Три года назад «Газпром» пожалел денег на Соу. Теперь он забил два «Зениту»

Весной 2018-го футбольный клуб «Оренбург» после годичного отсутствия вернулся в Премьер-Лигу и интенсивно прочёсывал рынок, чтобы в ней задержаться. В процессе просмотра многочисленных нарезок Владимир Федотов случайно зацепился взглядом за центрфорварда албанского «Скендербеу». Изучали другого кандидата, но этот фактурный атлет просто покорил тренера набором ценных характеристик. Высокий, мощный, работоспособный. А когда углубились в статистику, выяснилось: забивной! И чем дольше Федотов просиживал у монитора, уже целенаправленно следя за потенциальным новичком, тем больше укреплялся во мнении: надо брать.

Звали парня Али Соу. Да-да, это он в прошлую субботу отгрузил «двушку» «Зениту» на его поле. Тогда о нём в России мало кто слышал. Да и не в России – тоже: Албания была первой зарубежной страной в карьере африканского нападающего, не считая второй родины – Италии. Но там он в основном бродил по низшим лигам.

«Ростов» совершил интереснейший трансфер. Весной Али Соу может стать открытием РПЛ По сравнению с Гайчем гамбийский форвард просто Пеле.

Соу сыграл 25 минут в Серии А и 9 раз уходил из «Кьево» в аренду

С 2013 года Соу числился в системе итальянского «Кьево», куда перебрался из родной Гамбии совсем молоденьким. В 18 – большая удача! – дебютировал в Серии А: вышел на замену против «Торино» и «Аталанты». Но эти два матча, 25 минут в общей сложности, так и остались единственным опытом Али в чемпионате Италии. Впоследствии «Кьево» ежегодно отправлял Соу куда-нибудь в аренду, иногда даже по два раза за сезон. «Юве Стабия», «Пескара», «Латина Кальчио», «Модена», «Лечче», «Прато», «Вибонезе» — большинство этих названий ничего не скажут нашему среднестатистическому читателю, не гику футбольных захолустий. До высшего дивизиона Али добрался только в Албании.

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Но уж там развернулся! «26+6» в 43 матчах – приличная статистика для нападающего даже со скидкой на невысокий уровень местного футбола. Этот «невысокий уровень» не помешал «Скендербеу» пошуметь в Лиге Европы в 2017-м. Из родной Корчи с тремя очками албанцы не отпустили никого: сделали ничьи с «Янг Бойз» (1:1) и «Партизаном» (0:0) и грохнули «Динамо» Киев (3:2). Игра с украинцами нашему герою особенно удалась: при 1:1 головой сбросил мяч на пустые ворота нигерийскому напарнику Джеймсу (сейчас в «Габале»), а затем породисто реализовал выход один на один. В этих двух моментах игровые козыри Соу проявились в полной мере. Кстати, возглавлял динамовцев нынешний предводитель «Ротора» Хацкевич.

Услышав про «Газпром», итальянцы удвоили стоимость нападающего

Менее чем через год за Соу пришёл «Оренбург». Тот как раз находился на очередном перепутье – между Албанией и Болгарией. Предложение положить конец надоевшим арендам и переехать на постоянку в РПЛ Али воспринял с воодушевлением. Ещё больше, говорят, такой перспективе обрадовалась его русская девушка. Дело оставалось за малым – выторговать игрока у «Кьево». А тот занял в отношении Соу непонятную позицию: не возвращать, но и не отпускать. Агенты оценивали сумму сделки в € 500 тыс., и «Оренбург», под РПЛ, готов был раскошелиться. Но в Италии, услышав магическое слово «Газпром», моментально задрали ценник в два раза – миллион! Потом вроде бы сбросили до 700 тысяч, но и столько за нападающего из Албании в руководстве российского клуба посчитали завышенной ценой. И поехал Соу снова в аренду, девятую по счёту. В ЦСКА. Только не московский, а софийский.

«Лос-Анджелес» предпочёл Деспоту Златана, а ЦСКА… Гайча

Вы спросите, при чём тут Деспотович? Так это абсолютно взаимосвязанные истории! В то время как «Оренбург» взывал к совести итальянских партнёров, Джордже депрессировал в Казахстане из-за срыва трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он не просто видел себя в США – уже был там! Подписал контракт, сыграл матч, забил два гола. Мечты Деспота об MLS разбил Златан. После того как "Гэлакси" заполучил такую мегазвезду, малоизвестный серб ему оказался не нужен. В «Астану» Джордже вернулся морально раздавленным и полностью демотивированным. Продолжать выступления в Казахстане ему было уже неинтересно, и в июле они с «Астаной» разошлись.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вернул его в большой футбол не кто иной, как Федотов! С представителями Деспота оказалось проще договориться, чем с «Кьево». Вместо Соу «Оренбург» взял Деспотовича – и вряд ли об этом пожалел. Возможно, по совокупности «скиллов» Джордже немного заочному конкуренту и уступал – зато по силе харизмы, лидерским качествам определённо превосходил. С Деспотом «Оренбург» взлетел на рекордное седьмое место в РПЛ. Правда, с ним же затем и рухнул на 16-е. Но имя себе в России пробивной серб уже сделал. И, прощаясь с Оренбургом, наверняка знал, что будет востребован на рынке РПЛ. Предложения ЦСКА и «Рубина» это только подтвердили.

В конце концов условно бесплатному (агентских комиссий и подъёмных никто не отменял) Деспоту ЦСКА предпочёл 8-миллионного Гайча. Что из этого вышло, мы помним. Гайч, отметившись одним голом в красно-синей майке (в РПЛ – 0), умотал в аренду в Италию. А Деспот забивает, забивает, забивает. В том числе в ворота ЦСКА…

В следующем туре Федотов и Соу впервые увидятся

Соу в Болгарии тоже времени зря не терял. 46 голами в 97 играх ещё более повысил свою рыночную стоимость и нашёл новую любовь – в лице обворожительной болгарки Габриэлы Крекмановой (тянет парня на славянскую красоту – а кого не тянет?).

А Россия от Соу никуда не делась, пускай и с задержкой в три года. «Ростов» прихватил футболиста в самом соку – в меру опытного, уверенного в себе и при этом не старого (26 лет), ещё априори ликвидного. И тот сразу выложил свои аргументы – воткнул два мяча чемпиону на его поляне!

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Если так пойдёт и дальше, «Ростов» задолго до финиша сезона активирует опцию выкупа нападающего (уже у болгарского ЦСКА) – с тем, чтобы после перепродать намного дороже. Как Шомуродова, Мирзова, Зайнутдинова, Чернова и далее по списку. Местный менеджмент в этом деле знает толк.



… Если Соу не едет к Федотову, Федотов приедет к нему. Уже в следующем туре, в Ростов, вместе с «Сочи». Думаю, обоим будет приятно наконец-то развиртуализироваться.