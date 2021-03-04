«Монако» провалился в Страсбурге, и Александр — вместе с ним.

«Головин не готов к старту». Российского полузащитника раскритиковали во Франции

В 28-м туре французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина гостил у «Страсбурга». 24-летний российский полузащитник впервые за последние три матча и второй раз в сезоне попал в стартовый состав монегасков, но показал очень слабую игру, после россыпей комплиментов получив порцию критики от фанатов «Монако».

Ужасный матч в исполнении Головина

С первых минут монегаски доминировали на поле, однако к середине тайма хозяева смогли отодвинуть игру к центральному кругу. Головин занял позицию атакующего полузащитника, но в первой половине матча так и не смог обострить игру «Монако» в атаке. Команды играли достаточно уныло, а первый удар в створ ворот «Страсбурга» гости нанесли только под конец первого тайма.



Вторая половина встречи началась с опасных подходов «Страсбурга» к воротам Бенджамена Лекомта. На 60-й минуте Нико Ковач сделал тройную замену, выпустив на поле Фабрегаса, Йоветича и Диопа вместо Фолланда, Фофаны и Агилара. Хорватский тренер передвинул Головина на правый фланг полузащиты, но и там Александр выглядел блекло. Спустя десять минут Ковач убрал россиянина с поля, выпустив Крепена Диатта. За 72 проведённых на поле минуты Александр отдал 26 передач, 18 из которых оказались точными.



А под конец встречи «Страсбург» вышел вперёд. Правый защитник хозяев Фредерик Гильбер с двадцати метров низом точно пробил в правый угол ворот Лекомта, принеся «Страсбургу» важную победу над «Монако» — 1:0.



На протяжении матча фанаты монегасков вовсю критиковали игру Александра Головина, требуя убрать его с поля.

«Головин в старте/Головин в запасе».

«Беспечность Головина».

«Нулевой творец в поле – принц Головин».

«Ковач, никогда больше не ставь Головина в старт».

«Головин не должен быть игроком стартового состава. Он намного лучше играет со скамейки».

«Головин сегодня вечером всё делает задом наперёд, надеюсь, он проснётся, потому что Диоп скоро выйдет на поле...»

«Головин отвратителен».

«Кто-нибудь может забрать Головина из раздевалки??? Его двоюродный брат на поле утомляет меня».

«Нет, ну Головин сегодня просто невыносим».

«Головин включил туристический режим».

«Уберите Головина. Хорош. Он беспечный до смерти».

«Головин падает на землю при малейшем прикосновении».

«Головин не готов к старту».

«Невыносимое поведение Головина. Он ходит по полю».

«Я не могу больше терпеть Головина».

«Катастрофический Головин сегодня вечером».

«Головина наконец-то нет, теперь можно говорить о серьёзных вещах» (об уходе с поля на 72-й минуте. – Прим. «Чемпионата»).

«Диатта уже сделал одним действием больше, чем Головин за весь матч».

«72 минуты пустоты в исполнении Головина. Невероятно».

«Монако» после 28 туров продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1. Следующий матч подопечные Нико Ковача проведут 14 марта с «Лиллем», и теперь большой вопрос, попадёт ли Головин в основу. Кажется, со скамейки ему входить в игру проще.