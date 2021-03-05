От рекордсмена – до обвиняемого в убийстве. История легендарного Владимира Тумаева

Владимир Тумаев – личность одиозная. Он собирался стать юристом, но проспал вступительные экзамены из-за футбола (смотрел полуфинал ЧМ-1966, в котором сборная ФРГ обыграла СССР), поэтому связал свою жизнь совсем с другим – нефтью, газом и спортом. С последним настолько, что его фамилия оказалась в Книге рекордов Гиннеса.

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Вместо университета Тумаев пошёл на стройку газопровода, чуть позже – прошёл ускоренные инженерные курсы и уехал работать в Казахстан и Туркменистан. Из Средней Азии он вернулся уже на большую должность – ему предложили возглавить строительно-монтажное управление «Удмуртнефтегазстрой». Спустя несколько лет успешной работы его назначили руководителем другой компании, «Союзгазавтотранс», которая впоследствии станет «дочкой» «Газпрома» (и сменит название на «Спецгазавтотранс»).



Тумаев, заработав денег, решил создать собственный футбольный клуб. Название выбрал очень подходящее его основной деятельности – «Газовик». Команда начинала в любительской удмуртской лиге, но за год до распада Советского Союза залезла-таки во вторую лигу. Тумаев сам тоже играл – обычно выходил на замену уже в концовке, когда команда вела в счёте или полностью контролировала игру. Иногда даже забивал! Хотя бомбардир не был профессиональным футболистом, а свою «карьеру» начал только в 43, побегать он любил. Настолько, что набегал на 199 матчей.



В 1996 году «Газовик» дебютировал в первом дивизионе. У Тумаева были грандиозные планы: вывести команду в вышку, а там сделать из неё что-то вроде нынешнего «Зенита». Переговоры бизнесмен начал заранее: вышел через Черномырдина на бывшего главу «Газпрома» Рема Вяхирева и в красках изложил ему свои мысли. Тот согласился. Надо было выходить, а там бы Тумаеву накупили футболистов, дали бюджет, и бился бы он уже ради другой цели – выхода в еврокубки. Мечта была близка, но «Газовик», который долгое время шёл первым, в концовке чемпионата сдал и в итоге закончил на четвёртой строчке.

Игроки сдали матчи

Тумаев говорил потом, что игроки сдали матчи, хотя он их чуть ли умолял и обещал заплатить больше. Все планы разрушились, но «Газпром» команду не бросил – поддерживал, пока она до 2004 года кое-как играла в первой лиге. Бизнесмен всегда всем сердцем переживал за каждый матч, поэтому порой смачно разносил своих футболистов. Если вы не видели ролик с его участием, где он отчитывает игроков, обязательно посмотрите здесь. Забавно, что на фоне раздаётся шансон – его Тумаев обожал примерно так же, как и футбол. И даже сам пел – тоже посмотрите видео.



Потом компания резка урезала финансирование, «Газовик» вылетел во вторую лигу, а Тумаева списали из игроков – лично Вячеслав Колосков. До этого он, правда, успел выйти на поле в 58 и в качестве старейшего футболиста России попасть в Книгу рекордов Гиннеса.



В 2012-м Тумаев официально зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента РФС. Он сам говорил, что не верит в честные выборы, но всё равно решил попробовать – был уверен, что Владимир Владимирович «поступит рассудительно» и доверит ему руководство отечественным футболом. Бизнесмен убеждал, что найдёт спонсоров, да и «Газпром» поможет – не зря же он десятки лет трудился на корпорацию. Традиционно рассуждал о проблемах российского футбола, ругался на тогдашних руководителей и убеждал, что именно он сможет всё изменить: введёт новый лимит на легионеров (не больше 40% иностранцев в лиге), а заодно и налоги на иностранных футболистов и тренеров. В конкурентах у него были только Николай Толстых и Виталий Мутко – победил как раз первый, Тумаев не набрал ни одного голоса.

Карьера в большом футболе не сложилась, поэтому он устроился в Камский институт гуманитарных и инженерных технологий – взяли его на должность заведующего кафедрой. Спустя год работы занял должность генерального директора компании «Дизол», также входил в совет директоров «Газпром Спецгазавтотранс» – до момента своего ареста в феврале 2018-го.

Задержание

Тумаева задержали по подозрению в заказном убийстве бизнес-партнёра Вадима Стяжкина в марте 2017-го: по версии следствия, он предложил киллеру совершить преступление за вознаграждение от 300 до 350 тыс рублей. Злоумышленники по наводке Тумаева в подъезде напали на Стяжкина и несколько раз выстрелили ему в живот из травматического пистолета – пули попали ему в живот, но из-за активного сопротивления он сумел выжить. Впоследствии из-за этого факта статью с «организации покушения на убийство» сменили на «организацию умышленного причинения тяжкого вреда здоровью».



Как утверждало обвинение, мотив Тумаева заключался в финансовых разногласиях с потерпевшим, которые начались за пять лет до покушения. Сначала бизнес-партнёры пытались решать всё через суд: Тумаев первым подал иск на Стяжкина с требованием вернуть крупный долг (тот якобы не выплатил ему кредит), в ответ получил иск за незаконное использование чужих денег – список судебных тяжб исчисляется десятками. Изначально Тумаева в покушении никто не подозревал – интерес у следователей его фигура вызвала только после того, как они вышли на предполагаемых злоумышленников. Те его и заложили, пообещав сотрудничать со следствием.



На первом судебном заседании сторона потерпевшего говорила о неоднократных угрозах со стороны Тумаева, которые поступали Стяжкину на протяжении нескольких лет. Защита бизнесмена утверждала, что в СИЗО ему нельзя: во-первых, ему недавно удалили часть желудка (онкология), установили кардиостимулятор и поставили диагноз — глаукома обоих глаз. Доводы адвоката были услышаны – Тумаева отправили под домашний арест. Но потом суд передумал и всё же поместил его в СИЗО. Спустя полгода снова передумал и снова сменил меру пресечения на домашний арест.

Побег

Тумаев сбежал. Ну, как сбежал – оповестил ФСИН Ижевска и Москвы, что ему необходимо сделать операцию на глаза, представители службы всё подписали и поставили печати. Но следствие расценило отъезд в столицу как побег и отправило к нему полицейских. Пока они его разыскивали, Тумаев попал в другую больницу – из-за обострившихся проблем с сердцем.



Подсудимого всё же нашли и доставили в суд, где продлили ему домашний арест. Он продолжал отрицать все обвинения и утверждать, что не имеет никакого отношения к злоумышленникам, которые вообще не профессиональные киллеры, а обычные хулиганы, совершившие преступление без чьей-либо наводки.

«Всё это ложь, дело сфабриковано, – сказал Тумаев на суде в 2019-м. – Я не доверяю ни следователю следственного комитета по Удмуртии, ни его руководству совместно со стороной обвинения».



Последние новости о ходе его дела датированы 2019 годом – в них указано, что домашний арест Тумаева продлили до конца декабря. Сначала закралась мысль, что он за это время мог уже отправиться на тот свет, но в картотеке арбитражных дел есть свежие иски, где он выступает и как истец, и как ответчик – они касаются в основном долгов и арестованного имущества. Вероятно, расследование покушения на убийство всё ещё идет, а он так и сидит дома.