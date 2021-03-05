«Хотел как можно скорее покинуть Россию». Бывший форвард «Спартака-2» — звезда в Бельгии

Сейчас на Сакалу засматриваются Джеррард и английские клубы, а сам он вспоминает, что в «Спартаке» всё было очень странно.

Рассказываем о необычной судьбе африканского футболиста, которого «Спартак» пригласил в 2017-м, а отпустил уже через год.

Сакала перешёл в «Спартак» в 2017-м вместе с тремя другими африканцами. В то время Федун увлёкся новым проектом

В феврале 2017-го «Спартак» удивил всю страну, когда в течение недели совершил трансферы аж четырёх молодых африканцев. К красно-белой семье присоединились 18-летний нападающий из «Порту» Идриза Самбу, 18-летний камерунский защитник Одри Зепатта, 18-летний форвард из Либерии Сильванус Нимели, а также 19-летний атакующий игрок из Замбии Фэшн Сакала.

5 молодых африканцев, которых Федун купил для «Спартака». Что с ними стало Один — лучший в бельгийском клубе, кто-то — редко выходил на поле даже в «Спартаке-2».

Само собой, никого из них «Спартак» не рассматривал под основной состав – все футболисты приглашались во вторую команду. В то время Леонид Федун загорелся идеей воспитания и последующей перепродажи африканцев, видимо, наслушавшись от благодетелей разговоров про лёгкий и дешёвый рынок. Согласно Transfermarkt, самая солидная сумма – 1 млн евро – была потрачена на Самбу (неудивительно, ведь брали из системы «Порту»).



Сакала обошёлся «всего» в 150 тыс. евро, хотя в то время он уже был ярким представителем юношеской сборной Замбии. Парень приехал напрямую из Замбии, вырос в очень бедной семье, где не хватало еды и долго не было телевизора, получил забавное имя Фэшн в честь отца, который тоже играл в футбол и был звездой по меркам родной деревни.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— На самом деле меня назвали Тимоти, — объясняет сейчас Сакала. – А Фэшн – это прозвище папы. Он настолько красиво вёл мяч на дриблинге, что его прозвали Fashion, то есть «стиль», «мода». Со временем эта кличка стала даже более важной, чем настоящее имя. Вот и в моём случае окружение стало настаивать на том, что я – Фэшн. В итоге в паспорте так и записано: Фэшн Сакала.



Сейчас Фэшн вспоминает, как в детстве охотился на диких животных, чтобы помочь прокормить семью; как отец, увидев сон, в котором его сын стал футболистом, спустя несколько дней повез его в спортивную школу на велосипеде. Путь длился около шести часов, а потом мальчик чудом прошёл просмотр, забив за два состава восемь голов в матче, который закончился со счётом 5:3. А ещё Сакала рассказывает, что в 2008-м, когда в доме всё-таки появился телевизор, он увидел матч с участием Криштиану Роналду – и тот незамедлительно стал его кумиром.

Фэшн Сакала: пасую так, как нужно «Спартаку» Кто он, неизвестный новичок «Спартака» из Замбии? Фэшн Сакала – о борще, пластиковых мячах и «модном» имени.

Замбиец достойно играл в «Спартаке-2» и сверкал на юношеском чемпионате мира. Он даже грозился вытеснить Промеса из основы

Вскоре после перехода в российский клуб Сакала выстрелил на международной арене. В марте 2017-го он выиграл Кубок африканских наций U-20, а в мае-июне того же года принял участие в чемпионате мира, где забил четыре гола в пяти матчах и дошёл с замбийской сборной до четвертьфинала. Спартаковские болельщики следили за его успехами с большим интересом.

Во второй команде красно-белых он тоже себя проявлял. Если вторая часть сезона-2016/2017 стала втягивающей из-за адаптации и постоянных отъездов в сборную (пять неполных матчей, 91 суммарная минута, ноль результативных действий), то в следующем сезоне он уже давал конкретику: 10 голов в 23 матчах, две результативные передачи, сильная индивидуальная статистика: в среднем 3,58 удара за 90 минут, 0,41 ожидаемых гола (xG), 5,66 обводок, 1,94 рывка с мячом, 3,78 касания в штрафной. На фоне лиги Сакала не то чтобы сверкал, но выделялся. И был заметен его рост.



В сентябре 2017-го Сакала даже дал дерзкое интервью, где заявил, что скоро будет бороться с Промесом за место в основном составе. «Я должен попасть в главную команду не позже чем через год», — ставил задачу футболист. – «Мне нравятся все игроки «Спартака», но Промес для меня — особенный. Он много говорит со мной и вдохновляет меня. Квинси уверяет, что я могу играть, как он. Промес тоже был когда-то начинающим игроком, но своей игрой заставил всех говорить о себе. Хочу пожелать ему продолжать так же интенсивно работать, потому что завтра я буду бороться с ним за место в составе».

Однако отношения замбийца с основой «Спартака» ограничились лишь несколькими попаданиями в заявку да поездкой в Белград на товарищеский матч против «Црвены Звезды», который состоялся ещё в марте 2017-го. Сакала вышел на 84-й минуте. После этого Каррера на замбийца не рассчитывал, и тренера можно понять. Атакующая линия того состава красно-белых была перенасыщена яркими футболистами.



Вот сегодня у Сакалы запросто мог бы появиться шанс.

Летом 2018-го Сакала переехал в Бельгию. Сейчас он – звезда «Остенде»

К осени 2017-го футболист стал получать вызовы уже не в молодёжную сборную Замбии, а в главную. Тогда он заработал первое жестокое разочарование в футболе, когда не смог помочь национальной команде выйти на чемпионат мира-2018, зато на международной арене его фамилия начинала всё сильнее котироваться среди скаутов.



Летом 2018-го Сакала перешёл в «Остенде». Сумма трансфера не объявлялась официально, но вряд ли она была высокой, всё-таки в основном составе «Спартак» легионера не засветил. Один матч уже мог бы скорректировать стоимость. Сам футболист вспоминает: «Когда меня приглашали в Россию, обещали, что будут отслеживать мою игру. Поэтому я и подписал трехлетний контракт. Но в результате всё было иначе, я испытывал сложности. Вроде бы был лучшим бомбардиром в «Спартаке-2», а шансов в «Спартаке» не получал вообще. Клуб скорее поднимал наверх игроков, находившихся на скамейке запасных второй команды».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Связано ли было происходящее с вашим цветом кожи? – внезапно поинтересовался корреспондент из Бельгии в интервью изданию Voetbal Magazine.



— Не хочу об этом говорить, — отрезал Сакала. – Я тогда просто подумал: если «Спартак» не видит меня достаточно интересным, тогда Бог поможет перебраться в другое место. Я никогда не виню других. Когда агент рассказал мне об интересе «Остенде», я сразу же перезвонил и попросил: «Купите мне билет на самолёт! Иначе пойду пешком». К тому моменту я хотел поскорее покинуть Россию.



В «Остенде» Сакала стал звездой. В незаконченном сезоне-2019/2020 замбиец, преимущественно играя на фланге, набрал «9+3». В текущем чемпионате у него уже «13+3». Экс-спартаковец носит 10-й номер, переквалифицировался в центрфорварда, имеет за игру в среднем 0,59 ожидаемых гола, 5,57 обводки и 2,85 забега с мячом, 4,84 касания в штрафной и 0,99 передачи под удар. То есть его показатели по сравнению с временами ФНЛ выросли – и сам он гораздо сильнее.



Сакала стал разносторонним – он может придумать момент за счёт индивидуальных качеств, протащив мяч на дриблинге или резко сместившись в центр под удар, так же здорово ищет и моменты для удара в одно касание: открывается под передачи с фланга, ныряет за спины и убегает от защитников. Открывания и динамика движения – то, в чём футболист точно вырос в Бельгии.



— Моя цель – минимум 15 мячей, — говорит Сакала. А его команда, в отличие от прошлого сезона, борется не за выживание, а за попадание в чемпионский плей-офф.

Футболистом интересуются в Турции и Англии. Говорят, Стивен Джеррард очень хочет заполучить его в «Рейнджерс»

Трёхлетний контракт африканского форварда с «Остенде» подходит к концу. Зимой шли переговоры о его продлении, но пока безрезультатно. Сам игрок, похоже, не определился, хочет ли он оставаться в Бельгии. На него есть спрос со стороны более статусного в стране «Андерлехта», однако и в Европе на забивного футболиста посматривают.

Британские СМИ рассказали о громадном интересе со стороны «Рейнджерс», якобы в услугах Сакалы заинтересовал лично Стивен Джеррард. Также есть небеспочвенные разговоры о «Ньюкасле», «Вест Хэме», «Лилле» и сразу нескольких турецких клубах. Замбиец точно не останется без команды – его с удовольствием возьмут многие.



— Когда мы играли в «Спартаке-2», другие африканцы жаловались на происходящее, — говорит Сакала. – Я же всегда отвечал им, что всё в руках Бога. «Парни, мы приехали из Африки, жалобы нам не помогут», — советовал я друзьям. Разочарование приводит к плохим тренировкам и плохим матчам. Просто нужно работать ещё усерднее. Если не для игры в этом клубе, то ради будущего. Но они никак не хотели мириться со своим положением. Иногда я тренировался один, а партнёры сидели в кресле и прокручивали ленты на своих телефонах. Я же понимал, что приехал из Африки, у меня недостаточно хорошее ведение мяча, нужно работать над первым касанием и повышать качество удара.



— Я понимаю, что никогда не стану таким, как мой кумир Криштиану Роналду, — рассуждает Сакала. – Но я стараюсь становиться лучше, обращать внимание на питание, режим, своё тело. А ребята, которые тогда в «Спартаке-2» жаловались, до сих пор не пробились наверх и страдают. Один из них играет в Румынии за «Газ-Метан» (Идриза Самбу, которого покупали за 1 млн – Прим. «Чемпионата»). К сожалению, многие молодые футболисты теряют лучшие годы. Я так не хочу.