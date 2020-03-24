5 молодых африканцев, которых Федун купил для «Спартака». Что с ними стало

Селекция «Спартака» всегда была поводом для жарких споров. За последние два года красно-белые несколько раз ошиблись на трансфером рынке, причём дважды – по-крупному. Педро Роша, купленный за 12 млн евро, так и не заиграл в России. Бразилец до сих пор скитается по арендам на родине. Рекордное приобретение в истории «Спартака» – Гус Тиль – тоже не оправдывает потраченные на него средства (18 млн евро).



В 2017-2018 годах «Спартак» пытался пойти другим путём – покупать молодых африканских игроков. За них априори не попросят много, а дальше — как получится. Может быть, заиграет и дойдёт до первой команды. Если нет, всегда можно продать или просто отпустить на все четыре стороны без ощутимых финансовых потерь.

В начале 2000-х «Спартак» уже работал на африканском рынке. «Хороший» Мукунку, марокканский вратарь-пантера Баги – это уже фольклорные персонажи в красно-белой среде. Спустя годы примеру предшественника Червиченко последовал Леонид Федун, накупив пять молодых африканских талантов. Где они сейчас?

Идриса Самбу – пришёл в 2017 году из «Порту» (1 млн евро)

Фото: Spartak.com

Сейчас – уходил в аренду, вернулся в «Спартак-2»

Воспитанник «Порту» до переезда в «Спартак» был на слуху. Самбу играл в молодёжной сборной Португалии до 18 лет за компанию с Жедсоном Фернандешем («Тоттенхэм»), Ренату Санчешем («Лилль») и Диого Далотом («Манчестер Юнайтед»). Зимой 2017 года Идриса приехал в «Спартак» на просмотр, после которого и подписал контракт с клубом.

В марте того же года Самбу дебютировал за «Спартак-2»: вышел на замену матче с «Динамо» (в сезоне-2016/17 бело-голубые выступали в ФНЛ). Леонид Федун после игры заметил, что Самбу «пока что не похож на Промеса». Под конец сезона Идриса и вовсе не выходил на поле.

Сезон-2017/18 сложился для Самбу намного удачнее – 25 матчей, 4 гола и 1 ассист. Тем не менее, Идриса так и не стал игроком основы даже «Спартака-2». В 2018 году он отправился в аренду в бельгийский «Мускрон». За год Самбу провёл 7 матчей и забил 1 гол, после чего вернулся в Россию. Летом 2019 года португалец едва не перешёл в киевский «Арсенал». В нынешнем сезоне Идриса продолжил играть за «Спартак-2», чаще всего выходя на замену (23 матча, всего 1 – в стартовом составе). Далеко не Промес.

Видео доступно на «Чемпионате».

Фэшн Сакала – пришёл в 2017 году из замбийского клуба «Занако» (150 тыс евро)

Сейчас – покинул «Спартак», выступает за бельгийский клуб «Остенде»

Вместе с Самбу на просмотр в «Спартак» приехал замбиец Сакала. После заключения контракта он заявил: «Мне кажется, я смогу попасть в основной состав. Дайте мне немного времени».

Уже будучи игроком красно-белых, Сакала выиграл свой первый трофей – молодёжный чемпионат Африки до 20 лет. В атаке сборной Замбии пару ему составлял Патсон Дака, который впоследствии станет игроком «Зальцбурга». После победы на континентальном турнире замбийцы навели шороху на молодёжном чемпионате мира. Сборная Замбии уступила итальянцам в четвертьфинале, но сам Фэшн отметился голами в ворота сборных Италии, Германии и Португалии, став одним из игроков-открытий турнира.

В составе «Спартака-2» Сакала адаптировался не сразу. По ходу сезона-2016/17 Фэшн появился на поле четыре раза, во всех случаях выходя на замену. По возвращении с молодёжного ЧМ замбиец заиграл намного увереннее – 31 матч в ФНЛ, 10 голов и 2 ассиста. Трижды Сакала попадал в заявку первой команды, но так и не дебютировал за основу. Летом 2018 года Фэшн покинул Россию и перешёл в бельгийский «Остенде». Второй сезон подряд Сакала вместе со своей новой командой борется за выживание. Точнее – боролся, до остановки чемпионата. На данный момент Фэшн является лучшим игроком клуба (30 матчей, 9 голов и 3 ассиста).

Сильванус Нимели – пришёл в 2017 году из чешского клуба «Карвина»

Фото: Spartak.com

Сейчас – выступает за «Спартак-2», является лучшим легионером ФНЛ

Нимели на фоне Самбу и Сакалы считался ноунеймом: играл в молодёжке скромного клуба из Чехии, не мелькал на крупных международных турнирах. Тем удивительнее были его успехи – именно Сильванус забил за «Спартак-2» первый мяч из всей тройки новичков (12 апреля 2017 года в ворота нальчикского «Спартака»).

Молодой либериец закрепился в составе «Спартака-2», а в сезоне-2017/18 стал чаще появляться в старте. Нимели провёл 29 матчей (из них половина – в основе), забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи. Параллельно Сильванус активно учил русский язык: «В магазинах у меня проблем не возникает, всё понимаю. На телефоне есть удобное приложение, где я стараюсь читать что-то на русском».

В сезоне-2018/19 Нимели был признан лучшим легионером ФНЛ – 29 матчей, 8 голов и 4 ассиста. Сильванус не теряет надежд пробиться в основной состав «Спартака». В отличие от Самбу и Сакалы, Нимели дебютировал за первую команду красно-белых. Случилось это в октябре 2018 года – тогда Рауль Рианчо дал шанс Нимели проявить себя в Казани. Может быть, и Тедеско поверит в либерийца после возобновления сезона?

Тьерно Тиуб – пришёл в 2018 году из сенегальского клуба «Стад де Мбур»

Сейчас – сидит в запасе «Спартака-2»

В 2018 году красно-белые подписали почти двухметрового форварда из Сенегала. Тьерно бодро начал, забив гол в ворота «Зенита-2» в первом же матче. Почти сразу после этого Тиуб выпал из заявки, чередуя матчи за вторую команду «Спартака» с матчами за молодёжку.

В недалёком прошлом Тьерно получал вызов в молодёжную сборную Сенегала. Сейчас Тиуб не более чем игрок резерва «Спартак-2» – 13 матчей из 27 в ФНЛ, все после выхода на замену. Сенегалец похож на Ласину Траоре, но лишь физическими данными (194 см, 91 кг). Тьерно медлителен и малоповоротлив, поэтому вряд ли стоит ожидать его в основе «Спартака». По крайней мере – в обозримом будущем. Как долго просидит Тиуб на «банке» второй команды – большой вопрос. Видимо, его всё устраивает.

Одри Йола Зепатта – пришёл в 2018 году из камерунского клуба «Юниверсал Старс»

Фото: Spartak.com

Сейчас – играет за молодёжку «Спартака»

Пожалуй, самый странный трансфер красно-белых из этой серии. Камерунскому защитнику 21 год, но, несмотря на не самый юный возраст, он играет за молодёжную команду «Спартака». Старше Зепатты там только два игрока, в то время как большинству футболистов – по 18-19 лет.

По утверждениям самого Одри, ему предлагали принять российское гражданство: «Полученное образование обязывает меня быть патриотом. Я общаюсь с тренером, и если бы не травма, я бы сейчас был в расположении юношеской сборной Камеруна. Российские спортивные власти обращались ко мне с предложением выступать за молодежную сборную, но я отказался. Моя первая цель — попасть в основной состав «Спартака», а вторая — играть за сборную своей страны».

Верится в это с трудом, ведь даже в молодёжке красно-белых Зепатта далеко не на первых ролях – всего 7 матчей из 22 в молодёжном первенстве России. Из сборной Камеруна, похоже, ему тоже звонить перестали.