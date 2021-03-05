Почему Маслаченко отказал Ельцину. Они могли изменить историю России

Владимир Маслаченко был блестящим вратарём, а после окончания футбольной карьеры стал не менее выдающимся комментатором.

Его манера вести репортажи совершенно уникальна и неповторима – у микрофона он будто жил и чувствовал каждый игровой момент.

«Счастье дышать одним воздухом с такими людьми». 10 лет без Маслаченко Каким был любимый комментатор вне поля и эфира.

Однажды его карьера чуть было круто не изменилась – из-за формы в багажнике, которую Владимир Никитович там постоянно возил.

В «Лужниках» играли команды правительств Москвы и России – Ельцин очень хотел обыграть Лужкова. Маслаченко на матч позвал Нетто

Лужкова по карьерной лестнице двигал Борис Ельцин: в 1987 году по рекомендации будущего президента России Юрия Михайловича назначили сразу на три должности. Он работал зампредседателя Мосгорисполкома, председателем Московского агропромышленного комитета и городской комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности. В 1990-м Лужков стал главой Мосгорисполкома, ещё через год – вице-мэром. В 92-м он выиграл московские выборы и стал мэром.

Фото: РИА Новости

Ельцин любил теннис, Лужков же обожал футбол и часто играл – у него даже была своя команда. По-дружески они договорились вместе провести матч сборных Москвы и России – в качестве акта объединения и поднятия народного духа в те непростые времена. Условие было одно: никаких игроков со стороны, а уж тем более профессиональных спортсменов.



Егор Гайдар стал тренером команды Правительства России, Ельцин – её начальником. Лужков вывел свою команду на поле «Лужников» в качестве капитана. Судил тот матч Сергей Хусаинов.



«Там много кто принимал участие, – вспомнил он подробности той встречи. – Артур Николаевич Чилингаров был, Пал Палыч Бородин в атаке играл с Павлом Грачёвым (министром обороны), Бурбулис очень прилично бегал. Много влиятельных людей было. Перед матчем первый удар по мячу наносил Юрий Никулин в своей легендарной фуражке. Спрашивал у меня: «Сергей Григорьевич, куда бить то?». Я ему говорю: «Вперёд, Юрий Владимирович». Он в сторону Лужкова и пнул. Играли два тайма по 30 минут, чтобы не умирать совсем. Скорая помощь дежурила, но никому плохо не стало. Ельцин сам не играл, а вот Лужков бегал. Не матч был, а театр – игра политического единения Москвы и России»



На том же матче по приглашению Игоря Нетто оказался Маслаченко. Владимир Никитович приехал встретиться со старым другом, с которым они давно не виделись, но никак не ожидал, что в перерыве президент лично попросит его занять место в воротах.

Команда Правительства Москвы сначала забила гол, а потом сломала вратаря соперника. «Замены ему нет, – вспоминал Маслаченко в интервью Дмитрию Гордону. – Игорь говорит в шутку: «Володя, пойди встань в ворота». — «Я же не министр, — парирую, — не член правительства», — и следим за игрой дальше. Вдруг Василий Мачуга (тогда – председатель Спорткомитета) меня спрашивает: «Скажите, а у вас форма есть?». — «Да, — отвечаю, — в багажнике моей машины всегда лежат спортивный костюм и некоторые принадлежности». Он нас прямиком к Ельцину отправил».



Президент сидел на скамейке. Пользуясь случаем, Маслаченко попросил его оставить автограф – в журнале «Обозреватель», на фотографии обнажённой девушки с мячом.

Фото: РИА Новости

Дальше был такой диалог.



– Слушаю вас внимательно, Борис Николаевич.



– Володя, скажите, вы можете сыграть за нашу команду?



— Да я ж не имею права, потому как не член правительства.



– Да ладно,– отмахнулся Ельцин, – у вас форма есть?



— В багажнике.



— Берите и сразу выходите на замену.



Маслаченко попытался его переубедить, но Ельцин был непреклонен – он очень переживал за результат. Владимир Никитович ушёл за формой. Вернулся – Борис Николаевич тут же в раздевалке объявил, что во втором тайме на поле выйдет Маслаченко.



– Борис Николаевич, это подставка, – пытался переубедить его вратарь. – Завтра на заседании Верховного Совета Хасбулатов от этой затеи камня на камне не оставит: вот, мол, в какие тяжкие правительство России пускается (тогда же между ними противостояние было) — нам несдобровать.



– Тогда, – выдал без паузы Ельцин, – я назначаю вас министром спорта!



– Простите, Борис Николаевич, – смутился Маслаченко. – Тут же рядом стоит министр, вот он.



– Тогда! Тогда первым замом. Егор, – обратился Ельцин к Гайдару. – Пиши: «Назначить первым заместителем председателя...»



Указ был написан карандашом в каком-то блокноте на чьей-то удачно подставившейся спине.



Маслаченко вышел на поле и не раз спас ворота команды президента: рассказывал, что вытащил «пару таких сумасшедших мячей, какие и в лучшие годы не брал».

Фото: РИА Новости

«Никитыч не стоял в воротах, а именно играл, – сказал Хусаинов. – Настоящий артист! Над всеми подшучивал, ко всем доброжелательно относился. Постоянно выбегал из ворот, чтобы специально нарушить правила и спровоцировать штрафной в его ворота. Помогал сопернику: «Вы даже до ворот не можете добраться, давайте помогу». Сейвы классные делал. Всё по науке: в прыжочке, в струнку вытягивался, по углам летал. Просто красавец».



Ельцин был счастлив, хотя его сборная не победила. Игра Маслаченко ему настолько понравилась, что он позвал его и на следующий матч – обыграть Лужкова для него было идеей фикс.

Для Маслаченко подготовили шикарный кабинет. Но от должности он отказался

Начальник отдела кадров Спорткомитета, встретив Маслаченко, откровенно тому признался: кабинет ему нашли такой, что даже у председателя обстановка похуже. Но Владимир Никитович от звания и удобного кресла отказался.



«Назначение на высокую должность в перерыве футбольного матча не производят, – говорил он в интервью «МК». – К тому же знал, что при моих убеждениях и знании проблем спорта для многих стал бы фигурой нежелательной. Тем более что мне сообщили о том, что передвижение из заместителей в председатели было делом нескольких дней».



О своём решении он никогда не жалел. Да и о чём – для спортивного сообщества Маслаченко сделал немало своими прекрасными репортажами. В любом случае Ельцин и Маслаченко могли бы изменить историю России.



Сегодня мэтру исполнилось бы 85.