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Борис Ельцин во время матча против Юрия Лужкова назначил замминистра Владимира Маслаченко

Владимир Маслаченко
Полина Куимова
Почему Маслаченко отказал Ельцину. Они могли изменить историю России
Вспоминаем яркую историю из жизни мэтра. Сегодня ему исполнилось бы 85.
Футбол 0

Владимир Маслаченко был блестящим вратарём, а после окончания футбольной карьеры стал не менее выдающимся комментатором.

Его манера вести репортажи совершенно уникальна и неповторима – у микрофона он будто жил и чувствовал каждый игровой момент.

«Счастье дышать одним воздухом с такими людьми». 10 лет без Маслаченко
Каким был любимый комментатор вне поля и эфира.

Однажды его карьера чуть было круто не изменилась – из-за формы в багажнике, которую Владимир Никитович там постоянно возил.

В «Лужниках» играли команды правительств Москвы и России – Ельцин очень хотел обыграть Лужкова. Маслаченко на матч позвал Нетто

Лужкова по карьерной лестнице двигал Борис Ельцин: в 1987 году по рекомендации будущего президента России Юрия Михайловича назначили сразу на три должности. Он работал зампредседателя Мосгорисполкома, председателем Московского агропромышленного комитета и городской комиссии по кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности. В 1990-м Лужков стал главой Мосгорисполкома, ещё через год – вице-мэром. В 92-м он выиграл московские выборы и стал мэром.

Фото: РИА Новости

Ельцин любил теннис, Лужков же обожал футбол и часто играл – у него даже была своя команда. По-дружески они договорились вместе провести матч сборных Москвы и России – в качестве акта объединения и поднятия народного духа в те непростые времена. Условие было одно: никаких игроков со стороны, а уж тем более профессиональных спортсменов.

Егор Гайдар стал тренером команды Правительства России, Ельцин – её начальником. Лужков вывел свою команду на поле «Лужников» в качестве капитана. Судил тот матч Сергей Хусаинов.

«Там много кто принимал участие, – вспомнил он подробности той встречи. – Артур Николаевич Чилингаров был, Пал Палыч Бородин в атаке играл с Павлом Грачёвым (министром обороны), Бурбулис очень прилично бегал. Много влиятельных людей было. Перед матчем первый удар по мячу наносил Юрий Никулин в своей легендарной фуражке. Спрашивал у меня: «Сергей Григорьевич, куда бить то?». Я ему говорю: «Вперёд, Юрий Владимирович». Он в сторону Лужкова и пнул. Играли два тайма по 30 минут, чтобы не умирать совсем. Скорая помощь дежурила, но никому плохо не стало. Ельцин сам не играл, а вот Лужков бегал. Не матч был, а театр – игра политического единения Москвы и России»

На том же матче по приглашению Игоря Нетто оказался Маслаченко. Владимир Никитович приехал встретиться со старым другом, с которым они давно не виделись, но никак не ожидал, что в перерыве президент лично попросит его занять место в воротах.

Команда Правительства Москвы сначала забила гол, а потом сломала вратаря соперника. «Замены ему нет, – вспоминал Маслаченко в интервью Дмитрию Гордону. – Игорь говорит в шутку: «Володя, пойди встань в ворота». — «Я же не министр, — парирую, — не член правительства», — и следим за игрой дальше. Вдруг Василий Мачуга (тогда – председатель Спорткомитета) меня спрашивает: «Скажите, а у вас форма есть?». — «Да, — отвечаю, — в багажнике моей машины всегда лежат спортивный костюм и некоторые принадлежности». Он нас прямиком к Ельцину отправил».

Президент сидел на скамейке. Пользуясь случаем, Маслаченко попросил его оставить автограф – в журнале «Обозреватель», на фотографии обнажённой девушки с мячом.

Фото: РИА Новости

Дальше был такой диалог.

– Слушаю вас внимательно, Борис Николаевич.

– Володя, скажите, вы можете сыграть за нашу команду?

— Да я ж не имею права, потому как не член правительства.

– Да ладно,– отмахнулся Ельцин, – у вас форма есть?

— В багажнике.

— Берите и сразу выходите на замену.

Маслаченко попытался его переубедить, но Ельцин был непреклонен – он очень переживал за результат. Владимир Никитович ушёл за формой. Вернулся – Борис Николаевич тут же в раздевалке объявил, что во втором тайме на поле выйдет Маслаченко.

– Борис Николаевич, это подставка, – пытался переубедить его вратарь. – Завтра на заседании Верховного Совета Хасбулатов от этой затеи камня на камне не оставит: вот, мол, в какие тяжкие правительство России пускается (тогда же между ними противостояние было) — нам несдобровать.

– Тогда, – выдал без паузы Ельцин, – я назначаю вас министром спорта!

– Простите, Борис Николаевич, – смутился Маслаченко. – Тут же рядом стоит министр, вот он.

– Тогда! Тогда первым замом. Егор, – обратился Ельцин к Гайдару. – Пиши: «Назначить первым заместителем председателя...»

Указ был написан карандашом в каком-то блокноте на чьей-то удачно подставившейся спине.

Маслаченко вышел на поле и не раз спас ворота команды президента: рассказывал, что вытащил «пару таких сумасшедших мячей, какие и в лучшие годы не брал».

Фото: РИА Новости

«Никитыч не стоял в воротах, а именно играл, – сказал Хусаинов. – Настоящий артист! Над всеми подшучивал, ко всем доброжелательно относился. Постоянно выбегал из ворот, чтобы специально нарушить правила и спровоцировать штрафной в его ворота. Помогал сопернику: «Вы даже до ворот не можете добраться, давайте помогу». Сейвы классные делал. Всё по науке: в прыжочке, в струнку вытягивался, по углам летал. Просто красавец».

Ельцин был счастлив, хотя его сборная не победила. Игра Маслаченко ему настолько понравилась, что он позвал его и на следующий матч – обыграть Лужкова для него было идеей фикс.

Для Маслаченко подготовили шикарный кабинет. Но от должности он отказался

Начальник отдела кадров Спорткомитета, встретив Маслаченко, откровенно тому признался: кабинет ему нашли такой, что даже у председателя обстановка похуже. Но Владимир Никитович от звания и удобного кресла отказался.

«Назначение на высокую должность в перерыве футбольного матча не производят, – говорил он в интервью «МК». – К тому же знал, что при моих убеждениях и знании проблем спорта для многих стал бы фигурой нежелательной. Тем более что мне сообщили о том, что передвижение из заместителей в председатели было делом нескольких дней».

О своём решении он никогда не жалел. Да и о чём – для спортивного сообщества Маслаченко сделал немало своими прекрасными репортажами. В любом случае Ельцин и Маслаченко могли бы изменить историю России.

Сегодня мэтру исполнилось бы 85.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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