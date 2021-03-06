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Александр Кокорин получил травму: что говорят об этом в Италии

Александр Кокорин получил травму
Анатолий Романов
«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином
Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.
Футбол / Италия 0
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Александр Кокорин опять получил повреждение и не примет участие в завтрашнем матче «Фиорентины» с «Пармой» в 26-м туре Серии А. Российскому нападающему продолжает не везти в Италии. В этот раз ему выпал отличный шанс выйти в основе «фиалок», но травма оставляет экс-спартаковца вне игры.

У «Фиорентины» перед встречей с «Пармой» большие кадровые проблемы в атаке. Лидер команды Франк Рибери заработал дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек, а ивуариец Кристиан Куаме находится в лазарете. В распоряжении главного тренера Чезаре Пранделли остался только один форвард – Душан Влахович. Если бы Кокорин был здоров, то, скорее всего, вышел бы с первых минут в паре сербом. Теперь же Пранделли вынужден будет менять тактическую схему, либо ставить в нападение кого-то из полузащитников. Кстати, из-за травм у «фиалок» есть потери и в других линиях. В последнем матче Серии А с «Ромой» после повреждений досрочно покинули поле защитник Игор дос Сантос и полузащитник Гаэтано Кастровилли, которого в начале второго тайма заменил как раз российский легионер. Кроме того, продолжает восстановление выбывший ещё в середине февраля бывший полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура.

По словам Пранделли, у Кокорина обострилась травма левого бедра, полученная новичком ещё в дебютной игре за «Фиорентину» с «Интером» 5 февраля. После этого Александр не выходил на поле во встречах с «Сампдорией» и «Специей». Россиянин начал процесс восстановления, а в ближайшее время пройдёт дополнительное обследование. Пранделли защищает нападающего, пытаясь оградить его от критики, которая свалилась на Кокорина с первого же матча из-за отсутствия голов и острых действий.

«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Он должен адаптироваться к итальянскому футболу», – сказал Пранделли после поражения от «Ромы».

«От Кокорина пользы меньше, чем от вешалки». Итальянцы снова разочарованы игрой россиянина
Александр поучаствовал в голе «Фиорентины», но и это не спасло его от критики.

Пока Александр сыграл всего 80 минут в трёх матчах с «Интером», «Удинезе» и «Ромой». По статистике InStat, Кокорин совершил в общей сумме 40 технико-тактических действий, из которых 73% были успешными. Брака в игре нападающего не так много (для сравнения у Рибери 75% успешных ТТД, у Куаме – 61%, у Влаховича – 50%), однако и по-настоящему полезных действий тоже. Ноль ударов, ноль голевых моментов, как созданных для партнёров, так и полученных самим у ворот соперников, одна неудачная попытка обыгрыша, один отбор, один перехват и три подбора мяча. Россиянин выиграл лишь одно из девяти единоборств в атаке.

Впрочем, Кокорин точно отметился как минимум одним положительным действием – поучаствовал своевременной передачей на Рибери в голевой атаке с «Ромой». Но кто заметит маленькую розу в огромной пустыне? Точно не поклонники «фиалок», ведь сейчас «Фиорентина» находится всего в пяти очках от зоны вылета, поэтому трансфер россиянина продолжают обсуждать в соцсетях и на футбольных сайтах в негативном ключе. Болельщики очень разочарованы из-за новой травмы Александра. Вот свежие комментарии:

F: «Даже «Беневенто» усилился на январском рынке Гайчем. Мы же продолжили уничтожать себя, взяв Кокорина».

Claudio Masini: «Мышечная травма Кокорина – вторая физическая проблема за полтора месяца. Я бы сказал, что новости говорят сами за себя. Как и о тех, кто выбрал его для срочного решения проблем в нападении».

LoreViola: «Кокорина завтра не будет. Он получил травму, завязывая шнурки на скамейке».

Sconcertismo: «Мне ещё предстоит понять тех, кто хвалил Кокорина после того, как он ни разу не покидал чемпионат Турции, за исключением травм и судебных дел. Кризис «Фиорентины» также ударил по болельщикам. Обе стороны очень слабы».

Giuseppelof: «Кокорин – это новый Беналуан» (речь идёт о защитнике Йоанне Беналуане, который в 2016 году был арендован «Фиорентиной» у «Лестера», но ни разу не сыграл из-за травмы, – Прим. «Чемпионата»).

Заметьте, РПЛ для итальянцев всё равно что чемпионат Турции. И это очень печально.

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