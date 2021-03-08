Гол Макарова «Зениту» – искусство. Разобрали красоту посекундно и передали Ловрену привет

Внутри – детали нестандартного дриблинга Дениса и выбора между «Рубином» и ЦСКА.

«Рубин» – «Зенит» (2:1). Лучшая кинематографическая концовка среди всего, что выходило в 2021 году. Денис Макаров забивает на 92-й, а вратарь Юрий Дюпин берёт пенальти Артёма Дзюбы на 101-й.



Победный гол Макарова – отдельное искусство, которое надо изучать в подробностях и постоянно останавливаясь.

Акт 1. В атаке «Зенит»

Всё началось на половине поля «Рубина». Венделл ушёл во фланг и поделился мячом со свежим Суторминым (появился на 82-й минуте) – Алексей навесил в штрафную, но получилось прямо на ногу Деспотовичу.

Акт 2. Деспотович бросает вперёд Макарова

Деспот, забивший в первом тайме с пенальти, оказался с мячом в ногах в центре штрафной «Рубина» и в три касания отправил его за центральный круг: принял, слегка прокинул и выкрутил на Макарова, который ждал передачи перед линией офсайда.

Акт 3. Макаров всё делает сам

1. Оказавшись спиной к воротам «Рубина» и между двумя защитниками (Ловреном и Дугласом Сантосом), Макаров зацепился за мяч и одним движением ушёл влево – соперники остались справа от него.

2. Молниеносно переложив с правой на левую, пробросил мяч мимо Ловрена, приблизился к воротам, но, сделав паузу, снова оказался между двумя защитникам.

3. Дальше – новый финт + ложный замах левой ногой. Так нападающий вышел на удар, но не стал бить, потому что выставленные ноги защитников, скорее всего, заблокировали бы удар.

4. Вместо удара – плюс один ложный замах правой ногой. Ловрен проезжает на несколько метров вперёд, между ним и Сантосом растёт пространство (или щёлочка, как бы сказал Геннадий Орлов).

5. Макаров перекладывает под левую и стреляет низом в правый угол.

6. Лунёв не дотягивается, Слуцкий выпрыгивает со скамейки, а Макаров пытается исполнить динамичный танец руками.



Гооол! Гооол! Гооол!



Теперь посмотрите в динамике.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

На потемневшем от кочек поле «Казань-Арены» Макаров не просто включил дриблинг, а сделал это три раза подряд, усадил на газон лидера обороны сборной Хорватии и опередил бразильца с лучшим количеством отборов за матч среди центральных защитников «Зенита» (2,2).



Слуцкий сказал, что у него после такого матча опустошение + что Макаров создал «Супергол».

Дриблинг и игра двумя ногами – сила Макарова. Он так уже хоронил ЦСКА

⚽ Во время дриблинга Макаров по несколько раз меняет направление – об этом в интервью «Матч ТВ» рассказывал тренер нападающего в «Академии Коноплёва» Сергей Никитин. У игрока нет суперскоростных качеств, как у Хвичи, поэтому он обводит не за счёт скорости, а за счёт «интеллекта и быстрого принятия решений на ограниченном пространстве».

⚽ Его принятие решений – «необычное». На поле действует – «ярко». Именно поэтому за Денисом следили многие селекционеры.

Денис начинал в «Академии Коноплёва» вместе с Ильзатом Ахметовым, но из-за травмы и не самой мощной комплекции поехал по стране – не прошёл в «Строгино», играл в Якутии и Мордовии. Дальше – «Оренбург» (заметил тренер молодёжки Олег Веретенников), «Нефтехимик» и выбор между «Рубином» и ЦСКА летом 2020-го.

По словам Веретенникова, который сейчас также в «Рубине», на выбор Дениса повлиял приход Слуцкого.

⚽ Макаров – левша и хоронит как раз левой. Посмотрите его летний гол в ворота «Сочи» (таймкод проставлен) с левой и в левую девятку.

Игрок так же часто использует и правую: бьёт, уверенно финтит (привет Ловрену) и отдаёт передачи. Гол в первом круге «Уфе» – как раз с правой.

⚽ Денис уже забивал похожий по эмоциям и композиции гол в ворота ЦСКА в первом туре – на 90-й минуте застрелил из-за штрафной левый угол ворот Акинфеева. «Рубин» обыграл в гостях ЦСКА 2:1.

⚽ Гол «Зениту» – пятый для Макарова в сезоне, и сегодня этот праздник спас вратарь Дюпин.