Возрождение чемпионской интриги – лишь сладкий миф. «Зенит» всё ещё на голову выше всех

«Зенит» плохо вкатился в весеннюю часть сезона – поражение от «Арсенала» в Кубке России, одно очко в двух играх с «Ростовом» и «Рубином» в РПЛ. На фоне скверных результатов и подтянувшихся в таблице конкурентов публика начала всерьёз рассуждать о полноценном возобновлении гонки за чемпионство. Давайте попытаемся понять, насколько эта тема вообще актуальна и оправдаются ли наши ожидания.

Результаты «Зенита» в двух последних турах – аномалия

Кубковую игру против «Арсенала» предлагаю вынести за скобки – команда Семака играла без четырёх ключевых игроков (Азмуна, Дугласа Сантоса, Барриоса и Малкома), времени на адаптацию к кадровым сложностям было минимум. Да, к «Зениту» традиционно слишком высокие требования, но это всё-таки был не самый типичный случай.



Следующая календарная игра – против «Ростова». «Зенит» создал моментов на 3,16 гола по версии Wyscout, допустил у своих ворот – 1,68. Сине-бело-голубые нанесли 20 ударов по воротам (14 из штрафной) против 9 у соперника (6 из штрафной). По заходам в штрафную – преимущество почти в четыре раза (29 на 8), и вряд ли можно всё списывать на удаление, случившееся на 56-й минуте: до него «Зенит» тоже играл лучше.



Вероятность победы при таком количестве созданной остроты составляет свыше 70 процентов. Но «Зенит» получил нелепый гол в первом тайме от Соу (несчастный случай – столкновение Кержакова и Дугласа), в концовке прозевал более внятную атаку «Ростова», а сам реализовал слишком мало возможностей из-за качественного вратарского выступления Песьякова. Итог – 2:2.

В понедельник «Зенит» потерпел ещё более чувствительную неудачу, проиграв на последних минутах «Рубину». Но и здесь я бы не стал переоценивать победу казанцев. Есть соблазн посмеяться над Ловреном из-за издевательского гола Макарова или над Дзюбой за незабитый пенальти, но на самом деле это тоже был выигрышный матч: 2,57 xG против 1,48 (причём острота «Зенита» пошла даже раньше – при 0:0 были три момента Азмуна), 18 на 9 по ударам, 12 на 5 по ударам из штрафной, 81 на 42 по заходам в финальную треть, 22 на 10 по заходам в штрафную.

То есть налицо несоответствие текущих исходов характеру футбола в матчах. Такое запросто случается (и невезение может затянуться) на коротких отрезках, но всё-таки на дистанции результаты чаще всего сглаживаются. И если взглянуть, например, на общую таблицу ожидаемых очков, то «Зениту» в РПЛ по-прежнему нет равных. В Wyscout у команды Семака – 45,7 ожидаемых очков, у конкурентов – от 35,9 и меньше.

На Understat разрыв поменьше (45,78 против 39,05 у ЦСКА), но тоже более значимый, чем в реальных очках.

А самое важное – это то, что визуальная оценка совпадает со статистической. Невезение «Зенита» в Казани слишком сложно оспорить, две штанги, спасения Дюпина и нереализованный пенальти – слишком пёстрый набор моментов, которые не привели к голам. Вряд ли такое будет продолжаться до конца сезона.

Невероятный матч в Казани! Гол Макарова «Зениту» – волшебство Артём Дзюба стал антигероем игры чемпиона с «Рубином».

Нет глобальных ухудшений качества командного футбола

Я всецело, двумя руками за то, чтобы критиковать «Зенит» за два момента: во-первых, за безобразную игру в еврокубках, во-вторых, за примитивизм в атаке, прослеживающийся который сезон. И это, кстати, вполне связанные вещи.



Но внутри РПЛ система «Зенита» бесперебойно работает. Да, слишком большое влияние на конструктив по-прежнему оказывает Ракицкий, без чьих забросов с левой ноги играть невыносимо сложно. Да, в критических ситуациях наиболее частая реакция петербургской команды – забросы в штрафную из глубины под сброс Дзюбе или прямые фланговые подачи, часто – из не самых удобных позиций (особенно увлекается этим Дуглас Сантос). Да, мы знаем, что при проигрышном счёте обязательно пойдёт вперёд Ракицкий: он будет давать дополнительный адрес в левом полуфланге и искать возможность для подачи.



Семак пытается вносить коррективы, поднимает вверх сразу двух крайних защитников, меняет позиции Вендела и Кузяева, и где-то получается чуть интереснее: за счёт троек взламываются полуфланги, футболисты выполняют не навесы, а нацеленные прострелы (например, на второй темп). Хотя я сейчас вообще не о способах создания моментов, а об их количестве. Команда и забила больше всех, и создала: пересмотрите ещё раз показатели в таблицах сверху.



Может показаться, что в последних матчах «Зенит» ухудшился в обороне, но и здесь я не был бы категоричен. Да, даже по шкале ожидаемых голов сине-бело-голубые допустили многовато для себя, но на дистанции нет предпосылок к падению качества: за счёт объёма и цепкости Барриоса команда по-прежнему лучше всех в стране предотвращает контратаки (здесь должна быть шутка про гол Макарова), а яркие ошибки Ловрена, свойственные ему ещё по временам в «Ливерпуле», вряд ли будут повторяться из игры в игру. С «Рубином», кстати, «Зенит» справился очень даже достойно: остроты от того же Хвичи пришло минимум.

Гол Макарова «Зениту» – искусство. Разобрали красоту посекундно и передали Ловрену привет Внутри – детали нестандартного дриблинга Дениса и выбора между «Рубином» и ЦСКА.

Всё это я пишу не к тому, что «Зенит» — идеальная команда. А к тому, что глобально сине-бело-голубые не стали хуже – и поэтому нет причин (пока!) прогнозировать резкое падение по таблице. Средний уровень соперников явно не вырос.

А кто реально способен составить конкуренцию?

Продолжая предыдущий абзац: если вы вдруг считаете, что в России есть явные конкуренты «Зениту», то назовите их в комментариях.

ЦСКА? Хотелось бы для начала увидеть у красно-синих хотя бы два ровных матча подряд. Их по-прежнему бросает из стороны в сторону, не чувствуется никакого запаса прочности, поэтому за средненькой игрой против «Локомотива» следует более достойная, но тоже не самая идеальная против «Ахмата».



«Спартак»? Яркая победа над «Краснодаром» аномальна, такие матчи встречаются раз в 100 лет: соперник вообще не оборонялся, с ним было очень легко и удобно играть, при этом красно-белые тоже допустили у своих ворот уйму моментов. Убеждён, что с такой организацией, как в воскресенье, «Спартак» не сможет побороться даже за тройку – нужно срочно повышать качество.



«Динамо»? У команды Шварца уже прослеживается цельная структура и виден задор молодых футболистов, но это тоже пока не чемпионский уровень. «Локомотив»? Впечатляющая игра на зимних сборах и весной при новой схеме, но, на мой взгляд, слишком скудные кадровые ресурсы: на таких доехать до золота можно только при тотальном везении. «Ростов»? Он в очередной раз перестраивается и обновляется. «Краснодар»? Не смешно. «Сочи»? «Сочи» — это «Сочи», сложно смотреть на этот клуб как конкурента «Зениту».



Не исключаю, что пройдёт ещё два-три тура – и кое-что изменится. Мы внезапно можем увидеть, что «Зенит» занервничал и начал стабильно отпускать игры, вступит в силу закон «поражения притягиваются к поражениям». Или вдруг кто-то из конкурентов может полететь наверх.



Но пока команда Семака по-прежнему обладает сильнейшим в России составом, а её система, какой бы надоевшей и примитивной она ни была, позволяет доминировать внутри страны.



И последние матчи ни в коем случае нельзя воспринимать как предвестники глубокого кризиса. Если «Зенит» будет создавать столько же в каждом матче, то он легко доберётся до третьего подряд чемпионства.



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