Изумительный гол Караваева перевернул тяжёлый матч «Зенита». Отрыв от ЦСКА опять вырос

Команда Сергея Семака воспользовалась поражением конкурента, хотя «Ахмат» не заслуживал разгрома и вообще мог не проиграть.

«Зенит», одержав солидную по счёту победу над «Ахматом», вернул себе преимущество в пять очков над ЦСКА. Уже в следующем туре, 17 марта чемпион сыграет с командой Виктора Гончаренко в Москве.

После матча в Казани «Зенит» едва не остался не только без трёх очков, но и без двух основных центральных защитников. Деян Ловрен заработал дисквалификацию, а Ярослав Ракицкий получил повреждение. Участие украинца в игре с «Ахматом» находилось под вопросом, тем не менее он всё-таки смог выйти на поле. Ловрена заменил Дмитрий Чистяков, и больше главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак не сделал никаких изменений в стартовом составе, несмотря на поражение от «Рубина». Малком с Себастьяном Дриусси по-прежнему восстанавливаются от травм.

Любопытная деталь: в отсутствие Ловрена в роли капитана сине-бело-голубых вывел на поле Магомед Оздоев, а не Артём Дзюба. Но, наверное, никто и не понял бы возвращение повязки центрфорварду после его игры и промаха с пенальти в Казани. Оздоев уже капитанил в «Зените», ему не привыкать.



Главный тренер гостей Андрей Талалаев специально под чемпиона подготовил тактическую схему с тремя центральными защитниками. Можно было подумать, что в этот раз «Ахмат» с его 5-4-1 сделает ставку на глубокую оборону, отказавшись от агрессивного футбола, однако этого не произошло. Южане по мере сил старались отодвигать линии подальше от своей штрафной. Уроженец Санкт-Петербурга, нападающий Владимир Ильин был впереди один, но не одинок: в прессинге Ракицкого и Чистякова ему помогали игравшие на флангах Бернард Бериша и Евгений Харин.



«Зениту» было непросто начинать атаки. Да и развивать их тоже, когда команда Семака переходила на чужую половину поля. Чемпиону недоставало скорости движения мяча, а при потерях быстрого коллективного отбора (Дзюба с Сердаром Азмуном мало работали на рывках). Гости чувствовали себя комфортно в таком футболе. В первом тайме санкт-петербуржцы даже уступили «Ахмату» по ударам в створ – 3:4 (всего — 6:5). Запомнилась разве что пара хороших атак «Зенита» на скорости с участием Дзюбы и Азмуна, в которых хозяева действительно были близки к голу.

Гарай – безработный, Крижанац – почётный житель города. Как дела у бывших звёзд «Зенита» Халк так и не смог вернуться в Европу.

В начале второго тайма игра также шла скорее по сценарию Талалаева. Но всё перевернул сумасшедший гол Вячеслава Караваева! Правый защитник свободно получил мяч, наверное, удивившись тому, что ни Бериша, ни Мирослав Богасавац не встречают его, продвинулся вперёд и изумительно, очень технично пробил на исполнение издали. Так «Зенит» повёл на ровном месте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

После этого игроки «Ахмата» откровенно растерялись, и игра перешла под контроль «Зенита». В результате второй гол не заставил себя долго ждать. Александр Пуцко ударил рукой в лицо своего коллегу по амплуа Чистякова, а пенальти реализовал… нет, не Дзюба – Азмун.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

«Ахмат» по первым 50 минутам не заслуживал поражения, а уж крупного тем более. Однако к 75-й минуте на табло «Газпром Арены» горели уже цифры 3:0 в пользу санкт-петербургской команды. Третий гол хозяев получился немного курьёзным: мяч попал в штрафную гостей от ноги Богосаваца, и Дзюба забил, возможно, самый простой мяч в своей карьере – в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Выигрывая с запасом, зенитовцы уже наслаждались футболом, добивая израненного соперника. Свежие Алексей Сутормин и Андрей Мостовой соорудили четвёртый гол сине-бело-голубых в контрвыпаде. Забавно, что Мостовой перед ударом обыгрывал Георгия Мелкадзе: форвард по эпизоду оказался последним защитником «Ахмата».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Невероятно, но факт: «Зенит» и после перерыва не превзошёл «Ахмат» по ударам – 9:9 (но в створ – 3:0). Это единственный позитивный момент для команды Талалаева в Санкт-Петербурге.