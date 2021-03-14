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Изумительный гол Дениса Макарова в матче «Уфа» — «Рубин», видео

Денис Макаров
София Михайлова
Ещё один супергол Макарова! Ждём в сборной?
Теперь Денис исполнил красоту в Уфе.
Футбол / РПЛ 0
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Неделю назад российские болельщики смаковали голевой шедевр вингера «Рубина» Дениса Макарова в матче с «Зенитом». Уже в компенсированное время уроженцу Тольятти удался впечатляющий забег по распаханному казанскому полю, который он увенчал издевательским обыгрышем опытного Ловрена и выверенным ударом в дальний угол ворот Лунёва. Новый тур — новое произведение искусства от молодого полузащитника (18 февраля исполнилось 23 года).

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
2-й тайм
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Макаров – 30'   0:2 Кварацхелия – 42'

Полчаса «Уфа» сдерживала убойную тройку нападения Слуцкого Кварацхелия — Макаров — Деспот. Поначалу острота воротам Беленова исходила в основном от Хвичи, и в конце концов он своего добился. Но первым отличился российский хавбек, и сделал это очень эффектно. Получив мяч неподалёку от правого угла штрафной площади, он переложил его под ударную левую и по диагонали врезал в дальний угол. Как ни пластался в воздухе уфимский вратарь, предотвратить гол не сумел. Мяч влетел точно под перекладину!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Глядя на еженедельные (уже) шедевры Макарова, трудно поверить, что ещё недавно его убрали из академии Коноплёва и не взяли в «Строгино» — нашли бесперспективным. Да и в ЦСКА наверняка теперь сожалеют, что были недостаточно настойчивы и убедительны в переговорах с футболистом и его агентом. Интересно, оценит ли подвиги Дениса главный тренер сборной Станислав Черчесов? Узнаем уже завтра.

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