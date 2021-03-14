Ещё один супергол Макарова! Ждём в сборной?

Неделю назад российские болельщики смаковали голевой шедевр вингера «Рубина» Дениса Макарова в матче с «Зенитом». Уже в компенсированное время уроженцу Тольятти удался впечатляющий забег по распаханному казанскому полю, который он увенчал издевательским обыгрышем опытного Ловрена и выверенным ударом в дальний угол ворот Лунёва. Новый тур — новое произведение искусства от молодого полузащитника (18 февраля исполнилось 23 года).

Полчаса «Уфа» сдерживала убойную тройку нападения Слуцкого Кварацхелия — Макаров — Деспот. Поначалу острота воротам Беленова исходила в основном от Хвичи, и в конце концов он своего добился. Но первым отличился российский хавбек, и сделал это очень эффектно. Получив мяч неподалёку от правого угла штрафной площади, он переложил его под ударную левую и по диагонали врезал в дальний угол. Как ни пластался в воздухе уфимский вратарь, предотвратить гол не сумел. Мяч влетел точно под перекладину!

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Глядя на еженедельные (уже) шедевры Макарова, трудно поверить, что ещё недавно его убрали из академии Коноплёва и не взяли в «Строгино» — нашли бесперспективным. Да и в ЦСКА наверняка теперь сожалеют, что были недостаточно настойчивы и убедительны в переговорах с футболистом и его агентом. Интересно, оценит ли подвиги Дениса главный тренер сборной Станислав Черчесов? Узнаем уже завтра.