«Бог вернулся». Ради Ибрагимовича в сборной пошли на крайние меры

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции – он попал в заявку на матчи отбора к чемпионату мира — 2022 с Грузией и Косово, а также на товарищескую встречу с Эстонией. Швед последний раз выступал за национальную команду на Евро-2016 – после окончания турнира он объявил о завершении международной карьеры. Болельщики ещё тогда шутили в его стиле, мол, это не Златан уходит, а сборная уходит из Златана.
Сегодня ему 39, но он решил вернуться. «Возвращение бога», – написал Ибрагимович в своём «твиттере» после объявления списка сборной с его фамилией. Превознося себя до таких высот, он вряд ли лукавит: для Швеции его имя давно стало нарицательным и даже попало в словарь (глагол «zlatanera», что значит «доминировать», утвердили шведским Советом по языку в 2012 году. – Прим. «Чемпионата»).
После ухода Златана главного тренера сборной Янне Андерссона постоянно донимали вопросами, не планирует ли он вернуть Ибрагимовича в сборную. Как-то он не выдержал: «Это непостижимо! Уже полтора года, как Златан не играет за Швецию, а мы всё ещё говорим о нём! Пока Ибрагимович был в команде, мы играли в футбол другого стиля. Златан – великий чемпион, но он решил завершить международную карьеру, потому нам пришлось адаптироваться к новому стилю».
Перед чемпионатом мира Ибрагимович говорил, что было бы здорово поехать в Россию, но добавлял, что Андерссон должен подойти к нему сам. Главный тренер на это отвечал, что Златан сам отказался от поездки на ЧМ, поэтому в планах его возвращения нет – было очевидно, что у них тяжёлые отношения.
В октябре прошлого года Ибрагимович в интервью газете Expressen открыто наехал на тренера: сказал, что Андерссон испугался вопроса об отсутствии игроков иностранного происхождения в сборной, а потом включил таких футболистов в состав: «Его спросили об этом, он что-то промямлил. Потом вызвал некоторых при следующем созыве сборной, только чтобы быть политкорректным». Главный тренер назвал слова Ибрагимовича несправедливыми и сказал, что они причинили ему боль.
Примерно в то же время Златан опубликовал фото в футболке в сборной, оставив под ним загадочную подпись: «Давно не виделись». Потом он подогрел интерес болельщиков, сказав Aftonbladet, что скучает по команде: «Это не секрет. Хочу выступать на «Френдс Арене», на других стадионах. Выходишь на поле в жёлтой футболке – и видишь, что трибуны заполнены до предела… Скучаю ли я по этому? Разумеется. Тот, кто не скучает по такому, уже завершил карьеру. А я ещё её не завершал. Хочу играть до тех пор, пока ещё играю важную роль на поле, иначе смысла не будет. Хочу чувствовать себя живым. Как говорит Мино Райола: «Сжимай апельсин столько, сколько можешь». Буду продолжать, пока могу».
Через два дня после этого интервью стало известно, что Андерссон и генеральный секретарь шведской федерации полетели в Италию на переговоры с Ибрагимовичем.
«Златан допустил своё возвращение в сборную, и мне было важно как можно скорее с ним встретиться и всё обсудить, – сказал главный тренер сборной Швеции. – Я рад, что встречу удалось организовать так быстро. Мы общались в хорошей атмосфере, отлично поболтали и поверили в то, что всё получится. В противном случае его бы тут не было. Мы говорили так, как, возможно, никогда раньше. Говорили друг о друге».
В январе этого года Андерссон признал, что с нападающим у них действительно был конфликт, но он уже в прошлом: «Тогда я был разочарован, сейчас всё нормально. Если Златан тоже изменил свою позицию, то жду его звонка».
Видимо, звонок состоялся – и вот старые обиды забыты, а Златан снова выйдет на поле в футболке сборной Швеции.
- 17 марта 2021
-
08:11
- 16 марта 2021
-
22:19
-
18:38
-
18:10
-
16:59
-
16:53
-
16:20
-
16:05
-
15:19
-
06:32
-
01:51
- 15 марта 2021
-
17:15
-
16:40
-
12:32
-
12:27
- 14 марта 2021
-
15:45
- 13 марта 2021
-
21:05
- 12 марта 2021
-
18:25
- 10 марта 2021
-
19:35
-
19:20
- 9 марта 2021
-
19:49
-
12:38
- 8 марта 2021
-
17:48
- 6 марта 2021
-
16:11
-
15:11
- 4 марта 2021
-
18:26
-
11:29
- 23 февраля 2021
-
22:45
- 6 февраля 2021
-
13:04
- 4 февраля 2021
-
14:38
-
14:25
- 8 января 2021
-
22:59
- 29 декабря 2020
-
22:44
- 26 декабря 2020
-
16:19
- 20 декабря 2020
-
11:34