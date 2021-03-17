«Бог вернулся». Ради Ибрагимовича в сборной пошли на крайние меры

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции – он попал в заявку на матчи отбора к чемпионату мира — 2022 с Грузией и Косово, а также на товарищескую встречу с Эстонией. Швед последний раз выступал за национальную команду на Евро-2016 – после окончания турнира он объявил о завершении международной карьеры. Болельщики ещё тогда шутили в его стиле, мол, это не Златан уходит, а сборная уходит из Златана.

Сегодня ему 39, но он решил вернуться. «Возвращение бога», – написал Ибрагимович в своём «твиттере» после объявления списка сборной с его фамилией. Превознося себя до таких высот, он вряд ли лукавит: для Швеции его имя давно стало нарицательным и даже попало в словарь (глагол «zlatanera», что значит «доминировать», утвердили шведским Советом по языку в 2012 году. – Прим. «Чемпионата»).

После ухода Златана главного тренера сборной Янне Андерссона постоянно донимали вопросами, не планирует ли он вернуть Ибрагимовича в сборную. Как-то он не выдержал: «Это непостижимо! Уже полтора года, как Златан не играет за Швецию, а мы всё ещё говорим о нём! Пока Ибрагимович был в команде, мы играли в футбол другого стиля. Златан – великий чемпион, но он решил завершить международную карьеру, потому нам пришлось адаптироваться к новому стилю».

Перед чемпионатом мира Ибрагимович говорил, что было бы здорово поехать в Россию, но добавлял, что Андерссон должен подойти к нему сам. Главный тренер на это отвечал, что Златан сам отказался от поездки на ЧМ, поэтому в планах его возвращения нет – было очевидно, что у них тяжёлые отношения.

В октябре прошлого года Ибрагимович в интервью газете Expressen открыто наехал на тренера: сказал, что Андерссон испугался вопроса об отсутствии игроков иностранного происхождения в сборной, а потом включил таких футболистов в состав: «Его спросили об этом, он что-то промямлил. Потом вызвал некоторых при следующем созыве сборной, только чтобы быть политкорректным». Главный тренер назвал слова Ибрагимовича несправедливыми и сказал, что они причинили ему боль.

Примерно в то же время Златан опубликовал фото в футболке в сборной, оставив под ним загадочную подпись: «Давно не виделись». Потом он подогрел интерес болельщиков, сказав Aftonbladet, что скучает по команде: «Это не секрет. Хочу выступать на «Френдс Арене», на других стадионах. Выходишь на поле в жёлтой футболке – и видишь, что трибуны заполнены до предела… Скучаю ли я по этому? Разумеется. Тот, кто не скучает по такому, уже завершил карьеру. А я ещё её не завершал. Хочу играть до тех пор, пока ещё играю важную роль на поле, иначе смысла не будет. Хочу чувствовать себя живым. Как говорит Мино Райола: «Сжимай апельсин столько, сколько можешь». Буду продолжать, пока могу».

Через два дня после этого интервью стало известно, что Андерссон и генеральный секретарь шведской федерации полетели в Италию на переговоры с Ибрагимовичем.

«Златан допустил своё возвращение в сборную, и мне было важно как можно скорее с ним встретиться и всё обсудить, – сказал главный тренер сборной Швеции. – Я рад, что встречу удалось организовать так быстро. Мы общались в хорошей атмосфере, отлично поболтали и поверили в то, что всё получится. В противном случае его бы тут не было. Мы говорили так, как, возможно, никогда раньше. Говорили друг о друге».

В январе этого года Андерссон признал, что с нападающим у них действительно был конфликт, но он уже в прошлом: «Тогда я был разочарован, сейчас всё нормально. Если Златан тоже изменил свою позицию, то жду его звонка».

Видимо, звонок состоялся – и вот старые обиды забыты, а Златан снова выйдет на поле в футболке сборной Швеции.