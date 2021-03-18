«Сердце ёкало при виде полиции». Школьник с Урала автостопом приехал на «Спартак»

Как добраться из Екатеринбурга в Москву, не потратив ни рубля.

Фаддей Стебаев — тот самый 16-летний подросток из Екатеринбурга, который ехал автостопом в Москву на игру «Спартак» — «Урал». Буквально за один день он обрёл славу: о нём пишут в интернете, зовут на интервью, а «Урал» даже пообещал взять с собой обратно в Екатеринбург. Конечно, мы не могли упустить возможность побеседовать с главным хедлайнером вчерашнего дня.

Из разговора с юным фанатом «Урала» вы узнаете:

• кто вдохновил на поездку в столицу;

• как бесплатно доехать из Екатеринбурга в Москву;

• немного о щедрости дальнобойщиков;

• почему подросток не стал ничего говорить родителям;

• как не привлекать к себе внимание полицейских;

• почему не любит Дзюбу.

— Как ты оказался в Москве?

— До столицы я добрался автостопом в течение полутора суток: 2000 километров, семь машин.

— Почему решил добираться именно автостопом?

— Автостоп — это дёшево, хоть и очень опасно. Ты не знаешь, что с тобой может случиться: водитель, например, может попасться неадекватный или тебя могут сбить на трассе. Но фанатские старожилы так ездили — я решил не отставать.

— Как и когда пришла идея приехать в Москву?

— На такой подвиг меня подбил мой товарищ: он пробил 9 выездов, и мне тоже очень захотелось. Обычное вдохновение.

— Как давно вынашивал идею с выездом?

— На фанатский сектор я пришёл совсем недавно — два домашних матча назад. Затягивать с выездом не стал (смеётся). Изначально планировали с товарищем посетить Москву в апреле, но в итоге решили поехать в марте. Как видите, у нас всё получилось — я перед вами.

— Вспомни тот день, когда собрался и пошёл ловить машину.

— Я был в общежитии, поэтому собраться и выйти не составило никакого труда. Встретился с одногруппниками, попрощался. В кармане было всего 500 рублей. Помню, товарищ сказал мне, что доеду не дальше Перми.

— Как поймал первую машину?

— Стоял рядом с трассой, там, где машинам можно останавливаться. Буквально через 15-20 минут остановился легковой автомобиль, который провёз меня 30-40 км.

— Расскажи секрет успеха, что говорил водителям?

— Спрашивал, куда едут. Если соглашались подвезти — подсаживался.

— Были такие, кто отказывал?

— Да, конечно. Пять-шесть водителей отказали, но по одной простой причине — нам было не по пути.

— Сколько денег потратил?

— На дорогу из Екатеринбурга в Москву я не потратил ни рубля. Меня подвозили абсолютно бесплатно. Мало того, к концу поездки у меня стало на 1000 рублей больше.

— Как так получилось?

— Дальнобойщики дали: двое оставили по 500 рублей. Правда, я пытался отказаться, но не получилось.

— Как аргументировали?

— Говорили, чтобы я покушал. Да и вообще, лишними точно не будут.

— Раз уж речь зашла о еде, чем питался последние два дня? Водители угощали?

— Да, меня угостил первый дальнобойщик. Говорит: «Давай заедем покушать», — отвечаю, что денег не очень много. Вот он меня и угостил в столовой. Спасибо ему огромное!

— Чем угостил?

— Борщ, второе, салат, чай.

— По пути в Москву ты сменил семь машин. Какие это были машины?

— Пять большегрузных машин, так называемые дальнобои, и две легковые. Все водители адекватные, без заморочек. Что касается времени в пути, выехал из Екатеринбурга 15-го числа в 12.30, а в Москву прибыл спустя полтора дня — в два часа ночи.

— Самый интересный водитель?

— Попался дальнобойщик, который начал работать на фуре лишь два года назад. По ходу разговора выяснилось, что он писатель. Даже подарил мне свою книгу. Наверное, отмечу его — с ним вообще очень интересно было вести диалог.

— Ты всем попутчикам рассказывал, что едешь в Москву на футбольный матч?

— Конечно, они интересовались, зачем и с какой целью направляюсь в столицу.

Фото: Из личного архива Фаддея Стебаева

Почему ничего не сказал родителям. Как скрывался от московских полицейских

— Почему ничего не стал говорить родителям?

— Если бы я сказал родителям, то с вероятностью 99% я бы не доехал до Москвы. Мне бы попросту не разрешили.

— Тебе не жалко родителей? Они же волнуются, даже пошли в полицию.

— Наверное, не нужно было так делать. Мой поступок был неправильным и опрометчивым. Молодым фанатам, кто только хочет пробить первый выезд, советую всё же рассказать о своих намерениях родителям.

— У тебя же в голове наверняка был план. Ты должен был продумать, что родители начнут тебя искать..

— Да, я думал об этом. Но заранее знал, что не развернусь в любом случае.

— Когда созвонился с родителями?

— Начал держать связь с Перми — это около 380 км от Екатеринбурга. Можно было, конечно, развернуться, чтобы избежать проблем, но я этого не сделал.

— На тот момент они уже заявили в полицию?

— Да.

— Первые слова родителей, когда наконец дозвонились до тебя?

— Начали расспрашивать: «Ты где? Что с тобой?». Сказали, что подают заявление в полицию, и в Москве меня перехватят в любом случае. Попросили развернуться и поехать домой. Я начал приводить аргументы, мама вошла в моё положение, но сказала, что даже если я доеду, скорее всего, меня перехватят.

— Главный аргумент?

— Предложил компромисс: мы будем созваниваться каждые два-три часа. Этот аргумент, наверное, и сыграл главную роль. Мне удалось убедить маму, что всё будет хорошо.

— Вот ты доехал до Москвы. Что дальше? На тебя был какой-то план «перехват»?

— Полиция меня так и не нашла. Если я правильно понимаю, меня уже и не будут искать. Что касается перехвата, если бы хотели поймать, то сделали бы это ещё по дороге.

— Страха не было?

— Была мысль, что доеду до Москвы, и меня заберут полицейские. Представьте, как было бы обидно, когда проехал 2000 км, а тебя сразу же обламывают.

— На своей странице ВК ты написал довольно гневный пост. Расскажи, что тебя сподвигло на это?

— Всегда думал, что правоохранительные органы должны меня защищать. Но по ходу поездки понял, что, если меня перехватят, то домой я уеду этапированием с пересадками в каких-нибудь «буханках» и уазиках. Почему настоящих преступников не могут найти годами, а за простого пацана, который хочет поехать на футбол, берутся и начинают работать? Уверен, если бы меня приняли, то я бы наверняка обалдел.

— Но полиция тебя так и не нашла. Удивился?

— Да. В центре Москвы, например, очень много полицейских. Старался не привлекать лишнего внимания.

— Сердце не ёкало при виде полицейских?

— Ёкало. Думал, что меня в любой момент могут забрать. Непонятно, почему я должен ходить и бояться, что меня могут повязать.

— Напомни, сколько тебе лет?

— 16.



— Тебе 16 лет, родители написали заявление в полицию. Не думаешь, что полицейские, если поймают тебя и отправят домой, просто выполнят свою работу?

— Мне кажется, всё это должно иначе происходить. Фанат — не преступник. Никаких серьезных преступлений я не совершаю.

— Ты выкладывал в интернете свой красочный шарф? Если ориентировка всё же была, то наверняка искали по шарфу в том числе.

— Шарф доставал лишь для фотографии, так как товарищ попросил сделать фотоотчет. В фуре, например, он лежал на спальном месте водителя. В Москве шарф вообще убрал в рюкзак, чтобы не привлекать внимания. Знал, что в Москве по ориентировке будут искать по зелёной куртке и шарфу, поэтому всё убрал в рюкзак, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Фото: Из личного архива Фаддея Стебаева

— Как тебе Москва?

— Огонь! Очень красиво, но непонятно. Большой город, в котором трудно разобраться и легко потеряться.

— Где успел побывать? Красная площадь?

— Я даже прогуляться не успел, вышел из хостела около 16 часов и сразу же на матч.

— Как тебе московский хостел?

— Всё отлично. Правда, в Москве по понятным причинам цены дороже. В Екатеринбурге, например, за аналогичные условия вышло бы 500 рублей, в Москве — 800.

— Сколько денег у тебя осталось?

— Около 500 рублей.

— Что собираешься делать? Экономить, занимать у друзей или же родители должны прислать?

— Мама обещала выслать деньги. Экономить — не вариант, потому что нужно ещё отдать деньги за билет.

Нелюбовь к Дзюбе

— Мы встретились с тобой после матча ЦСКА — «Зенит». Как ты попал на эту игру?

— Изначально ехал в Москву ради двух матчей: ЦСКА — «Зенит» и «Спартак» — «Урал». Приехал поддержать братьев — фанатов «Зенита». Написал нашему заводящему из Екатеринбурга, объяснил ситуацию, спросил, как поступить с билетами. Перед матчем выкупили билеты и попали на игру.

Фото: Из личного архива Фаддея Стебаева

— Как тебе игра?

— Всё круто! Единственный, кто мне не понравился — это Дзюба. Как говорится, бог дал — бог взял: сначала забил, а потом не смог реализовать пенальти. Кстати, голы Дзюбы принципиально не праздную.

— Чем выражено негативное отношение к Дзюбе?

— Всё началось со скандального видеоролика, после этого моё отношение к нему очень сильно изменилось.

«Я виноват». Покаяние Дзюбы Нападающий записал двухминутное видеообращение после матча с «Краснодаром».

— Что там такого, чтобы могло бы сильно испортить твоё отношение к нападающему?

— Мне кажется, медийные личности, которых знает вся страна, не должны снимать подобные видео. Осуждаю такое поведение.

— Но ты ведь должен понимать, что это видео он снимал для личного пользования, никуда не выкладывал.

— Всегда есть вероятность, что ваш телефон могут взломать и слить нелицеприятные видео. Записывать такое точно не стоит.

Неожиданная слава. Щедрость «Урала»

— В Москву ты приехал поздно ночью, а славу приобрёл в обед. Первые мысли, когда увидел публикации о себе в интернете?

— Написал товарищ, что про меня пишут болельщики «Локомотива». Говорит: «Ты звезда!». Мои первые мысли: «О чём они там могут писать?». Захожу в социальные сети, вижу, что про меня действительно много пишут.

— Ощущаешь себя звездой?

— Конечно, не хотелось бы масштабной огласки в интернете, с другой стороны, теперь люди знают, что есть такой Фаддей, который пробил первый выезд — это приятно.

— Не боишься, что полицейские тебя всё же найдут и ты не сможешь попасть на матч «Урала»?

— Нет. Разговаривал с мамой, она попросила оперативников передать в Москву, чтобы меня не искали.

— Твой прогноз на игру?

— Победа «Урала». Верю, что мы сможем победить.

— Это правда, что обратно домой ты полетишь вместе с любимой командой?

— Да, мне очень сильно помогли менеджеры по работе с болельщиками. Мне, как и моей маме, уже позвонили и сказали, что полечу обратно вместе с «Уралом». Хотелось бы выразить огромную благодарность!

— Как отреагировал на такой шаг со стороны любимого клуба?

— Очень сильно удивился. Изначально планировал вернуться домой также, автостопом, и без какой либо огласки. Но видите, как всё получилось

— Когда планируешь совершить свой второй выезд?

— Планирую снова приехать в Москву в мае на матч с «Локомотивом».

— На этот раз родителям скажешь?

— Да, почему бы и нет. Думаю, отнесутся положительно.

— Какой главный урок вынес из этой ситуации?

—Думаю, идеально подходит фраза: «Не верь, не бойся, не проси».

— Пояснишь?

— За целую поездку я никого ни о чём не просил, не обидел, мне не было страшно. В Москве мне сразу же сказали: «Держи ухо востро». Вроде бы пока получается…

«Чемпионат» не одобряет поступок Фаддея