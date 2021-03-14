«Визги болельщиков «Спартака» услышали бы даже марсиане». Колонка Червиченко

Андрей Червиченко написал новую колонку для «Чемпионата». На этот раз бывший владелец московского клуба делится впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо», восторгается Соболевым и раскрывает хитрый план Доменико Тедеско.

***



Мне понравился «Спартак» в матче с «Динамо». Красно-белые были лучше и в первый промежуток времени полностью переиграли соперника – были быстрее, активнее, лучше давили и прессинговали. «Динамо» же первое время играло в бей-беги – любым способом отправить мяч вперёд и что-то попытаться сделать. Ничего интересного на тот момент не показали, даже гол спартаковцы занесли себе сами. Бедолага Маслов даже не видел, что рядом нет ни одного динамовца.



После 75-й минуты мы увидели «Спартак», к которому привыкли после возобновления сезона — полная дезорганизация линии обороны. Но дикий фарт и прекрасная игра Максименко позволили красно-белым победить. Но по игре именно «Спартак» больше заслуживал победы – «Динамо» начало играть в самом конце. Почему не начать раньше – непонятно. «Спартак» был какой-то разобранный. То, что мяч не влетел на 94-й минуте – это просто счастье. Да и спасение Максименко, когда мяч скакал у линии – просто фарт. Хотя «Динамо» с перекладиной Понсе тоже повезло, да и ножницами он бил классно.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Андрей Червиченко Бывший владелец московского «Спартака» Да и разве мог судья не дать «Спартаку» пробить пенальти после истории с фотошопом Мозеса? Визги болельщиков красно-белых тогда услышали бы даже марсиане.

Также «Спартак» немного удивил обилием спектаклей на поле: очень много падали и корчились, много взывали к небесам и Иванову. Соболев вообще мог уйти с красной карточкой – его рывок в первом тайме с требованием назначить пенальти больше заслуживал карточки, нежели Промес, который её получил в конце матча. Плюс арбитр должен был показать карточку за симуляцию ныряющему Айртону. Иванов сначала полез в карман, но в итоге не показал. Больше нареканий к судье нет: не знаю, насколько правильно назначен пенальти, но он был в духе игры. Мяч объективно попал в руку, которая торчала – я сразу понял, что будет пенальти. Да и разве мог судья не дать «Спартаку» пробить пенальти после истории с фотошопом Мозеса? Визги болельщиков красно-белых тогда услышали бы даже марсиане. Но я много смотрю матчи европейских команд – там в таких ситуациях ребята заводят руки за спину, чтобы таких ситуаций не было. Скопинцеву никто не мешал это сделать. А раз не хватило ума убрать руки за спину – получай мяч.

Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле всё меньше и меньше. Не уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре. Из четырёх нападающих «Спартака» Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, «Спартак» бы раньше вышел вперёд и победил бы увереннее.

«Нам позарез нужно чемпионство на 100-летие клуба!» Интервью с боссами «Спартака» О свежих трансферах и заканчивающихся контрактах.

Соболев – молодец, центр напряжения. Своим желанием заряжает всех: летит, давит, головой лезет, ногами. На бровке сражается, впереди сражается. По желанию, самоотдаче и результативности – сейчас он наш лучший нападающий. Если поставить Соболева, Дзюбу и Деспотовича, то Соболев сейчас главный форвард чемпионата из фактурных игроков. Мы не знаем, состоится ли матч нашей сборной с Мальтой. Но если состоится матч, то Соболев должен получить шанс. Если Соболева не вызовут в сборную, то, значит, с ней не всё в порядке. Не знаю, что он ещё должен сделать, чтобы в неё попасть. Сейчас и по желанию, и по исполнению он лучше Артёма.

Андрей Червиченко Бывший владелец московского «Спартака» Что касается чемпионской гонки, «Спартак» не сам туда возвращается, его услужливо туда приглашают «Зенит» и ЦСКА.

Что касается чемпионской гонки, «Спартак» не сам туда возвращается, его услужливо туда приглашают «Зенит» и ЦСКА. Так бездарно терять очки – уму непостижимо. Хотя от питерцев я такое ожидал, они уже проигрывали чемпионство, имея большой отрыв. Никогда такого не было и вот опять, как говорил Черномырдин. ЦСКА тоже. Был вообще в шоке. Включил телевизор, там 0:2. Не понял, что вообще происходит. Понеслись вперёд только тогда, когда такой счёт получили. А где вы были до этого? Во что играли? За что деньги получаете? «Зенит» тоже вальяжно ходил с «Ростовом», с «Рубином» на последней минуте получили. Да и сегодня с «Ахматом» до первого забитого мяча игра была туда-сюда. Пропусти они первыми, неизвестно, смогли бы они переломить «Ахмат».

Изумительный гол Караваева перевернул тяжёлый матч «Зенита». Отрыв от ЦСКА опять вырос Команда Сергея Семака воспользовалась поражением конкурента, хотя «Ахмат» не заслуживал разгрома и вообще мог не проиграть.

Андрей Червиченко Бывший владелец московского «Спартака» Уход Тедеско — хорошо сыгранный спектакль.

С самого начала говорил, что уход Тедеско — хорошо сыгранный спектакль. Этакая игра ва-банк — Тедеско вообще похож на покериста. Правда, для покериста у него слишком южный темперамент. Моё мнение — все эти заявления об уходе направлены на одно, чтобы получить некую индульгенцию и некоторый кусок трансферного пирога, который Доменико может закрывать самостоятельно. Так, например, делал Венгер в «Арсенале». Правда, там он закрывал всё, а этот, видимо, хочет себе половину или треть трансферов. Может быть, не столько он, сколько группа, которая за ним стоит. Ещё больше в этой мысли меня укрепили все эти танцы вокруг хозяина в ложе на матче с «Краснодаром». На мой взгляд, человек, который решил уходить, должен сидеть спокойно, бравурно, всем видом показывать, мол, смотри, что ты потерял. Он же скачет весёлым кроликом вокруг хозяина вместе с бумажками и остальными вещами, явно желая получить его благосклонность.

Спартаковский путь Тедеско ещё не закончен. Думаю, он продлится.