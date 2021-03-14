«Визги болельщиков «Спартака» услышали бы даже марсиане». Колонка Червиченко

Андрей Червиченко написал новую колонку для «Чемпионата». На этот раз бывший владелец московского клуба делится впечатлениями от матча красно-белых с «Динамо», восторгается Соболевым и раскрывает хитрый план Доменико Тедеско.
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Мне понравился «Спартак» в матче с «Динамо». Красно-белые были лучше и в первый промежуток времени полностью переиграли соперника – были быстрее, активнее, лучше давили и прессинговали. «Динамо» же первое время играло в бей-беги – любым способом отправить мяч вперёд и что-то попытаться сделать. Ничего интересного на тот момент не показали, даже гол спартаковцы занесли себе сами. Бедолага Маслов даже не видел, что рядом нет ни одного динамовца.
После 75-й минуты мы увидели «Спартак», к которому привыкли после возобновления сезона — полная дезорганизация линии обороны. Но дикий фарт и прекрасная игра Максименко позволили красно-белым победить. Но по игре именно «Спартак» больше заслуживал победы – «Динамо» начало играть в самом конце. Почему не начать раньше – непонятно. «Спартак» был какой-то разобранный. То, что мяч не влетел на 94-й минуте – это просто счастье. Да и спасение Максименко, когда мяч скакал у линии – просто фарт. Хотя «Динамо» с перекладиной Понсе тоже повезло, да и ножницами он бил классно.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Да и разве мог судья не дать «Спартаку» пробить пенальти после истории с фотошопом Мозеса? Визги болельщиков красно-белых тогда услышали бы даже марсиане.
Также «Спартак» немного удивил обилием спектаклей на поле: очень много падали и корчились, много взывали к небесам и Иванову. Соболев вообще мог уйти с красной карточкой – его рывок в первом тайме с требованием назначить пенальти больше заслуживал карточки, нежели Промес, который её получил в конце матча. Плюс арбитр должен был показать карточку за симуляцию ныряющему Айртону. Иванов сначала полез в карман, но в итоге не показал. Больше нареканий к судье нет: не знаю, насколько правильно назначен пенальти, но он был в духе игры. Мяч объективно попал в руку, которая торчала – я сразу понял, что будет пенальти. Да и разве мог судья не дать «Спартаку» пробить пенальти после истории с фотошопом Мозеса? Визги болельщиков красно-белых тогда услышали бы даже марсиане. Но я много смотрю матчи европейских команд – там в таких ситуациях ребята заводят руки за спину, чтобы таких ситуаций не было. Скопинцеву никто не мешал это сделать. А раз не хватило ума убрать руки за спину – получай мяч.
Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле всё меньше и меньше. Не уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре. Из четырёх нападающих «Спартака» Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, «Спартак» бы раньше вышел вперёд и победил бы увереннее.
Соболев – молодец, центр напряжения. Своим желанием заряжает всех: летит, давит, головой лезет, ногами. На бровке сражается, впереди сражается. По желанию, самоотдаче и результативности – сейчас он наш лучший нападающий. Если поставить Соболева, Дзюбу и Деспотовича, то Соболев сейчас главный форвард чемпионата из фактурных игроков. Мы не знаем, состоится ли матч нашей сборной с Мальтой. Но если состоится матч, то Соболев должен получить шанс. Если Соболева не вызовут в сборную, то, значит, с ней не всё в порядке. Не знаю, что он ещё должен сделать, чтобы в неё попасть. Сейчас и по желанию, и по исполнению он лучше Артёма.
Что касается чемпионской гонки, «Спартак» не сам туда возвращается, его услужливо туда приглашают «Зенит» и ЦСКА.
Что касается чемпионской гонки, «Спартак» не сам туда возвращается, его услужливо туда приглашают «Зенит» и ЦСКА. Так бездарно терять очки – уму непостижимо. Хотя от питерцев я такое ожидал, они уже проигрывали чемпионство, имея большой отрыв. Никогда такого не было и вот опять, как говорил Черномырдин. ЦСКА тоже. Был вообще в шоке. Включил телевизор, там 0:2. Не понял, что вообще происходит. Понеслись вперёд только тогда, когда такой счёт получили. А где вы были до этого? Во что играли? За что деньги получаете? «Зенит» тоже вальяжно ходил с «Ростовом», с «Рубином» на последней минуте получили. Да и сегодня с «Ахматом» до первого забитого мяча игра была туда-сюда. Пропусти они первыми, неизвестно, смогли бы они переломить «Ахмат».
Уход Тедеско — хорошо сыгранный спектакль.
С самого начала говорил, что уход Тедеско — хорошо сыгранный спектакль. Этакая игра ва-банк — Тедеско вообще похож на покериста. Правда, для покериста у него слишком южный темперамент. Моё мнение — все эти заявления об уходе направлены на одно, чтобы получить некую индульгенцию и некоторый кусок трансферного пирога, который Доменико может закрывать самостоятельно. Так, например, делал Венгер в «Арсенале». Правда, там он закрывал всё, а этот, видимо, хочет себе половину или треть трансферов. Может быть, не столько он, сколько группа, которая за ним стоит. Ещё больше в этой мысли меня укрепили все эти танцы вокруг хозяина в ложе на матче с «Краснодаром». На мой взгляд, человек, который решил уходить, должен сидеть спокойно, бравурно, всем видом показывать, мол, смотри, что ты потерял. Он же скачет весёлым кроликом вокруг хозяина вместе с бумажками и остальными вещами, явно желая получить его благосклонность.
Спартаковский путь Тедеско ещё не закончен. Думаю, он продлится.
- 14 марта 2021
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