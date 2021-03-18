Такой «Спартак» будет бороться за чемпионство! Команда Тедеско растоптала «Урал»

У красно-белых три победы подряд. Хотя в ворота «Спартака» опять поставили смешной пенальти.

«Спартак» одержал третью победу подряд и по-прежнему отстает от «Зенита» всего на четыре очка. Кроме того, красно-белые увеличили отрыв от ЦСКА до четырёх очков. Команда Доменико Тедеско – фаворит в борьбе за второе место в Лиге чемпионов и будет бороться за чемпионство на финише сезона.

В заявке «Спартака» не оказалось Виктора Мозеса и Эсекьеля Понсе. У нигерийского полузащитника травма боковой связки левого колена, а у аргентинского форварда – мышечное повреждение. Отсутствие Мозеса открыло дорогу в основу Наилю Умярову. Он вышел в центре поля, а правый фланг закрывал Роман Зобнин. Зато в стартовый состав попал Джордан Ларссон, получивший сильный ушиб в дерби с «Динамо».

«Спартак» опять начал агрессивно, а «Урал» – нервно. Каждая подача в штрафную номинального второго голкипера гостей Ивана Коновалова порождала панику среди защитников уральцев. В результате за первые пять минут хозяева пробили пять раз! Лучший момент на первой же минуте имел Айртон, который мог забить один из самых курьёзных голов чемпионата. Мяч отлетел от кочковатого поля, ударился о ногу Коновалова и приземлился в ногах находившегося в убойной позиции бразильца. Если бы Айртон прогнозировал такое развитие событий, точно не загубил бы верный шанс.



Впрочем, по игре чувствовалось, что долго ждать гола «Спартака» не придётся. Команда Тедеско превосходила команду Юрия Матвеева во всём. План вернувшегося после дисквалификации на тренерскую скамейку немца работал эффективно: спартаковцы хорошо растягивали оборону «шмелей». К флангам для розыгрыша мяча по ситуации смещались центрхавы, форварды, «свободный художник» Квинси Промес. На 12-й минуте Ларссон открылся между линиями и открыл счёт блестящим ударом из-за штрафной. Очень странно, пассивно сыграл в этом эпизоде защитник «Урала» Игорь Калинин.

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Есть вопросы к Калинину и по второму голу «Спартака» на 26-й минуте (пусть его оставили без подстраховки). Уж больно легко Промес накрутил защитника в штрафной «Урала»! Возможно, Калинин не до конца пришёл в себя от удара рукой в лицо, полученного в дебюте игры от Александра Соболева. Кстати, удивительно, что Соболев не получил хотя бы жёлтую карточку за свой фол. Как бы то ни было, Промес забил второй гол после возвращения в московский клуб. Зобнин же, вернувшись на фланг, сделал две голевые передачи за полтайма.

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Игру можно было заканчивать после первого тайма. К перерыву «Спартак» громил «Урал» и по ударам (14:2, в створ – 7:0), и по счёту. На 45-й минуте Айртон заработал несомненный пенальти за фол Дениса Кулакова, а Александр Соболев показал своему конкуренту по сборной России Артёму Дзюбе, как бить с «точки». Спартаковская атака пела! Единственной неприятностью для красно-белых стала травма Алекса Крала.

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В начале второго тайма «Урал» вернул в игру… VAR. Одиннадцатиметровый в ворота «Спартака» можно называть как угодно: спорным, смешным, нелепым. Мяч после подачи дважды коснулся руки Павла Маслова, но, конечно, ставить пенальти за подобные «фолы» нельзя. Пора менять правила. Все вспомнили в этот момент и руку Мозеса. Эрик Бикфалви реализовал первый удар «Урала» в створ.

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Однако интрига прожила ровно две минуты. Ларссон потрясающе с точки зрения техники удара исполнил штрафной, заработанный «Спартаком». Положил мяч ногой в сетку как рукой в баскетбольное кольцо. Действительно, Джордан! Швед с 12 голами вплотную приблизился к лучшим бомбардирам РПЛ – Дзюбе и Сердару Азмуну.

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После этого «Спартак» продолжил контролировать игру, держал мяч и держал темп. Хотя статистика ударов после перерыва может обмануть – 2:5 (причём в створ тоже 2:5). По большому счёту, уральцы запомнились лишь красивым ударом Бикфалви через себя. Гол-шедевр румына отменил Александр Максименко. А последнюю пулю в тело раненного соперника пустил на 97-й минуте Соболев: центрфорвард оформил дубль с пенальти (вторую спартаковскую «точку» заработал Промес). Таким образом, «Спартак» просто растоптал соперника.

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Плохо только то, что во втором тайме хозяева потеряли из-за повреждения ещё одного игрока – Романа Зобнина. Плохо и самого для «Спартака», и для сборной России. Видимо, травмы спартаковцев связаны с высокой интенсивностью игры команды, но по-другому побеждать невозможно.