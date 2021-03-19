«Ракета полетела за воротами…» Трагический случай на матче Кубка чемпионов в СССР

В середине прошлого века советские стадионы, несмотря на высокую степень заполняемости и низкий уровень комфорта, считались территорией безопасности. Фанатизм как отдельная субкультура ещё не проник сквозь «железный занавес» на одну шестую часть суши; чрезвычайные происшествия, нет-нет да и происходившие на футбольных матчах, тщательно скрывались и замалчивались ради поддержания светлого образа отечественных физкультуры и спорта. Договорные игры — а они, как следует из закрытых документов, были, и в большом количестве — обсуждались в узком чиновничьем кругу без привлечения общественности. Спустя десятилетия много интересного вскрывается. Сегодня расскажем о трагическом происшествии на игре Кубка чемпионов «Динамо» (Киев) – «Фиорентина» в 1969 году. Для одного из зрителей поход на тот матч оказался последним в жизни.

Киевляне изучали соперника по газетным вырезкам. Тренер Маслов раскритиковал подопечного Бышовца за интервью перед игрой

За 27 предыдущих чемпионатов СССР золотые медали всего дважды покидали столицу: в 1961-м гегемонию Москвы нарушило киевское «Динамо», а спустя три года – тбилисское. Переломить тенденцию украинцам помог… москвич Маслов. С легендарным Дедом во главе киевляне три сезона подряд (1966-68) не знали равных в стране. В третий раз защитить титул им помешал «Спартак». В решающем матче финальной пульки красно-белые обыграли бело-голубых на их поле (1:0) и вернули первенство Москве.

Возможно, самым внимательным наблюдателем на игре советских топов был главный тренер «Фиорентины» Бруно Песаола. Другой возможности увидеть будущего соперника по Кубку чемпионов у аргентинца не было (не забывайте, дело происходило в древнюю доинтернетную эпоху), и он не поленился лично посетить Союз. Собранные «разведданные» существенно облегчили задачу флорентийцам – киевляне-то изучали соперника по газетным публикациям и плохо себе представляли возможности некоторых из них…

Анатолий Бышовец чемпион СССР 1966, 1967, 1968, 1971 гг. Прочитав интервью, Маслов сделал мне выговор при партнёрах: «Смотрите-ка, у нас уже тренер появился»

Песаола точно определил основной источник опасности – и пристегнул к Бышовцу персонального сторожа к Бышовцу. Со своей задачей Джузеппе Бризи справился на отлично – главная звезда «Динамо» в этот пасмурный вечер не блеснула.



«Итальянцы славились своим «катеначчо», — подтверждает мне Анатолий Бышовец. — На Евро-1968 против меня Бургнич играл, в Киеве – Брици. Я перед матчем позволил себе нескромность в интервью: вспомнил классическую голевую передачу Амарилдо на чемпионате мира 1962 года и предположил, что, возможно, «Динамо» следовало бы сыграть с ним персонально. Было понятно, что это – ключевая фигура «Фиорентины». Прочитав это, Маслов сделал мне выговор при партнёрах: «Смотрите-ка, у нас уже тренер появился». Для него это был принципиальный момент. Если Якушин в сборной применял «персоналку», то Маслов был приверженцем зонной обороны и всячески отстаивал её».

Лобановский и Бышовец не выносили друг друга. Но сборные СССР от этого только выиграли История вражды великих советских тренеров.

Киевляне дали непозволительно много свободы бразильскому вожаку «фиалок». Чемпион мира, по сути, и сделал результат. В первом тайме этот ловкач по прозвищу El Garoto (Мальчик), словно на мопеде, объехал трёх соперников и вбросил мяч в штрафную на Чиаруджи – 1:1. А во втором удивил вратаря киевлян дальним ударом. Рудаков неуклюже, ладошками, отбил мяч перед собой, и Марасчи установил окончательный счёт – 1:2.

«Динамо» Киев — «Фиорентина» — 1:2

Выстрел из ракетницы оборвал жизнь студента из Николаева. В советской прессе об инциденте не сообщалось

Инцидент случился после единственного гола динамовцев. На 57-й минуте Виктор Серебряников своей коронной «дугой» — ударом поверх стенки со штрафного, почти с нулевого угла – привёл в восторг 80 тысяч болельщиков на трибунах. Ликование продлилось недолго, всего три минуты, до второго гола «Фиорентины», но привело к необратимым последствиям.



Вот как описал ЧП украинский еженедельник «Футбол» несколько лет назад: «Фатально не повезло и одному из болельщиков. Некий Григоренко, работник броварского отделения «Сельхозтехники», отметил гол в ворота «Фиорентины» несколькими выстрелами из ракетницы. Одна из ракет полетела слишком низко и смертельно ранила 18-летнего студента Ивана Баркара...»

Юрий Карман известный украинский журналист Выстрелом из 22-го сектора в 36-м был смертельно ранен один из зрителей — приехавший из Николаева студент Иван Баркар.

В книге, посвящённой Виктору Маслову, картину трагедии дополнил известный киевский журналист Юрий Карман: «Гол Серебряникова вызвал эйфорию среди динамовских болельщиков. Некоторые из них начали жечь бумажные факелы, другие — бросать в направлении поля посторонние предметы, а кто-то пронёс на стадион ракетницу. Выстрелом из 22-го сектора в 36-м был смертельно ранен один из зрителей — приехавший из Николаева студент Иван Баркар. Управление внутренних дел Киевского горисполкома обратилось ко всем, кто мог стать свидетелем стрельбы, сообщить об этом в органы милиции. Однако найти убийцу не удалось. Тем более что, как выяснилось, в 22-м секторе находились и итальянские болельщики».



Историк украинского футбола Анатолий Коломиец присутствовал на матче в качестве зрителя, видел злополучный залп своими глазами и изложил нам собственную версию произошедшего.



«Ракета пролетела за воротами между двумя противоположными секторами, — говорит Коломиец.

— Но на это мало кто обратил внимание. Тогда так было заведено и не запрещалось. Чтобы кого-то убили или сделали калекой – не помню такого. О каких-то жалобах, что в кого-то попали или отправили в больницу, не сообщалось. Сейчас в этом плане ситуация намного хуже. Постоянно кто-то кому-то норовит сунуть зажжённый файер за шиворот или положить смеха ради на голову. Пьянь сплошная…»

Анатолий Бышовец чемпион СССР 1966, 1967, 1968, 1971 гг. Трагическая случайность! Понятно же, что никто ни в кого не целился специально. Я думаю, человек хотел в воздух пальнуть на радостях. Рука дёрнулась — и случилось несчастье…

«Я помню этот случай, хоть и прошло больше полувека, — подтверждает Бышовец. — Трагическая случайность! Понятно же, что никто ни в кого не целился специально. Я думаю, человек хотел в воздух пальнуть на радостях, а тут шум-гам, кто-то подтолкнул – рука дёрнулась, и случилось несчастье. В то время на трибунах собирались именно болельщики, преданные команде, а не фанаты. Присутствовала какая-то культура. Люди приходили на зрелище и становились полноправными участниками этого зрелища. Энергетический посыл с трибун шёл мощный. И при этом антагонизма не существовало – даже со «Спартаком» была дружба! Наши с москвичами совместные выступления в сборной создавали благодатную почву для этого».



Ответный матч во Флоренции, в присутствии 70 тысяч зрителей на стадионе «Коммунале», прошёл без инцидентов и голов. Чемпион СССР вылетел в 1/8 финала, а Италии – на следующей стадии от шотландского «Селтика».

Нападающий Бышовец в окружении трёх соперников Фото: из личного архива Анатолия Бышовца

Спустя год Владимир Высоцкий напишет свои бессмертные строки о том, как «клуб «Фиорентины» предлагал мильон за Бышовца». Но это уже тема для другого разговора, более приятного.