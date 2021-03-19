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Как на матче Кубка чемпионов «Динамо» Киев – «Фиорентина» погиб болельщик: неизвестная история из 1960-х, воспоминания

Трагедия на матче «Динамо» К — «Фиорентина»
Олег Лысенко
«Ракета полетела за воротами…» Трагический случай на матче Кубка чемпионов в СССР
В советских газетах не писали об инциденте. Восстанавливаем картину с помощью очевидца и участника игры.
Футбол 0

В середине прошлого века советские стадионы, несмотря на высокую степень заполняемости и низкий уровень комфорта, считались территорией безопасности. Фанатизм как отдельная субкультура ещё не проник сквозь «железный занавес» на одну шестую часть суши; чрезвычайные происшествия, нет-нет да и происходившие на футбольных матчах, тщательно скрывались и замалчивались ради поддержания светлого образа отечественных физкультуры и спорта. Договорные игры — а они, как следует из закрытых документов, были, и в большом количестве — обсуждались в узком чиновничьем кругу без привлечения общественности. Спустя десятилетия много интересного вскрывается. Сегодня расскажем о трагическом происшествии на игре Кубка чемпионов «Динамо» (Киев) – «Фиорентина» в 1969 году. Для одного из зрителей поход на тот матч оказался последним в жизни.

Киевляне изучали соперника по газетным вырезкам. Тренер Маслов раскритиковал подопечного Бышовца за интервью перед игрой

За 27 предыдущих чемпионатов СССР золотые медали всего дважды покидали столицу: в 1961-м гегемонию Москвы нарушило киевское «Динамо», а спустя три года – тбилисское. Переломить тенденцию украинцам помог… москвич Маслов. С легендарным Дедом во главе киевляне три сезона подряд (1966-68) не знали равных в стране. В третий раз защитить титул им помешал «Спартак». В решающем матче финальной пульки красно-белые обыграли бело-голубых на их поле (1:0) и вернули первенство Москве.

Возможно, самым внимательным наблюдателем на игре советских топов был главный тренер «Фиорентины» Бруно Песаола. Другой возможности увидеть будущего соперника по Кубку чемпионов у аргентинца не было (не забывайте, дело происходило в древнюю доинтернетную эпоху), и он не поленился лично посетить Союз. Собранные «разведданные» существенно облегчили задачу флорентийцам – киевляне-то изучали соперника по газетным публикациям и плохо себе представляли возможности некоторых из них…

Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец
чемпион СССР 1966, 1967, 1968, 1971 гг.

Прочитав интервью, Маслов сделал мне выговор при партнёрах: «Смотрите-ка, у нас уже тренер появился»

Песаола точно определил основной источник опасности – и пристегнул к Бышовцу персонального сторожа к Бышовцу. Со своей задачей Джузеппе Бризи справился на отлично – главная звезда «Динамо» в этот пасмурный вечер не блеснула.

«Итальянцы славились своим «катеначчо», — подтверждает мне Анатолий Бышовец. — На Евро-1968 против меня Бургнич играл, в Киеве – Брици. Я перед матчем позволил себе нескромность в интервью: вспомнил классическую голевую передачу Амарилдо на чемпионате мира 1962 года и предположил, что, возможно, «Динамо» следовало бы сыграть с ним персонально. Было понятно, что это – ключевая фигура «Фиорентины». Прочитав это, Маслов сделал мне выговор при партнёрах: «Смотрите-ка, у нас уже тренер появился». Для него это был принципиальный момент. Если Якушин в сборной применял «персоналку», то Маслов был приверженцем зонной обороны и всячески отстаивал её».

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Киевляне дали непозволительно много свободы бразильскому вожаку «фиалок». Чемпион мира, по сути, и сделал результат. В первом тайме этот ловкач по прозвищу El Garoto (Мальчик), словно на мопеде, объехал трёх соперников и вбросил мяч в штрафную на Чиаруджи – 1:1. А во втором удивил вратаря киевлян дальним ударом. Рудаков неуклюже, ладошками, отбил мяч перед собой, и Марасчи установил окончательный счёт – 1:2.

«Динамо» Киев — «Фиорентина» — 1:2

«Динамо» Киев — «Фиорентина» — 1:2

Выстрел из ракетницы оборвал жизнь студента из Николаева. В советской прессе об инциденте не сообщалось

Инцидент случился после единственного гола динамовцев. На 57-й минуте Виктор Серебряников своей коронной «дугой» — ударом поверх стенки со штрафного, почти с нулевого угла – привёл в восторг 80 тысяч болельщиков на трибунах. Ликование продлилось недолго, всего три минуты, до второго гола «Фиорентины», но привело к необратимым последствиям.

Вот как описал ЧП украинский еженедельник «Футбол» несколько лет назад: «Фатально не повезло и одному из болельщиков. Некий Григоренко, работник броварского отделения «Сельхозтехники», отметил гол в ворота «Фиорентины» несколькими выстрелами из ракетницы. Одна из ракет полетела слишком низко и смертельно ранила 18-летнего студента Ивана Баркара...»

Юрий Карман
Юрий Карман
известный украинский журналист

Выстрелом из 22-го сектора в 36-м был смертельно ранен один из зрителей — приехавший из Николаева студент Иван Баркар.

В книге, посвящённой Виктору Маслову, картину трагедии дополнил известный киевский журналист Юрий Карман: «Гол Серебряникова вызвал эйфорию среди динамовских болельщиков. Некоторые из них начали жечь бумажные факелы, другие — бросать в направлении поля посторонние предметы, а кто-то пронёс на стадион ракетницу. Выстрелом из 22-го сектора в 36-м был смертельно ранен один из зрителей — приехавший из Николаева студент Иван Баркар. Управление внутренних дел Киевского горисполкома обратилось ко всем, кто мог стать свидетелем стрельбы, сообщить об этом в органы милиции. Однако найти убийцу не удалось. Тем более что, как выяснилось, в 22-м секторе находились и итальянские болельщики».

Историк украинского футбола Анатолий Коломиец присутствовал на матче в качестве зрителя, видел злополучный залп своими глазами и изложил нам собственную версию произошедшего.

«Ракета пролетела за воротами между двумя противоположными секторами, — говорит Коломиец.
— Но на это мало кто обратил внимание. Тогда так было заведено и не запрещалось. Чтобы кого-то убили или сделали калекой – не помню такого. О каких-то жалобах, что в кого-то попали или отправили в больницу, не сообщалось. Сейчас в этом плане ситуация намного хуже. Постоянно кто-то кому-то норовит сунуть зажжённый файер за шиворот или положить смеха ради на голову. Пьянь сплошная…»

Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец
чемпион СССР 1966, 1967, 1968, 1971 гг.

Трагическая случайность! Понятно же, что никто ни в кого не целился специально. Я думаю, человек хотел в воздух пальнуть на радостях. Рука дёрнулась — и случилось несчастье…

«Я помню этот случай, хоть и прошло больше полувека, — подтверждает Бышовец. — Трагическая случайность! Понятно же, что никто ни в кого не целился специально. Я думаю, человек хотел в воздух пальнуть на радостях, а тут шум-гам, кто-то подтолкнул – рука дёрнулась, и случилось несчастье. В то время на трибунах собирались именно болельщики, преданные команде, а не фанаты. Присутствовала какая-то культура. Люди приходили на зрелище и становились полноправными участниками этого зрелища. Энергетический посыл с трибун шёл мощный. И при этом антагонизма не существовало – даже со «Спартаком» была дружба! Наши с москвичами совместные выступления в сборной создавали благодатную почву для этого».

Ответный матч во Флоренции, в присутствии 70 тысяч зрителей на стадионе «Коммунале», прошёл без инцидентов и голов. Чемпион СССР вылетел в 1/8 финала, а Италии – на следующей стадии от шотландского «Селтика».

Нападающий Бышовец в окружении трёх соперников

Нападающий Бышовец в окружении трёх соперников

Фото: из личного архива Анатолия Бышовца

Спустя год Владимир Высоцкий напишет свои бессмертные строки о том, как «клуб «Фиорентины» предлагал мильон за Бышовца». Но это уже тема для другого разговора, более приятного.

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