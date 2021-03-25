География игроков молодёжной сборной России: кто откуда?

Молодёжный Евро стартует уже сегодня – наша сборная начнёт турнир с матча против Исландии. В ожидании этого волнительного события продолжаем рассказывать о наших ребятах, на этот раз – с географической точки зрения.
• Большинство игроков представляют московские клубы: в сборной три представителя «Спартака», четыре – «Динамо», пятеро – из ЦСКА.
• «Зенит» обеспечил тренера Галактионова всего одним игроком – Данилом Круговым.
• В составе есть два игрока ФНЛ – Никита Калугин, играющий за «Нефтихимик», и Иван Ломаев из «Крыльев Советов».
• Роман Евгеньев проделал «самый долгий» путь до сборной: из села в Приморском крае через академии «Спартака» и «Динамо».
• Большинство сборников родом из европейской части России, коренных москвичей четверо – Даниил Лесовой, Фёдор Чалов, Александр Ломовицкий и Даниил Куликов.
- 25 марта 2021
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