География игроков молодёжной сборной России: кто откуда?

Продолжаем знакомить вас с нашей молодёжкой. Сегодня она стартует на Евро!

Молодёжный Евро стартует уже сегодня – наша сборная начнёт турнир с матча против Исландии. В ожидании этого волнительного события продолжаем рассказывать о наших ребятах, на этот раз – с географической точки зрения.

Наши парни. Малоизвестные факты об игроках российской молодёжки Кто-то прогуливал уроки, а кто-то окончил школу с золотой медалью.

• Большинство игроков представляют московские клубы: в сборной три представителя «Спартака», четыре – «Динамо», пятеро – из ЦСКА.

• «Зенит» обеспечил тренера Галактионова всего одним игроком – Данилом Круговым.

• В составе есть два игрока ФНЛ – Никита Калугин, играющий за «Нефтихимик», и Иван Ломаев из «Крыльев Советов».

• Роман Евгеньев проделал «самый долгий» путь до сборной: из села в Приморском крае через академии «Спартака» и «Динамо».

• Большинство сборников родом из европейской части России, коренных москвичей четверо – Даниил Лесовой, Фёдор Чалов, Александр Ломовицкий и Даниил Куликов.