«Я бы встал на одно колено». Познер высказался о BLM в футболе

Известный журналист и телеведущий, а также болельщик «Торпедо» Владимир Познер признался, что поддерживает движение BLM в спорте. «Я понимаю американских футболистов, которые преклонили одно колено, — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы». — Они сделали это, когда звучал гимн США, тем самым выражая протест». При этом он не уточнил, о каких футболистах идет речь. Однако известно, что в североамериканских лигах на колено встают как представители MLS, так и NFL.

Также Познер заявил, что непременно бы встал на одно колено, будь он футболистом. «Если бы я находился рядом с ними на поле, то непременно бы сделал то же самое», — добавил Познер. При этом он отметил, что преклонил бы колено «не перед кем-то», а в знак протеста.

Познер много лет прожил в Америке и не понаслышке знает, с чем сталкиваются там чернокожие. «Black Lives Matter для меня совершенно понятная вещь. Я знаю, через какие невероятные страдания, унижения проходили чернокожие американцы. Они, по сути, сделали Америку богатой, но так и не были приняты обществом», — объяснил Познер свою позицию.

Движение Black Lives Matter уже не первый раз тесно переплетается с футболом и Россией. Так, например, недавно бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, обслуживая матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией», отказалась вставать на одно колено. Это решение получило бурный отклик в сети — кто-то даже назвал Карасёва «лучшим судьёй в мире».

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Кроме того, в ноябре 2020 года российский футболист Валерий Сарамутин, выступающий во втором дивизионе чемпионата США за «Остин Боулд», также отказался поддерживать BLM. За это его отправили в глубокий запас и отстранили от матчей команды. «Я не встал на колено, и у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент клуба убеждал: «Пойми, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — заявил он в интервью «СЭ».

А вчера Кирилл Левников, уже другой российский арбитр, наоборот, поддержал акцию BLM — он преклонил колено перед матчем отбора к ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино.

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А как вы считаете, нужно ли российским спортсменам и судьям преклонять колено в знак поддержки движения BLM?