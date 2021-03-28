О Дзюбе говорят, что он много забил слабым. Проверяем, так ли это

Капитан сборной России Артём Дзюба оформил дубль в субботу и вплотную приблизился по голам за национальную команду к действующему обладателю рекорда Александру Кержакову. Однако бомбардирскими подвигами нынешнего центрфорварда «Зенита» восхищены не все. Критики утверждают, что Дзюба в отличие от других нападающих слишком много мячей забил в ворота слабых. Насколько справедливо это замечание? Разбираемся в статистике наших топовых форвардов разных лет.

Прежде всего, нужно определиться с тем, какие сборные считать «карликами», а какие сильными. К последним, очевидно, нужно отнести национальные команды тех стран, которые традиционно относятся к числу фаворитов ЧМ или Евро. Во второй группе идут Россия и другие сборные, более-менее равные нашей по уровню. Иногда они пробиваются на крупные турниры, иногда нет, но никто никогда не ждёт от них победы. Наконец, к числу слабых стоит причислить сборные-аутсайдеры отборочных групп. Это те несчастные, что всегда смотрят большой футбол по телевизору.

Черчесов и Дзюба снова на вершине. А у России очень крутая и умная сборная Эта команда заслуживает, чтобы за неё болели.

Артём Дзюба, 29 голов за 49 матчей

Дорогие голы топам (1): Испания – 1.

Голы средней ценности (14): Сербия – 3, Шотландия – 3, Коста-Рика – 2, Словения – 2, Швеция – 1, Турции – 1, Египет – 1, Саудовская Аравия – 1.

«Дешёвые» голы аутсайдерам (14): Лихтенштейн – 5, Сан-Марино – 4, Молдавия – 2, Казахстан – 1, Кипр – 1, Мальта – 1.

У Дзюбы лучшая средняя результативность из всех главных снайперов в истории сборной России, тем не менее отчасти с его критиками можно согласиться. Примерно половину своих мячей сегодняшний капитан сборной России забил в ворота сборных, которых не назовёшь ни сильными, ни просто крепкими по мировым меркам. Из общего ряда выделяется только гол в ворота сборной Испании на ЧМ-2018. Пусть с пенальти: этот одиннадцатиметровый наши заработали благодаря самому Артёму. Кроме того, мячи Египту и Саудовской Аравии не стоит недооценивать, ведь они тоже были забиты на чемпионате мира.

Александр Кержаков, 30 голов за 90 матчей

Дорогие голы топам (3): Италия – 1, Португалия – 1, Уругвай – 1.

Голы средней ценности (10): Ирландия – 2, Финляндия – 2, Израиль – 2, Швеция – 1, Словакия – 1, Южная Корея – 1, Венгрия – 1.

«Дешёвые» голы аутсайдерам (17): Лихтенштейн – 3, Люксембург – 3, Андорра – 3, Эстония – 2, Македония – 2, Азербайджан – 2, Албания – 1, Беларусь – 1.

Действующий обладатель рекорда Кержаков даже чаще отличался во встречах с записными аутсайдерами. Например, когда Александр поражал ворота Албании, та ещё даже не мечтала о выходе на Евро. Командам из второго эшелона экс-нападающий «Зенита» забивал меньше Дзюбы, хотя сыграл за национальную команду почти в два раза больше. Разве что с голами топ-сборным у Кержакова дело обстоит получше. Правда, Уругвай с некоторой натяжкой можно отнести к грандам. Итальянцев Александр огорчил в товарищеском матче перед Евро-2012.

Что в «Зените» перед ЦСКА? Дзюба, Ракицкий и Оздоев должны биться за Семака А сам главный тренер, возможно, получит летом больше влияния на трансферы санкт-петербургского клуба.

Владимир Бесчастных, 26 голов за 71 матч

Дорогие голы топам (1): Бельгия – 1.

Голы средней ценности (14): Швейцария – 4, Югославия – 2, Ирландия – 1, Австрия – 1, Греция – 1, Польша – 1, Чехия – 1, Турция – 1, Израиль – 1, Словакия – 1.

«Дешёвые» голы аутсайдерам (11): Армения – 2, Андорра – 2, Фарерские острова – 2, Беларусь – 1, Сан-Марино – 1, Кипр – 1, Люксембург – 1, Эстония – 1.

Бесчастных, как и Дзюба, положил лишь один мяч в ворота по-настоящему большой сборной. Впрочем, Бельгия в 2002 году и Бельгия последних лет – команды не одного класса. Поднять статистику за счёт слабых Владимиру не удалось настолько, насколько это сделали Артём с Кержаковым. Большую часть голов бывший спартаковец забил сборным среднего уровня, особенно запомнился его хет-трик в ворота Швейцарии в отборочном матче чемпионата мира в октябре 2001-го.

Роман Павлюченко, 21 гол за 50 матчей

Дорогие голы топам (5): Англия – 2, Испания – 1, Нидерланды – 1, Аргентина – 1.

Голы средней ценности (6): Уэльс – 2, Польша – 1, Сербия – 1, Швеция – 1, Чехия – 1.

«Дешёвые» голы аутсайдерам (10): Армения – 3, Лихтенштейн – 2, Катар – 1, Люксембург – 1, Андорра – 1, Литва – 1, Азербайджан – 1.

Павлюченко около половины своих голов тоже забил соперникам с невысоким рейтингом. Однако у Романа в отличие от Дзюбы, Кержакова и Бесчастных получалось сверкнуть в матчах с топовыми сборными. Самый яркий период для экс-спартаковца – отборочный цикл Евро-2008 и финальная стадия турнира. Дубль англичанам в «Лужниках», голы испанцам и голландцам на самом чемпионате Европы: всё это достижения, которыми точно можно гордиться. Был бы Павлюченко постабильнее, смог бы приблизиться к рекордсменам.

В общем, как видите, большой разницы между бомбардирскими достижениями Дзюбы и остальных российских голеадоров нет. В конце концов, не будем забывать, что Артём ещё и лучший снайпер среди россиян в истории Лиги чемпионов с девятью голами, а на групповые этапы ЛЧ слабые не попадают. Там его клиентами становились «Лион» (четыре раза), «Гент» (дважды), «Валенсия». «Бенфика» и «Лацио».