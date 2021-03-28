«Барселона» нашла замену Месси. Осталось найти € 180 млн на Холанда

Ближайшее летнее трансферное окно в Европе может оказаться одним из самых жарких за последние годы. В эпицентре слухов сразу нескольких звёзд – Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд. У аргентинского нападающего в конце сезона заканчивается контракт, и его будущее в «Барселоне» под большим вопросом.

Холанд – главный кандидат на замену Месси

По информации испанского издания AS, «Барселона» продолжает проявлять интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду. Главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман провёл встречу с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и обозначил желание подписать молодого норвежского форварда. Трансфер Холанда в Каталонию зависит от будущего Месси: если аргентинец останется в клубе, то Холанда ждать летом не стоит. В этом случае «Барселона» вместо Эрлинга будет работать над трансфером Мемфиса Депая, которого хотела приобрести ещё зимой, но отказалась от покупки вследствие высокой результативности Педри.

Новый президент «Барселоны» часто говорил в своих интервью о Месси и за неделю до голосования заявил: «Уверен, что Месси не останется в клубе, если выборы выиграю не я». Задача сохранить Месси в Каталонии была и остаётся одной из самых важных для Лапорты. Но как поступит новоиспечённый президент сине-гранатовых сейчас, когда есть сложный выбор – оставить уже не молодого Месси или взять Холанда, вокруг которого можно будет строить команду на долгие годы – непонятно.

Как сообщает Sport.es, Лапорта уже связывался с несколькими влиятельными агентами, в том числе с Миной Райолой, который представляет интересы норвежского футболиста. За долгие годы работы у Лапорты и Райолы сложились хорошие отношения, однако свою дальнейшую судьбу будет определять сам Холанд.

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Цена Холанда – € 180 млн

Немаловажный фактор в этой истории — интерес к Холанду со стороны многих европейских топ-клубов, среди которых мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Барселона» и «Ювентус». По информации ESPN, «Боруссия» продаст 20-летнего норвежского футболиста, если получит предложение в размере € 180 млн.

Фото: Getty Images

«Реал» рассчитывает не только на Холанда, но и на Килиана Мбаппе. «Сливочные» хотят заполучить одного из этих двух форвардов, а в случае неудачи постараются подписать Гарри Кейна. Рассчитывает на Эрлинга и «Ювентус», который готов взять форварда, если удастся расстаться с Криштиану Роналду. По одной из версий, португалец уже дал указание своему агенту Жорже Мендешу искать новый клуб.

А вот что сам 20-летний форвард думает о своём будущем: «У меня всё ещё есть контракт с «Боруссией», и его действие заканчивается лишь через три года. Меня не волнуют слухи относительно моего будущего».

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Не стоит исключать, что Холанд захочет на некоторое время остаться в Германии, но при таком спросе и выборе это маловероятно. Вполне возможно, что трансфер Холанда побьёт рекорд имени Неймара (222 млн). В любом случае для «Барселоны» он точно станет самым дорогим. Если состоится, конечно.