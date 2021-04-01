Федун забрал «Спартак» у фанатов, Чепчугов делает шоу на ЦСКА-ТВ. Прекрасная РПЛ будущего

1 апреля – повод не только улыбнуться, но и помечтать о далёком, приятном и фантастическом. Таком – что если и произойдёт, то вокруг решат, будто их разыграли. Хотя в нашем футболе возможно всё.



Мы приготовили 16 фантастических сценариев под кодовым названием «Прекрасная РПЛ будущего». Мечтайте вместе с нами и делитесь своими вариантами в комментариях.

1. В Петербурге теперь не только один клуб

Питерские дерби становятся жарче, чем матчи с Москвой, а оставшийся главным тренером Семак ставит фирменный футбол и даёт масштабные интервью с разбором «того самого зенитовского стиля». Воспитанники во главе с капитаном и любимцем «Виража» Суторминым – теперь основа команды, а Шамкина, естественно, сравнивают с Семшовым.

2. Болельщики наконец покупают «Спартак»

Но, осознав, насколько сложно и местами непонятно управление, возвращают клуб Федуну. Окрылённый поддержкой и долгожданным потоком любви старый новый владелец ведёт бизнес по-новому: тренеры задерживаются в «Спартаке» минимум на пять лет. Десятка по-прежнему у Бакаева. Заслуженно.

«Спартак» отправил Газизова в «Симпсоны». Но кто в том мире Федун и Зарема? Сравниваем персонажей культового сериала с главными героями красно-белых.

3. «Локомотив» бьёт рекорды по заполняемости стадиона

Болельщики не ругаются с руководством, вся их энергия достаётся команде, а Юрий Палыч раз в месяц посещает фанатскую трибуну и традиционно заряжает на протяжении второго тайма. В том числе про «Интер», «Андерлехт» и «Реал».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. «Сочи» больше не воспринимают «клубом Ротенберга»

Клуб становится самым открытым в лиге: вешает на игроков камеру GoPro во время подписания контракта и первым в РПЛ запускает шоу «скрытая камера в судейской». А ещё «Сочи» – наш русский «Атлетик». Клуб на законодательном уровне отказывается от покупки и аренды футболистов «Зенита». Дмитрий Бородин специально для круглого стола по истории Древнего Рима с Тедеско и другими специалистами учит итальянский.

5. ЦСКА разрывает в клубном YouTube

Снимает сериал от лица Игоря Акинфеева (в том числе с поездкой в Минск на «Руки вверх») и запускает социальное шоу с Сергеем Чепчуговым, который доносит до зрителей, что с депрессией надо бороться, а о психологических проблемах молчать никак нельзя. Вдохновившись примером Сергея, болельщики разных клубов РПЛ объединяются и вместе делают добрые дела.

6. У «Динамо» просто всё хорошо

Тюкавин забивает пяткой раз в несколько туров (в народе удар получает название «тюкавинт»), Захарян за полгода перерастает молодёжную сборную России, а Фомин – уже капитан и любимый игрок болельщиков. И да, «синдром второго сезона» не относится к этим парням.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

7. «Ростов» становится династией

И больше не продаёт по 17 футболистов за трансферное окно, поэтому Карпин создаёт команду-династию, которая играет в Лиге чемпионов и конкурирует исключительно с клубами еврокубковой зоны. Новички отмечают невероятную атмосферу: Георгича обожают за харизму и тренерский гений, а его жена Дарья раз в месяц устраивает пикники для игроков на их участке. Испанизация тренерского штаба «Ростова» дошла до того, что в клуб приглашают одного из чемпионов мира 2010 года.

«Мы и не думали, что Георгич такой». Интервью с Дарьей Карпиной про отношения и футбол Из которого вы узнаете ласковую версию «ёпт».

8. «Рубин» – русская «Бенфика»

Киберспортивная команда NaVi выкупает «Казань Арену» для тренировок, а «Рубин» честно возвращается на «Центральный», где за несколько лет появились крыша над всеми секторами и обогрев. Фанатов соперника больше не разувают, а выезд в Казань превращается в любимый для многих болельщиков.



«Рубин» благодаря работе Слуцкого и Яровинского превращается в «Бенфику»: туда стремятся молодые, чтобы набраться опыта и напрямую уехать в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» уже несколько сезонов играют Хвича и Макаров.

9. «Химки» больше не принадлежат Московской области

Команда, обросшая разнообразными спонсорами, становится окупаемой и двигает весь наш футбол вперёд. Городок-район развивается как центр спорта, досуга и туризма, а политик Денис Глушаков получает квартиру на Спартаковской улице, откуда каждый день пешком ходит на работу. Естественно, он занимается развитием спорта в Химках и ставит клубу задачу – выиграть трофей и за три года добраться до Лиги чемпионов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10. «Краснодар» тренирует иностранец

«Быки» возвращают Кайо в опорную зону, а Галицкий назначает тренером иностранца (и это не Кононов): по-русски не говорит, а значит, крайне самостоятелен в решениях.

11. «Ахмат» за внутренний туризм!

Андрей Семёнов становится заслуженным жителем Грозного и остаётся там жить. С должности «заслуженный президент» привлекает в республику сильных футболистов, а также развивает туризм. В «Ахмате» хотят играть не из-за больших денег, а потому что там красиво, колоритно, свежо. И так сказал Семёнов.

12. «Урал» расцветает как клуб и как бренд

Историки футбольного искусства мечтают о супрематической рыжей форме «Урала», а продажами картин Бикфалви отбивают зарплаты всех сотрудников. Матчи «Урал» – «Ахмат» становятся «дерби дружбы, равенства и футбольной чистоты».

13. «Ротор» переезжает в Тбилиси

И наконец дебютирует в Лиге чемпионов. Местный стадион отдают «Ротору-2», который за несколько сезонов доходит до РПЛ и наказывает клубы, которые играют без воспитанников.

14. У Тулы свой Ибрагимович

Братья Кангва становятся спортивными директорами «Арсенала» и перевозят в Тулу лучших легионеров. Луценко переживает очередной ренессанс: бьёт рекорды клубного спортзала и общается с журналистами цитатами Ибрагимовича, так что матчи «Арсенала» смотрят ради его флеш-интервью.

15. Шамиль Газизов просто делает «Уфу» великой

История будет помнить поездку всего состава на заезды команды «Ред Булл», постоянные командировки тренеров в Германию и встречу-дерби с «Лейпцигом» в квалификации Лиги чемпионов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

16. В Саранске играет клуб из Саранска

А клуб из Тамбова вкладывает сэкономленные средства в развитие инфраструктуры и клубные акции. Акции покупают по всему миру, а внимания к «Тамбову» теперь больше, чем к белорусским клубам во время футбольного карантина. Клуб спасли, зарплаты отдали, плюшевых волков покупают по всей стране.

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Так выглядит наша РПЛ будущего. А ваша?