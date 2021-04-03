У Неймара сдали нервы! «ПСЖ» упускает титул?

В Лиге 1 состоялся ключевой матч в борьбе за золотые медали. Действующий чемпион «ПСЖ» проиграл на своём поле лидеру турнира «Лиллю» и теперь вновь отстаёт на три очка. Причём парижане завершали матч вдесятером после удаления Неймара.

Новому главному тренеру Маурисио Почеттино пока не удаётся стабилизировать игру «ПСЖ». Сегодняшнее поражение – третье за последние шесть туров, причём всякий раз чемпион уступает на «Парк де Пренс». До этого были 0:2 от «Монако» и 1:2 от «Нанта».

По ударам «ПСЖ» намного превзошёл «Лилль» – 16:3. Но по ударам в створ – ничья (3:3). Парижане не реализовали свои моменты, особенно в начале, тогда как команда Кристофа Галтье берегла каждый шанс как последний. Единственный гол на 20-й минуте забил форвард Джонатан Дэвид. В этом эпизоде «доги» удачно выманили чемпиона на прессинг. «ПСЖ» пропустил атаку по своему левому флангу и допустил разрыв между центральными защитниками и опорными полузащитниками. В результате Дэвид смог спокойно открыться вторым темпом, принять мяч на линии штрафной и решить момент двумя касаниями. Кстати, 21-летний канадец – рекордный новичок «Лилля»: в августе прошлого года французский клуб заплатил за него «Генту» 27 млн евро (плюс 5 млн бонусами).

Неймар вышел в основе впервые после травмы с начала февраля. Он стремился сделать разницу на поле за счёт индивидуального мастерства, совершил 76 касаний мяча, нанёс семь ударов и отдал три ключевые передачи, но, в конце концов, стал антигероем матча. У Неймара сдали нервы! Он заработал удаление за два «горчичника» после конфликтов с соперниками. На 48-й минуте заведённый неудачным ходом игры и жёсткой опёкой бразилец схватил за лицо Бенжамена Андре, а на 90-й минуте грубо оттолкнул Тьягу Джало. У Неймара уже не в первый раз «едет крыша», он на протяжении всей встречи напрашивался на красную карточку. Это уже четвёртое удаление для бразильца за период выступлений в ПСЖ. Кстати, Джало тоже получил вторую жёлтую – за компанию. Но в целом защитник «Лилля» сыграл здорово, на пару с Ренату Саншешем закрыл Килиана Мбаппе.

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«ПСЖ» упускает титул? Клуб рискует впервые за четыре года остаться без него. «Лилль» же близок первому с 2011 года чемпионству. Галтье создал великолепную команду без звёзд уровня Неймара и Мбаппе, способную отобрать золото у конкурентов.