Где сейчас легендарное голландское трио «Милана». Благодаря им люди влюблялись в футбол

В 1987 году «Милан» приобрёл Руда Гуллита и Марко ван Бастена и сходу выиграл чемпионат Италии. Но «россонери» этого было мало. В 1988-м в Серии А изменился лимит на легионеров, так что вместо двух иностранцев можно было заявить трёх. Боссы миланцев раздумывали, кого купить — Рональда Кумана или Франка Райкарда. Выбор пал на последнего, так как с обороной у «Милана» всё было в порядке. Голландское трио своей игрой не только влюбило в себя миллионы людей, в том числе в Союзе, но и помогло красно-чёрным выиграть два Кубка чемпионов кряду. Ван Бастен, Райкард и Гуллит оставили колоссальный след в истории футбола, но так и не смогли реализоваться как тренеры в полной мере.

Марко ван Бастен

Утрехтский лебедь, как прозвали ван Бастена болельщики, закончил с футболом очень рано — в 28 лет. Всему виной хроническая травма колена, которая на протяжении бо̀льшей части карьеры доставляла футболисту проблемы. Контракт ван Бастена с «Миланом» истёк в конце сезона-1994/1995. Клуб ещё некоторое время платил игроку зарплату, а болельщики умоляли его вернуться. Но травма оказалась сильнее.

«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена Многие были уверены, что в финале Евро-1988 голландцу просто повезло.

После своего прощального матча на домашней арене «Милана» «Сан-Сиро» Марко не сдержался: «Было неуютно. Несмотря на оглушительные аплодисменты, я был одинок. Мной овладела пустота, я должен был закончить этот круг по стадиону, это единственное, что я знал о своём ближайшем будущем. Я прощаюсь на глазах 80 тысяч.

Марко ван Бастен Экс-нападающий «Милана» Футболиста Марко ван Бастена больше не существует. Вы смотрите на кого-то, кого больше нет. Вы аплодируете призраку. Сегодня я умер как футболист. Я здесь гость на моих собственных похоронах.

Я перестаю бежать и хлопать. Круг окончен».

После завершения карьеры нидерландец заявил, что не собирается становиться тренером, но довольно быстро изменил решение, поступив на курсы в футбольную федерацию Нидерландов. Первым местом работы в новой должности стал «Аякс». Вернее, его молодёжная команда. Всего через год ван Бастен получил приглашение возглавить сборную страны. Первое, что сделал новоиспечённый наставник — отправил ряд ветеранов на заслуженный отдых, рассорился с легендами нидерландского футбола, начал доверять молодёжи и приглашать в сборную не только футболистов из «Аякса», «ПСВ» и «АЗ». Под его руководством команда отобралась на ЧМ-2006 и Евро-2008. Судьбу Марко в сборной решил, как ни странно, его соотечественник Гус Хиддинк. Именно Гус Иванович выбил ван Бастена в 1/4 финала чемпионата Европы, а Марко, не выдержав давления, покинул свой пост.

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После вылета с Евро стало ясно, что тренер из ван Бастена посредственный, и его дальнейшая работа — тому подтверждение. Марко провалился в «Аяксе» и не показал ничего стоящего в «Херевене» и «АЗ». В итоге из-за стресса, который он постоянно испытывал, ван Бастен стал сначала помощником в «АЗ», а затем и в сборной. В 2016 году экс-футболист понял, что пора заканчивать, и устроился на работу в ФИФА. Новая должность Марко называлась «Глава отдела Международной федерации футбола по техническому развитию».

По собственному признанию ван Бастена, он провалился как тренер из-за того, что слишком близко к сердцу воспринимал любую неудачу.

«Я плохой тренер. Проигрыш в качестве тренера был настолько болезненным, что я не мог жить с этим. Как тренер ты должен относиться к своим парням позитивно, как папа к сыновьям, а этого у меня действительно не было. Эта профессия также вредна для твоего здоровья. Когда стал ассистентом, то был умным и отзывчивым. У меня было терпение. Как главный тренер я был полной противоположностью. Я принял правильное решение, бросив эту работу. Сейчас занимаюсь другими делами и чувствую себя намного свободнее».

Помимо административной должности, ван Бастен занимается бизнесом, работает экспертом на телевидении и воюет с ФИФА за отмену офсайдов и жёлтых карточек. Судя по «инстаграму» Марко, сейчас он не испытывает никакого стресса. Звезда мирового футбола наслаждается жизнью и нянчится с внуками.

Руд Гуллит

В отличие от ван Бастена, Гуллит всегда знал, что будет тренером. Поиграв сначала на родине, а затем в «Милане» и «Сампдории», Руд в 1995 году уехал в «Челси», где вскоре повесил бутсы на гвоздь. Лондонский клуб не стал заморачиваться и предложил нидерландцу работу из-за ухода Гленна Ходдла в сборную Англии. Сказать, что Гуллит хорошо начал — ничего не сказать. В дебютном сезоне начинающий тренер выиграл Кубок Англии, победы в котором «Челси» не добивался 26 лет. Руководство было так впечатлено, что простило Руду шестое место в чемпионате. Но уже через год, несмотря на хорошие результаты, Гуллит был уволен из-за разногласий с советом директоров.

«В моей жизни это увольнение больше всего повлияло на меня. Я находился в состоянии шока три месяца. Я не мог даже помыслить, что люди, с которыми я работал каждый день, могли сделать это».

Конфликт с боссами лондонцев сильно повлиял на Гуллита, который после «Челси» лишь ненадолго задержался в «Ньюкасле». За ним пристально начала следить британская пресса, а повышенное внимание к Руду и его семье негативно сказывалось на работе.

«Мой дом в Ньюкасле облепили репортёры и фотографы, они ходили за мной буквально по пятам. Но это ещё полбеды. Беда в том, что они стали преследовать мою семью в Нидерландах. А она ни при каких обстоятельствах не должна страдать из-за моей профессии».

Фото: Getty Images

Как итог, тренер быстро поругался с главной звездой команды — Аланом Ширером, лишил Роба Ли капитанской повязки, конфликтовал с болельщиками и всего через пять туров покинул клуб. Дальше были неудачный год в «Фейенорде» и хорошая зарплата в «Лос-Анджелес Гэлакси». Гуллит в США получал 3 миллиона долларов в год — в 2007 году это был рекорд МЛС. Но хорошие деньги и условия в клубе не помогли Руду добиться успеха — он покинул команду после семи матчей без побед.

Самый интересный (для любителей отечественного футбола) этап тренерской карьеры Гуллита пришёлся на 2011 год. Тогда Руд неожиданно для многих подписал контракт на 1,5 года с «Тереком». Экс-футболист пошёл на такой шаг во многом благодаря совету Гуса Хиддинка. Но в Грозном карьера Гуллита не задалась: невзрачный футбол, трудности адаптации, языковой барьер и запомнившийся многим случай с дорогостоящим рестораном (или дискотекой, до сих пор не ясно) за счёт клуба. Последней каплей стало откровенное интервью британским СМИ с явным намёком, что в Чечне не всё так хорошо, как ему описывали. Руд пожаловался на строгость местных нравов, слабую работу селекционной службы, плохую инфраструктуру и нашел ещё ряд причин, почему «Терек» не выигрывает. В итоге руководство клуба отправило Гуллита в отставку и опубликовало на сайте клуба большое обращение к болельщикам.

«Я здесь ради денег и приключений» — фраза, по которой Гуллита больше всего помнят в России. Зато честно.

После «Терека» нидерландец недолго поработал ассистентом в национальной команде своей страны и завязал с тренерской деятельностью. По крайней мере, временно. На данный момент Руд развивает свой бизнес, работает экспертом для ряда спортивных каналов и проводит много времени с семьёй и на полях для гольфа.

Стоит также отметить, что Гуллит активно продвигает свою киберспортивную команду и разрабатывает мобильные приложения, посвящённые себе любимому.

Франк Райкард

Выиграв все главные клубные трофеи с «Миланом», Райкард вернулся в родной «Аякс» доигрывать. Завершил карьеру Франк крайне эффектно — отдал голевую передачу на Клюйверта в финале Лиги чемпионов и помог амстердамскому клубу выиграть самый престижный европейский трофей. Это было настолько красиво, что Чёрный лебедь, как Райкарда прозвали на родине, решил поставить на этом жирную точку и уйти из футбола. Он занялся бизнесом по продаже одежды, но Гус Хиддинг всё же смог убедить его вернуться в сборную в роли ассистента. Как это обычно бывает, именно Франк сменил Хиддинка у руля национальной команды. Получилось неплохо — бронза на домашнем Евро-2000.

Лучшие годы Райкарда-тренера прошли в «Барселоне». Франку потребовалось некоторое время на адаптацию, но затем его философия игры выстрелила: два чемпионства и два Суперкубка Испании и, конечно же, победа в Лиге чемпионов. Нидерландец вошёл в клуб избранных — лишь семь человек выигрывали главный еврокубок и в качестве игрока, и в качестве тренера. Но главная заслуга Франка — Лео Месси. Гениальный аргентинец дебютировал именно при Райкарде, который наотрез отказался отпускать юного гения из Каталонии.

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Фабио Капелло как-то рассказывал: «Меня поразили прежде всего индивидуальное мастерство и скорость 16-летнего аргентинского парнишки. Каталонцев тогда тренировал Франк Райкард – считайте, мой ученик, он выступал под моим руководством в «Милане». Я решил закинуть удочку. «Франк, – говорю ему будто бы между делом. – Слушай, а ты не мог бы мне одолжить в «Ювентус» вон того паренька? Ну, положим, на годик. Вот зачем он вам – всё равно ведь аргентинец и выступать за вас не сможет»… Он же себе не враг. Замотал головой: «Мы что-нибудь придумаем! Может, паспорт ему сделаем»…



В итоге Месси получил испанский паспорт и начал появляться в основной команде.

Насколько Черный лебедь был хорош, говорят и слова Роналдиньо: «Райкард был лучшим тренером в моей карьере. Он всегда привносил в команду спокойствие».

А всё благодаря открытости. К Франку мог подойти любой игрок, чтобы предложить свои идеи или просто поговорить. Именно игроки каталонского клуба и предложили Райкарду обратить внимание на Месси, что тренер и сделал.

К сожалению, последние два сезона у руля «Барселоны» оказались не самыми удачными. Трофеев не было, поэтому Райкард покинул свой пост. Впоследствии он тренировал «Галатасарай» и сборную Саудовской Аравии, но успеха не достиг. По всей видимости, тренер перегорел. После ухода из Испании Франк хотел восстановить репутацию и много переживал из-за этого, но не сложилось. Уже в 2014 году Франк объявил о завершении карьеры.

Тренеры, поспешившие завершить карьеру В связи с решением известного специалиста Франка Райкарда о завершении тренерской карьеры вспоминаем других "молодых пенсионеров".

«На данный момент я не хочу возвращаться к тренерской деятельности. Я благодарен тому, чего добился в футболе, но предпочёл бы заняться другими вещами, например, поработать комментатором или экспертом».

Франк Райкард Экс-полузащитник «Милана» Я не хочу больше быть главным тренером и не собираюсь работать им до 60 лет.

Райкард вернулся в Амстердам, где живёт и работает до сих пор. У Франка свой бизнес, и он действительно не имеет ничего общего с футболом. СМИ неоднократно писали о потенциальном возвращении нидерландца в «Барселону» и возможности возглавить «Милан», но ни один из этих прогнозов не сбылся.