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«Зенит» – «Химки» – 2:0, видео, голы, обзор матча, 5 апреля 2021 года, РПЛ

«Зенит» – «Химки» – 2:0
Анатолий Романов
«Зенит» пока не подпускает «Спартак». И Глушаков с Мирзовым не помогли красно-белым
Но Артём Дзюба сегодня ушёл с поля без гола.
Футбол / РПЛ 0
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«Зенит» победил дома «Химки» и снова увеличил отрыв от «Спартака» до четырёх очков.

РПЛ. Турнирная таблица

Паузу на матчи сборных «Зенит» заполнил совместными тренировками основы, фарм-клуба и молодёжки. В рамках этих тренировок проводились двусторонки, на которых присутствовали главные тренеры всех команд системы сине-бело-голубых – Сергей Семак, Владислав Радимов, Константин Зырянов, а также директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин. Это доказывает, что в санкт-петербургском клубе действительно заработала вся вертикаль, а Семак имеет возможность наблюдать за игроками ближайшего резерва. Пожалуй, такого взаимодействия между тренерами первой команды, фарм-клуба и молодёжки не было со времён Юрия Морозова.

Что касается состава «Зенита» на матч с «Химками», то в нём произошли изменения, несмотря на победу над ЦСКА в прошлом туре. В основу вернулся Малком, не игравший из-за травмы с декабря. В запасе остался Магомед Оздоев, у которого было небольшое повреждение.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
05 апреля 2021, понедельник. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Караваев – 45+2'   2:0 Мостовой – 90+2'

Команда Игоря Черевченко начала лучше, а чемпион не сразу поймал темп игры. Тем не менее «Зенит» забил уже на 8-й минуте, реализовав первый же момент. Сердар Азмун уже радовался тому, что вышел в лидеры гонки снайперов РПЛ (перед туром у иранца и Артёма Дзюбы было по 13 голов), но судья Павел Шадыханов показал – не спеши. Москвич после подсказки коллег с VAR отправился смотреть повтор. Оказалось, что Деян Ловрен, ведя борьбу за мяч, ударил рукой по лицу Дмитрия Тихого, поэтому арбитр справедливо отменил взятие ворот.

Формально играя по классической схеме 4-4-2, «Зенит» против трёх центральных защитников и центрхавов химчан насыщал середину и полуфланги за счёт смещений крайних полузащитников – Малкома и Далера Кузяева. Они нередко встречались с мячом в перспективных позициях в том числе и потому, что много хороших передач между линиями отдавал Вендел (54 касания мяча за 45 минут – лучший показатель в составе обеих команд). На флангах же оборону «Химок» растягивали защитники Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос.

Большое преимущество «Зенита» до перерыва отразилось в цифрах: 66% владения мячом, 11:5 по ударам (при этом в створ – 2:2). Дуглас Сантос был близок к голу после хитрого розыгрыша штрафного – попал издали в штангу. Химчане создавали какую-то остроту в основном за счёт индивидуальных действий Резиуана Мирзова, который в первом тайме «крутил позвонки» даже такому классному опорнику, как Вильмар Барриос. В итоге команда Семака забила только в компенсированное время после углового. Первый мяч сыграл Дуглас Сантос, пробивший в перекладину (вот ведь невезучий бразилец!), а Караваев преуспел на добивании. Шадыханову снова потребовалась помощь VAR, однако на сей раз повтор показал, что всё чисто: игры рукой со стороны Дзюбы не было.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Во втором тайме «Зенит» за счёт контроля мяча стремился выманить соперника на прессинг, чтобы использовать свободные зоны на контрвыпадах. «Химки» вынуждены были раскрываться, атаковать большими силами. Чуть-чуть ушёл в тень Мирзов, а вот Денис Глушаков мог помочь своей нынешней, а заодно и бывшей (то есть «Спартаку») командам, когда опасно пробил из-за штрафной – рядом со штангой. Глушаков получил в Санкт-Петербурге 67 минут. Этот выстрел стал единственным для экс-спартаковца. К слову, чуть дольше, чем Глушаков, на поле задержался Малком. Чувствуется, что пока бразилец не в оптимальном состоянии, есть лишний брак в его игре. Сегодня Малком четыре раза пробил, но в цель так и не попал.

Семаку наверняка стало не по себе, когда какие-то проблемы с бедром возникли у Андрея Лунёва. За спиной основного голкипера – только молодёжь. Михаил Кержаков травмирован, а Александр Васютин уехал зимой в Швецию. Впрочем, Лунёв доиграл до финального свистка.

После перерыва моментов было минимум. Одни не могли, а другие не то чтобы не хотели, а всё-таки играли на сохранение победы. У «Химок» плохо держался мяч, что сердило Черевченко, тогда как у «Зенита» двигателем контратак стал свежий Андрей Мостовой. После его рывка и передачи невероятный промах из «стопроцентной» позиции допустил Дуглас Сантос. В концовке впервые в этом году на поле появился и другой легионер чемпионов России – Себастьян Дриусси.

Статистика ударов во втором тайме – 10:3 (в створ – 2:0). На 92-й минуте Дуглас Сантос, Вендел и Мостовой организовали образцово-показательную контратаку: гол вингера сборной России снял все вопросы об исходе матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Непростая и очень ценная победа «Зенита» с точки зрения борьбы за золото. Не стоит забывать, что «Химки» по результатам последних 15 туров были лучшей командой РПЛ по количеству набранных очков.

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