Шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине» растут. Все его конкуренты летом могут уйти

Пока Александр Кокорин залечивает травму и готовится к работе под руководством нового главного тренера Джузеппе Якини, его шансы заиграть в «Фиорентине» растут. Судя по новостям с трансферного рынка, все конкуренты российского нападающего за место в основе – Душан Влахович, Франк Рибери и Кристиан Куаме – могут покинуть команду в летнее межсезонье. На одного высокий спрос, другой сам хочет уйти, а третий просто не нужен клубу из Флоренции. Конечно, ушедших непременно заменят новички, но вполне возможно, что это будут приобретения в эконом-режиме и на роль сменщиков одного из самых высокооплачиваемых игроков «фиалок» Кокорина. Экономическая ситуация на фоне пандемии коронавируса едва ли позволит «Фиорентине» совершать крупные, дорогие покупки.

До «Фиорентины» Бышовец не доехал, но медаль чемпиона Италии получил. Как? Он мог оказаться во Флоренции на полвека раньше Кокорина.

21-летний Влахович – лучший бомбардир «фиалок» в нынешнем сезоне. Он забил 13 голов во всех турнирах. Возраст, игра и результативность нападающего сборной Сербии, который, кстати, огорчил и Россию в ноябре прошлого года, делают его лакомым кусочком на рынке. В воскресенье сайт Calciomercato.com сообщил о том, что Влахович является приоритетной целью «Милана», кроме того, молодого снайпера хотел бы видеть в «Атлетико» Диего Симеоне. Контракт Душана с клубом из Флоренции действует ещё два года, а Transfermarkt оценивает серба в 25 млн евро. Согласно источнику, руководство «Фиорентины» хотело бы продлить договор с Влаховичем, увеличив его зарплату с 400 тыс. евро в год до 1,2 млн. Однако если поступит предложение в размере 40 млн евро, Душана, скорее всего, отпустят.

Забавно, что серб по-прежнему зарабатывает меньше Рибери, Кокорина и даже Куаме. Клуб явно затянул с предложением нового контракта талантливому игроку. Ранее в качестве претендентов на Влаховича назывались «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», дортмундская «Боруссия» и «Рома». Сам нападающий с теплотой вспоминает нынешнего главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, под руководством которого начинал в «Фиорентине». «Он был для нас, игроков, как отец», – говорит Душан.

Франк Рибери переезжал во Флоренцию летом 2019-го в статусе звезды мирового уровня. Бывшего игрока «Баварии» встречали по-королевски, ждали, что даже в солидном по футбольным меркам возрасте он будет делать разницу в Серии А. Действительно, француз и в 37 лет достаточно хорош: он, в частности, лидер команды по обводкам в чемпионате Италии – 7,0 в среднем за 90 минут игры (3,9 успешных). Тем не менее его результативность не впечатляет. В 44 матчах за «Фиорентину» Рибери забил всего пять голов и отдал девять голевых передач. Кажется, и сам он не чувствует себя счастливым, решая приземлённые задачи. Вдобавок в 2020-м его дом в Италии ограбили.

Карьера Кокорина в Италии под угрозой! Тренер «Фиорентины» отправлен в отставку Чезаре Пранделли ушёл из команды, так и не дождавшись голов от россиянина. Новый тренер играет только с одним нападающим.

По данным Bild, Франк, чей контракт с «фиалками» истекает летом, намерен уйти на правах свободного агента. В услугах опытного француза заинтересованы несколько клубов немецкой Бундеслиги. Рибери был бы рад вернуться в Германию. Ещё у него есть предложение от «Монцы» Сильвио Берлускони, выступающей в Серии В.

Наконец, на другого центрфорварда «Фиорентины» Куаме уже практически махнули рукой, хотя трансфер ивуарийца в сентябре 2020-го за 11 млн евро вошёл в топ-12 самых дорогих в истории клуба из Флоренции. В нынешнем сезоне Кристиан забил лишь два гола в 28 матчах за «фиалок»: один в Серии А и один в Кубке Италии. Что самое удивительное, оба раза поразил ворота мощного «Интера»! В феврале-марте Куаме пропустил несколько туров из-за повреждения бедра, а потом выходил на замены в самой концовке то на десять минут, то на минуту. Если бы Кокорин не получил травму, ивуариец, возможно, крепко прилип бы к скамейке запасных.

Куаме, по всей видимости, активно предлагают многим клубам, включая российские. Так, в январе журналист Firenzeviola.it Пьетро Лаццерини написал, что Кристиана может выкупить за 15 млн евро «Локомотив». Потом появилась информация о повышенном внимании к ивуарийцу со стороны «Зенита» и «Айнтрахта». Похоже на вброс, тем не менее очевидно, что в «Фиорентине» уже пожалели о потраченных на Куаме деньгах.

А что же происходит с самим Кокориным? Напомним, последний матч за «Фиорентину» Александр провёл более месяца назад – 3 марта с «Ромой». Тогда он вышел на замену на 40 минут и поучаствовал в голевой атаке «фиалок» передачей на Рибери. В той встрече российский нападающий усугубил травму бедра. Сейчас Кокорин продолжает восстановление, работая под руководством физиотерапевта. Он пропустит ближайший матч Серии А (11 апреля) с «Аталантой» Алексея Миранчука, а вот в следующей игре с «Сассуоло» (17 апреля), скорее всего, сможет помочь «Фиорентине». Пока у команды из Флоренции есть связка Рибери – Влахович, экс-спартаковец будет игроком замены, но в следующем сезоне ситуация может измениться в пользу Александра. Главное для него – перестать получать травмы.

«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.

К сожалению, месяцы за решёткой всё-таки не прошли бесследно. Мы видим, что и Кокорин, и Павел Мамаев в «Ростове» не совсем справляются с нагрузками, выбывают из-за повреждений. Впрочем, время у нападающего есть: контракт нашего легионера с «Фиорентиной» будет действовать до июля 2024 года.