В России был запасным, в Италии забивает больше Миранчука и Кокорина. Лучший сезон Эрнани!

Пока мы следим за карьерами Алексея Миранчука и Александра Кокорина в Серии А, надеясь на прорыв российских легионеров, успешно себя проявляет другой бывший игрок РПЛ – экс-полузащитник «Зенита» Эрнани. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец – лучший бомбардир «Пармы» наряду с хавбеком сборной Словакии Юраем Куцкой. Эрнани в 26 матчах забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. В отличие от Миранчука, у которого пять голов во всех турнирах, и Кокорина с «баранкой», бразилец регулярно выходит в стартовом составе. При этом вряд ли кто-то будет спорить с тем, что забивать за «Парму» сложнее, чем за обладающую значительно более мощной атакой «Аталанту».

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Эрнани по большому счёту не заиграл в «Зените». Хотя покупали его в январе 2017-го у «Атлетико Паранаэнсе» (за 8 млн евро) как замену Акселю Витселю. Тогдашний тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу, обожающий бразильский футбол и бразильских футболистов, что-то разглядел в полузащитнике клуба из Куритибы. Хотя с первого же матча Эрнани за «Зенит» все в Санкт-Петербурге задавались вопросом, почему выбор опытного румына пал всё-таки на этого игрока. Бразилец был недостаточно хорош на мяче, принимал неверные решения и допускал много брака в передачах.

«Эрнани, Жулиано и Мак — те футболисты, которых рекомендовал Луческу, – вспоминал бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян. – Когда я анализировал Эрнани, сделал вывод: 50 на 50, что заиграет, поэтому рекомендовал бы других игроков на эту позицию. Всё дело в созидательном компоненте игры, где у Эрнани были большие упущения».

В общем, никто не удивился, что уже через полгода, после отставки Луческу и назначения Роберто Манчини, новичок из «Атлетико Паранаэнсе» был отдан в аренду французскому «Сент-Этьену». Манчини собирался привести в «Зенит» игроков более высокого уровня, вдобавок итальянец просто не любит бразильцев, считая их недисциплинированными. Прямо на эту тему Роберто, конечно же, не говорил, но, когда мы делали интервью для «Чемпионата» летом 2017-го, почувствовалось: слухи об отношении Манчини к «кудесникам мяча» правдивы. Итальянец здорово напрягся, услышав вопрос о том, что бразильцы намного лучше адаптируются в России, чем аргентинцы, на которых тогда сделал ставку новый тренер. «Я так не считаю, ведь у аргентинцев очень сильный характер», – резко ответил Роберто, а потом, в конце сезона, критиковал привезённых собой же соотечественников Марадоны.

Как бы то ни было, Эрнани на год покинул Санкт-Петербург, однако в «Сент-Этьене» тоже потерялся. Как правило, выходил на замену или вообще оставался на скамейке запасных, правда, забил три мяча в Лиге 1 и один гол в Кубке лиги. Французский клуб имел право выкупа бразильца после аренды за 12 млн евро, но, разумеется, не воспользовался этим правом. Эрнани вернулся в Санкт-Петербург, чтобы начать работу под руководством третьего за полтора года тренера в «Зените» – Сергея Семака.

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Семак дал шанс полузащитнику, хотя российского тренера критиковали, когда он выпускал бразильца, едва ли не крепче, чем Луческу. Эрнани появился в основе в первом же матче Сергея Богдановича во главе «Зенита» – в Красноярске с «Енисеем». Семак объяснил, чем вернувшийся из аренды легионер заслужил его доверие:

«Дальние удары, штрафные, игра головой – это сильные качества Эрнани. Плюс большой объём работы. Он замечательно провёл предсезонные сборы, так что выход в старте обусловлен его работой».

Действительно, много говорилось о дальнем ударе Эрнани, когда он переходил в санкт-петербургский клуб. Вот только в 37 матчах за «Зенит» бразилец забил лишь один гол: в декабре 2018-го в ворота «Арсенала». Да и тот мягким ударом на исполнение с десяти метров.

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Болельщики и специалисты требовали продать Эрнани, заменить его на более сильного иностранца. Была шутка, что бразилец играет потому, что внешне похож на одного из членов тренерского штаба «Зенита». Дескать, Семак не хочет обижать «брата». Полузащитник помог выиграть чемпионство в сезоне-2018/2019, после чего его всё же отдали в аренду «Парме» за 1 млн евро с обязательством выкупа за 4,48 млн. Заработать на Эрнани санкт-петербургский клуб не смог, но хотя бы обошёлся минимальными финансовыми потерями благодаря арендам. В сезоне-2016/17 Эрнани принял участие лишь в четырёх матчах в основном составе «Зенита». Что касается сезона-2018/19, то бразилец провёл 14 матчей в РПЛ, однако в общей сложности отыграл всего 575 минут.

Первый сезон в Италии ушёл у Эрнани на адаптацию к Серии А. Бразилец сыграл 32 матча (в основе – 27), голов не забивал. Запомнился скорее бойцовскими качествами: заработал 10 жёлтых карточек.

Фото: parmacalcio1913.com

Зато в нынешнем сезоне экс-зенитовца прорвало. Уже во 2-м туре чемпионата Эрнани забил «Болонье». Грамотно открылся на линии офсайда, правой ногой обработал мяч после проникающей передачи, а с помощью левой реализовал выход один на один. Ещё через пару туров бразилец отличился в матче с «Удинезе». Открылся под пас в центре поля и протащил мяч почти до штрафной, обыграв по пути соперника, после чего точно пробил в дальний угол. Потом ассистировал во встрече с «Интером» в Милане: шикарный длинный заброс от полузащитника из глубины поля реализовал Жервиньо.

В декабре Эрнани выдал очень удачный выездной матч с «Миланом». Сначала забил ударом в касание, откликнувшись на прострел Жервиньо с левого фланга, а затем и сам выдал голевой пас – идеальный навес от лицевой на голову набежавшему Ясмину Куртичу. В феврале-марте бразилец записал на свой счёт ещё три гола в четырех турах Серии А. В игре со «Специей» поразил цель из пределов вратарской, сыграв на опережение после низкой передачи со штрафного. Во встрече с «Интером» замкнул подачу ударом в касание. Наконец, в матче с «Ромой», на который Эрнани вывел «Парму» с капитанской повязкой, бразилец хладнокровно реализовал пенальти. В нынешней кампании полузащитник набрал 8 (6+2) очков по системе «гол+пас», чего раньше не было никогда. Однозначно лучший сезон бразильца! И откуда всё это взялось?!

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По статистике InStat, в среднем за 90 минут игры в Серии А Эрнани совершает 69 технико-тактических действий с 76% успеха, в том числе отдаёт 82% точных передач, делает 4,7 отбора мяча, 4,7 подбора и 4,8 перехвата.

Единственный неприятный факт для Эрнани: «Парма» ведёт борьбу за выживание, находясь в зоне вылета. Впрочем, если «крестоносцы» отправятся в Серию В, бразилец наверняка будет востребован на рынке и найдёт хороший вариант в Серии А. Как ни странно, там его рейтинг выше, чем в РПЛ.

Кажется, Эрнани нашёл свою команду и свой чемпионат, а может, просто к 27 годам созрел и поэтому вышел на тот уровень, который прогнозировал Луческу. Значит, румын и Семак не так уж ошибались, когда верили в воспитанника «Атлетико Паранаэнсе». Между прочим, в «Парме» бразилец выступает вместе с двумя другими бывшими зенитовцами – защитниками Бруну Алвешем и Йорданом Осорио, а летом клуб может пополнить спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.