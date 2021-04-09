«Сбрею бороду, когда вызовут в сборную!» Человек-гол Сергеев продолжает удивлять

Иван Сергеев – по-своему уникальный нападающий. Где бы ни играл в последние годы – везде забивал больше всех: в ПФЛ и ФНЛ, в «Строгино» и «Торпедо». Сейчас он с феноменальной периодичностью штампует голы в «Крыльях Советов». 35-й по счёту заколотил в ворота «Динамо» в четвертьфинале Кубка. Теперь уже нет сомнений, что в следующем сезоне уроженец Череповца наконец доберётся до РПЛ, и придёт туда в ранге четырежды лучшего бомбардира – дважды героя каждой из низших лиг.

Статистика Ивана Сергеева:



⚽️ 16 голов в 16 играх сезона-2017/18 («Строгино») – лучший бомбардир ПФЛ

⚽️ 16 голов в 16 играх сезона-2018/19 в ПФЛ («Торпедо») – лучший бомбардир ПФЛ

⚽️ 14 голов в 27 играх сезона-2019/20 в

⚽️ 32 гола в 34 играх сезона-2020/21 в ⚽️ 16 голов в 16 играх сезона-2017/18 («Строгино») – лучший бомбардир ПФЛ⚽️ 16 голов в 16 играх сезона-2018/19 в ПФЛ («Торпедо») – лучший бомбардир ПФЛ⚽️ 14 голов в 27 играх сезона-2019/20 в ФНЛ («Торпедо») – лучший бомбардир ФНЛ ⚽️ 32 гола в 34 играх сезона-2020/21 в ФНЛ («Торпедо», «Крылья Советов») – лучший бомбардир ФНЛ

— «Динамо» этой весной все восхищались, а вы не просто обыграли — полностью превзошли их. Как?

— За счёт командных действий, наверное. Тренеры рассказали о сильных и слабых сторонах соперника. Мы хорошо подготовились, понимали ответственность матча, вышли и победили.



— На чём акцентировал внимание тренер?

— Извините, но это внутренняя информация. То, что происходит в раздевалке, не должно выходить наружу.

«Крылья» выбили «Динамо» из Кубка России! Перформанс перед матчем войдёт в историю Тот случай, когда важно было не опоздать к началу игры.

— Ощутил повышенное внимание к себе со стороны опытных защитников «Динамо»?

— Против такого именитого клуба в принципе приятно играть. В «Динамо» много опытных ребят. Ожидали, что в паре с Ордецом сыграет Евгеньев, а вышел Нойштедтер. Против него по позиции чаще и оказывался. Получил полезный опыт.



— Разница в классе между «Динамо» и условной «Аланией» — заметна?

— Конечно, она ощущается. «Динамо» же не просто представляет Премьер-Лигу, но ещё и показывает очень хороший футбол, весной после сборов выиграли почти все матчи, назабивали много голов. Бегущая, остроатакующая команда. В каких-то эпизодах класс динамовцев сказывался, но у нас настрой всегда одинаковый – что на ФНЛ, что на Кубок, без разницы.



— Ещё и болельщики гнали вперёд.

— Атмосфера была на высшем уровне. Пришло много болельщиков, классно поддерживали. Приятно было порадовать их победой.

— Это твой самый лёгкий гол за «Крылья»?

— Не мне оценивать. Отскочило – добил.



— Что за очки ты изобразил после гола?

— Это спонтанно получилось, на эмоциях. Никакой задумки не было. В «Крыльях» впервые отпраздновал гол таким образом.

Иван Сергеев

— «Крылья» всего в двух победах от трофея. Настроены дойти до конца?

— Всё возможно – футбол непредсказуем. Один матч может всё решить, поэтому далеко не заглядываем, идём от игры к игре. «Динамо» уже забыли – переключаемся на Астрахань.



— С учётом Кубка у тебя уже 35 голов в 39 играх. Пока лучший сезон в жизни?

— Ну да. Но я всегда говорил: сначала надо выйти в Премьер-Лигу, а потом уже будем считать забитые голы. Я благодарен ребятам за помощь, а тренерскому штабу – за доверие.



— Абсолютный рекорд первой лиги — 38 голов Федькова — настроен побить?

— Я точно не гонюсь за этим. В конце сезона посмотрим, удастся побить рекорд или нет. Восемь туров осталось – шансы есть.

— По ощущениям, с чьих передач чаще всего забиваешь?

— Наверное, Димы Кабутова.



— Точно! У Кабутова – 7 голевых на тебя в сезоне, у Зиньковского и Сарвели – по три.

— Дима вообще очень хороший игрок, обладает качественным пасом и заслуженно идёт на первом месте в списке ассистентов ФНЛ. Немного травма его подвела в конце прошлого года, но к сборам восстановился, втянулся в процесс и пару голевых весной мне отдал.

Мне без разницы, с 40 метров забить или с 40 сантиметров.

— Пересмотрел твои голы в 2021 году — все трудовые, большинство — с близкого расстояния. Для тебя имеет значение, как забивать, или всё равно?

— Как говорится, гол не пахнет. Всей командой двигаемся и забиваем действительно трудовые голы. Мне без разницы, с 40 метров забить или с 40 сантиметров.



— Когда последний раз забивал из-за штрафной?

— Не помню. Наверное, давно.

— Тебе должна быть близка манера игры Луиса Суареса.

— Таких и называют игроками штрафной площади. Сейчас Левандовски, Лукаку – в топе. Холанд – молодой талант, раскрылся. Месси с Роналду не берём даже.



— Ты везде много забивал — от «Строгино» до «Крыльев». Это врождённое или приобретённое качество?

— Я даже не знаю. Работать всегда нужно, с каждой тренировки брать что-то новое. Но я и в детстве забивал, первый тренер отмечал. Хотя начинал я центральным полузащитником, в «Строгино» ставили на край. В центр нападения меня Владимир Анатольевич Щербак перевёл – с тех пор здесь и играю.



— После страданий в Премьер-Лиге «Крылья» будто переродились. Может, ради этого и стоило на год спуститься в ФНЛ?

— Что было тогда, не могу сказать. Команда обновилась полностью. Сейчас у нас сложился отличный коллектив: много молодёжи, но есть и опытные ребята, которые помогают на футбольном поле и в быту. И, конечно, очень сильные тренеры. Поставили нам игру. Все знают, что делать на поле, отсюда результат.



— Так много, как у Осинькина, ты не забивал ни у кого. В чём его сила?

— Игорь Витальевич – прям топовый тренер, один из лучших в России. Не жёсткий, но правильный. Если и предъявляет претензии, то всё по делу.



— Осинькин просит не просто давать результат, но делать это стильно, красиво?

— Тренерский штаб поставил «Крыльям» комбинационный футбол. Как результат, много владеем мячом и создаём достаточно моментов.



— Сергей Корниленко — форвард, отыгравший за «Крылья» 10 лет, а сейчас спортивный директор клуба – поучаствовал в твоём приглашении в Самару. Насколько тесно общаетесь? Всё-таки оба — нападающие.

— Саныч максимально поддерживает с первых дней в «Крыльях». Конечно, общаемся и по рабочим вопросам, и по футбольным — он провёл яркую карьеру и был классным игроком, у него есть, чему поучиться. Он с командой на каждом матче, всегда даёт заряд и энергетику, советом подскажет. В Самаре Корниленко настоящая легенда — болельщики его просто обожают, в городе все знают, кто это такой. Сейчас с нами тренируется, готовится к прощальному матчу — он будет 8 мая. Интересно будет посмотреть, если честно.



— Нет опасений, что летом всех лидеров команды разберут клубы побогаче, и эта сказка прозаически закончится?

— Это не ко мне вопрос. За других не могу сказать, а у меня контракт – ещё на сезон.



— Но в коллективе наверняка есть желание всей бандой зайти в РПЛ и там пошуметь?

— Конечно.

Если до сих пор не попал в Премьер-Лигу, значит, был недостоин этого.

— 11 мая тебе исполнится 26. Есть ощущение, что засиделся в низших лигах?

— Я не расстраиваюсь по этому поводу. Если до сих пор не попал в Премьер-Лигу, значит, был недостоин этого. Я не задумываюсь о том, 26 мне лет или 20. Просто работаю каждый день над собой и верю, что футбол вознаградит за это, а я в конце карьеры скажу ему спасибо.



— Раньше были возможности подняться в РПЛ?

— Только с «Тамбовом», когда в стыках проиграли «Амкару». А на слухи в интернете не обращаю внимание. Значит, ещё не время.



— Из «Локомотива» к тебе или агенту обращались?

— Никто не обращался. Когда в отпуске был, слышал слухи, что «Локо» интересуется. Я всем отвечал, что сам не в курсе. Мало ли что пишут? У меня контракт с Самарой, и сейчас все мои мысли связаны с ней.

Самарский бомбардир Сергеев уже настрелял 29 голов! Забивал ли кто-то больше? Новый сезон он наверняка начнёт в РПЛ. Вопрос — с каким клубом (есть варианты).

— Ты четвёртый сезон подряд идёшь на лучшего бомбардира ПФЛ и ФНЛ. Пора бы уже и в РПЛ выстрелить?

— Посмотрим. Дай бог нам с «Крыльями» выйти в Премьер-Лигу. Если получится, буду и там стараться держать марку бомбардира. Нападающие ценятся голами.



— Номер 33 на майке — в честь чего?

— Никакой предыстории нет. Как в «Строгино» взял этот номер, так под ним и играю. Понравилась цифра.



— На фарт не бреешься?

— Просто нравится с бородой ходить.



— Ты обещал болельщикам побриться в случае вызова в сборную.

— Раз обещал, значит сбрею. Осталось, чтобы вызвали, хаха.



— С Черчесовым не знаком ещё?

— Пока нет.