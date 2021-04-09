Тест. Как у английских команд появились их прозвища?

Прозвища команд давно стали синонимом их названий. «Ливерпуль» называют красными чаще, чем по имени. Звучные и пафосные прозвище вроде «Красных дьяволов» или «сорок» давно стали символом команд, которые так называют.

Если этимология названий английских клубов довольно скучна (из всех команд высшей лиги только «Арсенал» назван не по имени города/района), то прозвища показывают идентичность: чем известны конкретные город или местность.

Но почему каждая из команд обзавелась своим прозвищем? В ближайших десяти вопросах от вас потребуется догадаться, какой путь к народному имени был у каждой из команд. Проходите, пишите результаты в комментарии.

Тест. Сможете назвать клуб АПЛ по футболистам, которые за него играли? Проверим, как хорошо вы знаете историю чемпионата Англии.

Если у вас не открывается тест, то пройти его можно по ссылке.