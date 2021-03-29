Тест. Сможете назвать команду АПЛ по тренерам, которые с ней работали?
Пытаемся вспомнить бывшие клубы Слуцкого и Адвоката.
В каждом из пятнадцати вопросов вы будете видеть имена и фамилии трёх тренеров – и от вас будет требоваться правильно выбрать единственную команду, которую тренировали все трое.
Например, по запросу «Арсен Венгер, Герберт Чепмэн, Джордж Грэм» единственный правильный вариант ответа: лондонский «Арсенал». Работа играющим тренером или исполняющим обязанности учитывается, работа ассистентом главного тренера – нет. Каждый из этих тренеров мог работать с командой и в Чемпионшипе – хотя со сложностью мы пытались не перебарщивать, и подавляющее большинство коучей работало именно в Премьер-лиге.
Время ограничено семью минутами, поэтому советуем не медлить. В списке тренеров есть несколько специалистов, которые знакомы нам по работе в России.
Тест. Сможете назвать клуб АПЛ по футболистам, которые за него играли?
Проверим, как хорошо вы знаете историю чемпионата Англии.
Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить
Большой тест по высказываниям Моуринью и Сульшера по ходу прошедшего сезона.
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