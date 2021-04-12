«Я был недостоин сборной России». Гильерме – герой дерби «Локомотив» – «Спартак»

Маринато Гильерме – звезда матча «Локомотив» – «Спартак». 35-летний голкипер установил в дерби личный рекорд, сделав 10 сейвов. По окончании встречи игрой натурализованного бразильца восхищался даже главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, сравнивший кандидата в сборную России с Мануэлем Нойером.

Гильерме действительно очень хорош в 2021-м. В восьми матчах РПЛ и Кубка России в этом году он шесть раз оставлял свои ворота «сухими». Только полузащитник «Сочи» Артур Юсупов смог забить по одному голу в ворота Маринато в каждом из турниров. Всего же у первого номера «Локомотива» 12 игр на ноль в нынешнем чемпионате. На пресс-конференции после дерби Гильерме достаточно откровенно рассказал о том, как преодолевал проблемы этого сезона и почему получил жёлтую карточку в эпизоде с выходом Джордана Ларссона один на один.

«Игра, как мы и ожидали, получилась сложной, – подчеркнул Маринато. – Было особенно важно победить, ведь это матч за шесть очков. Есть реальная возможность попасть на второе место, это наша цель. Но начало было какое-то нервное, могли бы и получше начать. Потом у нас получались контратаки, а самое главное – реализовывали моменты. После удаления пытались играть на результат. Хорошо, что получилось…

Сложная неделя. Прилетели из Сочи, сегодня было нелегко. На мой взгляд, мы молодцы. Почему у меня новая причёска? Хочу поменять стиль, хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова».

Во втором тайме дерби Гильерме получил жёлтую карточку за то, что сорвался и стал что-то кричать. Однако ещё по ходу игры решение арбитра из Санкт-Петербурга Кирилла Левникова дать голкиперу «горчичник» показалось странным, ведь наш бразилец явно не пытался давить на судей. Маринато подтвердил это. Оказывается, он говорил на повышенных тонах с тренером «Локомотива» по физподготовке. Гильерме объяснил с улыбкой, что на эмоциях использовал популярное крепкое слово на букву «б»:

«Я орал не на ассистента судьи, а на тренера по физподготовке. Кричал ему, что Рифат (Жемалетдинов) устал, но он меня не слышал. А потом он начал мне что-то кричать, когда Ларссон выходил один на один. Я же должен концентрироваться на игре, а он мне кричит! Вот на него я и орал, а не на судью: «*****, чего ты кричишь?». Слава богу, что я выручил».

В этом году Гильерме выпал из числа игроков сборной России. На последний сбор Станислав Черчесов вызвал Антона Шунина из «Динамо», Юрия Дюпина из «Рубина» и Сослана Джанаева из «Сочи», а потом травмированного голкипера сочинского клуба заменил Андрей Лунёв из «Зенита». Маринато признаёт, что понимает решение главного тренера национальной команды. Всё по делу. Теперь Гильерме обещает сделать всё, чтобы у Черчесова «кипела голова»: железнодорожник мечтает вернуться в сборную России и надеется на новый шанс.

«Черчесов знает меня очень хорошо и знает, как я могу помогать, – сказал Маринато. – У меня никаких вопросов к нему нет. Я сам сделал так, чтобы меня не вызвали в сборную. В том году ко мне было много вопросов по игре. Не только в сборной, но и в команде. И он всё равно мне доверял. Я честно говорю: играл недостойно сборной России. Он же меня вызывал. Знаю, что тренер мне доверяет. Что будет дальше? Я понимаю, почему в последний раз меня не вызвали, но буду делать всё, чтобы Черчесов в этом сомневался. Хочу вернуться и играть за сборную, это моя цель.

Было ли чувство, что сегодня сыграю как бог? Конечно, нет. Знаю, что я играл недостойно сборной России. Уехал в отпуск в Бразилию, и сказал себе, что должен прийти в себя. Я находился не на своём уровне.

Ничего никому не должен доказывать. Я столько лет в России, и все знают, как достойно я могу играть. Но хотел доказать самому себе, что ещё несколько лет способен выступать на своём уровне. Чемпионат ещё не закончен, и я начинаю возвращаться на этот уровень. В дерби мотивация выше, чем обычно. Сегодня бог подарил мне такую игру. Хотя самое главное – не я, а команда».

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В тему – комментарий для «Чемпионата» бывшего голкипера «Локомотива» Руслана Нигматуллина, который принимал участие в трансфере Гильерме в 2007 году. По его мнению, натурализованный бразилец ещё покажет себя.

«Гильерме провёл великолепный матч. Его игра во многом предопределила результат матча. Нельзя сказать, что «Спартак» был слабее, было много моментов, но Гильерме выручил в прекрасном стиле. Очень понравился его сейв в первом тайме дальней рукой. Прям в моём стиле, люблю такие моменты. А «Локо» свои моменты забил. Рано Маринато сбросили со счетов, он в порядке. Это радует».

Кстати, Черчесов обещал побеседовать с Гильерме. Если Маринато до конца сезона будет играть так, как в марте-апреле, то почему бы и не вернуть его в сборную России? Конкуренты вратаря «Локомотива» как минимум не выглядят сильнее.