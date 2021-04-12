Кавани провёл великолепный матч с «Тоттенхэмом». Его рывки за спину защитникам – эталон

В первой половине первого тайма матча с «Тоттенхэмом» у Кавани не то чтобы многое получалось. Он один раз сфолил, один раз потерял мяч и один раз отдал пас под удар Рэшфорду. Но это был отрезок, когда у всего «МЮ» мало что получалось: «Тоттенхэм» играл просто, но эффективно (персональные ориентировки, большое число игроков за линией мяча) и контролировал игру.

Даже по такой закрытой игре команды придумали по одной классной атаке. Атаку «МЮ» завершил Кавани – гол был отменён из-за отмашки Мактоминея, но это не отменяет красоту завершения.

Когда Погба получил пас, Кавани был между Дайером и Родоном. Неопасная позиция, партнёр с мячом спиной к воротам – максимально далеко от гола. Но пока Погба разворачивался (по направлению к воротам, справа налево), Кавани очень сложно перемещался. Он начал рывок от чужих ворот, выйдя из зоны ответственности Родона, и тут же побежал обратно, но уже на два метра левее. Теперь по нему должен играть Дайер, но Кавани идеально выбрал момент для рывка: он ворвался в слепую зону Дайеру, пока тот следил за разворотом Погба. Дайер вряд ли мог сориентироваться в этом эпизоде без подсказки. Но Родон не подсказал, а Погба оценил рывок и наградил его пасом между ног Орье.

Это великолепная игра форварда. Кстати, пас тоже хорош, да и Кавани забил в том же стиле, прокинув мяч между ног вратарю, но его действие перед голом – мастер-класс по движению центрального нападающего. У «Тоттенхэма» было явное численное преимущество, а защитники контролировали ситуацию, пока он не взорвал эпизод сложным рывком.

Тот же приём с забеганием в слепую зону Кавани повторил во втором тайме, когда «МЮ» сравнял счёт. Когда Фернандеш получил пас спиной к воротам, Кавани стоял между Родоном и Дайером. А потом идёт пас поперёк поля, оба центральных защитника синхронно поворачивают головы влево – и в этот момент Кавани пробегает за спиной у Дайера и оказывается за его правым плечом. Опять в слепой зоне и вполоборота, то есть в идеальной позиции, чтобы не только сделать рывок, но и чтобы оценивать линию офсайда. Поэтому и офсайда не было: ситуацией управлялнападающий, а не защитники. Его удар отбил Льорис, но опять-таки, главная работа была проведена до удара. Ну и Фред сыграл на добивании, так что усилия не пропали зря.

Именно Кавани забил победный гол. На этот раз обошлось без ложных движений и сложных траекторий, но гол всё равно качественный. Естественно, Кавани был в слепой зоне Дайера, его подхватил Орье, но форвард ушёл на тайминге: защитник держал его в поле зрения и не выключался из эпизода, но повернулся, чтобы оценить подачу, и в этот момент Кавани побежал к воротам. Ну и сам удар технически очень сложный: мяч летел низко, чуть выше колена, пришлось бить в падении головой, и Эдинсон попал идеально под штангу.

Блестящая игра, которая лишний раз показывает, как Кавани нужен Манчестеру. Рэшфорд играет постоянно, ему бывают нужны паузы, а кроме того, даже для него (нападающего с отличным движением) такое количество полезных действий за матч было бы огромным успехом.

Проблема в том, что Кавани, кажется, не очень нравится в Англии. Он был возмущён обвинением в расизме за ласковое обращение к другу в соцсетях, а его отец после этого сказал, что Эдинсон разочарован. «Мой сын очень расстроился, когда его наказали за слово «негрито». Он не хочет оставаться в Англии». Кавани может перейти в «Бока Хуниорс» уже летом. В то же время Уле-Гуннар Сульшер попытался перевести ситуацию в шутку и дал понять, что хочет сохранить Кавани. «Мы убедим его остаться, когда в Манчестере потеплеет», — сказал Уле в начале марта.

Дело не только в голах. Кавани – образцовый профессионал, он смирился с тем, что играет не в каждом матче и, как отметил Сульшер, подаёт пример правильного отношения к делу на тренировках. И, кстати, тот же Сульшер зимой сказал, что другие форварды учатся у Эдинсона движению в штрафной. Матч с «Тоттенхэмом» в очередной раз подтвердил, что у него действительно есть чему поучиться.