Гильерме наказан реально, «Спартак» – условно. Спорные решения КДК

КДК оперативно рассмотрел скандалы матча «Локомотив» — «Спартак»: главные вопросы были, накажут ли Гильерме за провокации болельщиков красно-белых и фанатов за оскорбительную песню.

Гильерме

Вратарь «Локомотива», по сообщениям «Спартака» после матча, провоцировал фанатскую трибуну «Спартака» своими действиями: жестом «бла-бла», жестом с бутылкой, которую он бросил с размаху на поле. Один из фанатов сказал, что песня последовала как раз после этой «провокации», и то она была децентрализованным.



Как итог: Гилю признали виновным, дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 50 тысяч рублей.



«Мы выяснили, что, когда Гильерме бежал в сторону болельщиков из центрального круга, он сделал жест, – объяснил решение КДК Григорьянц. – На заседании он сказал, что оскорбления в его адрес были с самого начала матча. Сложно определить кто первый начал. На радостях у него получился жест, а после оскорблений был жест с бутылкой.



Мы спросили, почему он не обратился к судье. У нас есть документы FIFA, что, если игрок слышит дискриминационные оскорбления, он имеет право обратиться к судье, который подходит к делегату и говорит об этом, чтобы это занесли в рапорт. После второго предупреждения от делегата команды покидают поле и уходят в раздевалку. Понятно, что обидно, но нужно было обращаться к судье. Грамотное решение. Всё по соответствии с конвенцией. Мне кажется, что Гильерме не знал об этом. Гильерме не извинялся за своё поведение, два матча апелляции не подлежат. Ему грозило от двух до четырёх матчей, но он не рецидивист и мы учли провокации болельщиков, поэтому наказание минимальное».

Новый скандал в РПЛ! Со «Спартака» могут снять очки, а Гильерме – дисквалифицировать Если с расистскими выкриками всё в целом ясно, то с действиями вратаря «Локо» ещё надо разобраться.

Фанаты

Делегат матча зафиксровал, что фанаты «Спартака» неоднократно оскорбляли Гильерме, распевая песню. Подобное происходит далеко не в первый раз – с 2017 года мы насчитали минимум четыре подобных случая, за которые клуб уже получал реальные наказания в виде закрытия трибуны. В этот раз «Спартак» получил условное наказание и штраф:



«Мы посмотрели и установили, что были скандирования, связанные с расовой принадлежностью, – сказал Григорьянц. – Это не первый случай, эта история продолжается уже около четырёх лет. Тут был гостевой матч, поэтому за оскорбление зрителями по принадлежности к расе «Спартак»оштрафован на 500 тысяч рублей и на один матч без зрителей условно. Установить испытательный срок до конца сезона».



Ещё раз: условно за рецидив. Учитывая, что «Спартак» уже наказывали условным закрытием трибуны за гостевой матч в марте 2018-го.



Вопрос к КДК РФС: как можно дважды дать условное наказание? Тем более, что за нарушения в домашних матчах «Спартак» уже получал реальное закрытие трибуны.

«Спартак» снова обвиняют в нытье. В России людям нравится, когда законы не работают? Просить разобраться в работе судьи и поведении Сухины – нормально. Хватит жить по понятиям.

Сухина

Выход Сухины из судейской попал на камеру оператора «Спартака», а потом – в послематчевый репортаж клуба. Там ясно, что начальника команды «Локо» явно ждали: вот табличка на двери, а вот следующий кадр, как он оттуда выходит. Уйти незамеченным, что по разговорам раньше удавалось довольно часто, не вышло.



Решение по этому эпизоду перенесли на пятницу: заявление от «Спартака» пришло поздно, из-за чего КДК не смог своевременно уведомить Сухину, а его присутствие на заседании обязательно.



«Мы направили вопрос в департамент судейства, чтобы все судьи и лица, обсуживающие матч, предоставили дополнительные рапорты по его присутствию в судейской комнате, – заявил Григорьянц. – Также мы обратились к клубам по предоставлению дополнительных видео и записей с камер. В связи с этим по согласованию с клубами мы перенесли заседание на пятницу 12:00».