«Спартак» снова обвиняют в нытье. В России людям нравится, когда законы не работают?

«Спартак» и «Локомотив» сыграли не только главный матч тура, но и самый скандальный. Возможно, не только тура, но и всего сезона (хотя переплюнуть резонанс после матча с «Сочи» будет сложно). Все разговоры в нашем футболе сейчас только о «Спартаке». Действительно ли судьи не назначили два пенальти? Гильерме провоцировал фанатов гостей или те сами виноваты? А что Сухина забыл в судейской? «Локомотив» накажут техническим поражением?

«Локо» грозит «технарь» в дерби со «Спартаком»! Что делал начальник команды в судейской? Одна игра – а сколько скандалов!

Каждый эпизод надо обсуждать индивидуально. Но общее у них – не только «Спартак», но и реакция болельщиков остальных 15 команд РПЛ (или даже большинства болельщиков российского футбола в принципе). В любой новости по теме, в любых соцсетях, где ещё обсуждают наш футбол, одни обвиняют «Спартак» в нытье и неумении проигрывать, другие – защищают клуб Леонида Федуна. И «другие», в основном, именно за этот клуб и болеют.



Давайте спокойно разберёмся, где же здесь «нытьё» от «Спартака». И пойдём по порядку, для начала обсудив ситуацию с не назначенными пенальти. Оба момента с попаданием мяча в руку защитника «Локомотива» как минимум спорные. Если мы говорим про рикошет, то тут же вспоминаем такие же рикошеты в матчах «Рубина» и «Зенита», «Динамо» и «Спартака» или ЦСКА и «Зенита». Моменты разные, но недовольство или непонимание вызвали все. Что делают клубы, если решение им непонятно? Обращаются в Экспертно-судейскую комиссию РФС. Только в этом году эксперты уже рассматривали и голы в ворота «Зенита» (в матче с «Ростовом»), и не назначенный пенальти в ворота «Уфы» в игре с «Локо», и пенальти в ворота ЦСКА в игре с тем же «Зенитом»… Каждый клуб имеет право на обращение в комиссию за оценкой эпизода. Так где же тут «нытьё» от «Спартака», если после матча от клуба был посыл РФС лишь разобрать работу Левникова? Ни «Спартак», ни его представители после матча не давали оценок судьям. В отличие от того же матча первого круга с «Сочи» или заявления про «победу на блюдечке» от руководства «Краснодара» после игры с красно-белыми. Так что, забираем слова про «нытьё»? Или обвиняем в нём все команды чемпионата?

«Спартак» засудили, не дав три пенальти?! У Федуна остались вопросы к арбитру «Локомотив» целый тайм играл в большинстве, а после попадания мяча в руку Пабло Левников не назначил пенальти. Разбор Игоря Федотова.

Второй пункт – отношения Гильерме и фанатов «Спартака». Этому сериалу уже много лет – не могут, почему-то, болельщики красно-белых не петь про вратаря «Локомотива» свои оскорбления, в том числе на расовой почве. Что делает клуб в ситуации, когда его фанатам грозит наказание? Защищает своих. Подход можно назвать странным, и, как по мне – неправильным, потому что защищать расистов нельзя – их надо наказывать. Но этот подход точно понятен – «своих мы в беде не бросаем, потому что они свои». И от клуба тут же идёт ответный удар – «Гильерме сам провоцировал болельщиков». Были ла провокация? Решать будет КДК, в который «Спартак» также обратился, чтобы разобрать ситуацию. Здесь есть «нытьё»? Или это лишь ответ с просьбой органам власти разобраться в ситуации, пусть и со своей оценкой происходящего?

Новый скандал в РПЛ! Со «Спартака» могут снять очки, а Гильерме – дисквалифицировать Если с расистскими выкриками всё в целом ясно, то с действиями вратаря «Локо» ещё надо разобраться.

Главная тема – Сухина и его поход в судейскую. Версий, зачем он это делал, может быть много. Главное в этой истории – подозрения начальника команды «Локомотива» в нарушении регламента. В нарушении, которое лишь в теории может привести к техническому поражению «Локо». Вы ведь уже поняли, что сделал «Спартак»? Обратился в РФС с просьбой рассмотреть(!) действия Сухины. Вы слышали обвинения в подкупе? Может, в физическом давлении на судей? Или просьба рассмотреть органы нарушение регламента (хотя бы разобраться, было ли оно) – это теперь тоже «нытьё»?



«Спартак» сегодня старается играть по правилам, а не «по понятиям». Правилам, прописанных в регламенте – фактически законе нашего футбола. Да, многих вообще удивил тот факт, что Сухина заходил в судейскую. Но тот факт, что в судейскую спокойно может попасть кто угодно, стал сюрпризом только для болельщиков. Сухина ведь уже и раньше заходил в судейскую, даже попадался на этом и был наказан. Заходят туда и другие представители клубов на разных матчах РПЛ, просто службы безопасности этих клубов на домашних матчах работают так, что до общественности факты нарушений просто не доходят. Как не доходит, например, и история о том, как один известный российский тренер как-то раз просто побил судью в перерыве матча Премьер-лиги. Узнать такое для болельщиков тоже было бы сюрпризом, не так ли? Но раньше о таком «по понятиям» просто старались не болтать, не показывать общественности видео. Поэтому и подтверждений, даже таких, как на видео с Сухиной, не было и нет. И поэтому мы и фамилию тренера сейчас написать не можем.

Эти «понятийные» правила игры «Спартак» хочет менять. Запрещено в регламенте появляться? Ну, РФС, тогда разберитесь. Можно попросить экспертов оценить решения арбитров? Пусть оценивают. И обвинения «в нытье» в ответ здесь совсем непонятны. Неужели для России обращения к власти с просьбой разобраться в проблеме или нарушениях стало «нытьём»? Неужели те, кто пострадал, например, от телефонных мошенников или автомобильных воров, подумают, что «ныть» – это как-то «зашкварно», и не обратятся в полицию? Неужели «ныть» про ту же коррупцию – это тоже неправильно? А в ответ на просьбу провести проверку по поводу этой самой коррупции люди, любящие обвинять всех подряд в «нытье», будут говорить, что «надо просто больше работать»? А ведь именно так звучат призывы «просто побеждать на поле». Неужели в России людям нравятся, когда законы не работают? И, наконец, неужели непонятно, что, если не говорить о нарушениях, не просить власть в них разобраться (да и разобраться вообще – были ли они), нарушений будет становиться только больше? Хотя нарушающие, конечно же, будут рады такой поддержке.

«Сочи» действительно бросил атаковать при 2:1 в пользу «Зенита»? Разбор последних 10 минут После игры на «Фиште» разговоры о «фарм-клубе» разгорелись с новой силой.

Клуб Леонида Федуна в этой ситуации – как ваш сосед, у которого, возможно, украли кошелёк. И который просит полицию посмотреть по камерам и поговорить с подозреваемым: кошелёк ведь правда подрезали, или он просто выпал из сумки?



Но в «Спартаке» сейчас должны понимать главное – пытаясь исключить «игру по понятиям», клуб приковывает к себе ещё больше внимание тех, кто «по понятиям» играть любит и умеет. И даже малейший намёк на попытку красно-белых сыграть не по правилам клубу припомнят все.



И давайте мы уже договоримся, что «попросить разобраться» и «ныть» – это разные вещи. Закон и в стране, и в футболе, граждан (клубы) должен защищать. А если вам так хочется обвинить кого-то в «нытье», то, когда вам покажется, что вас обидели, пожалуйста, не нойте. Хватит жить по понятиям.