«Аэропорты, перелёты, отели — надоело...» Куда пропал Микаэль Лаудруп

Микаэль Лаудруп – легенда «Барселоны» и сборной Дании, не ставшая легендой «Спартака». В апреле 2009-го датчанин покинул московский клуб, проработав всего семь месяцев на посту главного тренера красно-белых. После он пытался преуспеть в Примере и АПЛ, а потом о нём стали забывать не только в России, но и в Европе. Лаудруп уже три года вне профессионального футбола. Неужели датчанин, как когда-то Олег Романцев, решил повесить тренерский свисток на гвоздь, едва преодолев рубеж пятидесятилетия?

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Лаудрупа-тренера невозможно оценить так же однозначно, как Лаудрупа-игрока. Хороший из Микаэля получился наставник или плохой – непростой вопрос. Несомненно, его уровень как руководителя команды ниже, чем был уровень футбольного мастерства полузащитника. С другой стороны, случались у Лаудрупа и успехи в роли тренера. Например, в сезоне-2007/2008 он вывел «Хетафе» в четвертьфинал Кубка УЕФА, где едва не выбил «Баварию». В Германии соперники сыграли вничью 1:1, а в Испании команда датчанина выигрывала 3:1 к 93-й минуте. Если бы дубль Луки Тони не спас мюнхенцев в концовке дополнительного времени, то в полуфинале с «Зенитом» мог сыграть «Хетафе» Лаудрупа вместо «Баварии».

Микаэль Лаудруп — полузащитник «Барселоны» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Возглавив летом 2012-го «Суонси», Микаэль в первый сезон добился с командой лучшего результата за последний 31 год и второго за всю 102-летнюю историю клуба (занял девятое место в АПЛ). Более того, выиграл Кубок английской лиги и завоевал путёвку в Лигу Европы. Там «лебеди» на следующий сезон под руководством Лаудрупа вышли из группы с «Валенсией», «Кубанью» и «Санкт-Галленом», а в 1/16 финала уступили «Наполи» уже без датчанина. Экс-тренера «Спартака» отправили в отставку как раз перед плей-офф, хотя «Суонси» занимал в АПЛ не такое уж низкое двенадцатое место.

В 2014 году Лаудруп отправился на заработки в Катар. В этом государстве Ближнего Востока, которое примет ЧМ-2022, любят бывших звёзд «Барселоны». Вряд ли Микаэль заработал в Катаре популярность, сравнимую с нынешней славой главного тренера «Аль-Садда» Хави, тем не менее и датчанин кое-чего добился. Сначала Лаудруп подписал контракт на один сезон с «Лехвией» (ныне – «Аль-Духаиль»). Выиграл с этой командой чемпионат и Кубок, а также дошёл до четвертьфинала азиатской Лиги чемпионов. Микаэля признали тренером года в Катаре. Летом 2015-го пришло время продлевать соглашение, но, как ни удивительно, катарцы то ли не смогли, то ли не захотели удовлетворить требования Лаудрупа. Без него «Лехвия» проиграла в четвертьфинале ЛЧ и не защитила чемпионский титул.

Тогда у Лаудрупа появилась возможность возглавить сборную Дании, сменив тренировавшего национальную команду в течение 15 лет Мортена Ольсена. Микаэль отказался от предложения по «личным обстоятельствам». Зато никакие обстоятельства не помешали ему вернуться в Катар в октябре 2016-го и возглавить действующего чемпиона «Аль-Райян».

С этой командой Лаудруп не был столь успешен, как с «Лехвией». Оба сезона завершал на третьем месте, а в азиатской Лиге чемпионов дважды выбывал на групповом этапе. Летом 2018-го двухлетний контракт датчанина с «Аль-Райян» истёк, и с тех пор бывший тренер «Спартака» не работал на профессиональном уровне.

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В октябре 2018-го популярное испанское издание AS написало, что Лаудруп получил предложение от «Реала» после увольнения прежнего тренера «сливочных» Хулена Лопетеги, однако отказался, так как считал ситуацию в Мадриде разрушительной. Правда, сам Микаэль опроверг факт переговоров с «Реалом». Вообще он уже тогда чувствовал, что теряет мотивацию в профессии.

Валерий Карпин и Микаэль Лаудруп Фото: РИА Новости

«Год назад я сказал, что нахожусь на завершающем этапе тренерской карьеры. «Аль-Райян» станет последней или предпоследней командой в моей карьере. Летом мне исполнится 54 года. Когда завершил игровую карьеру в 1998-м, не думал, что буду работать тренером так долго. В 2000-м меня позвали помощником главного тренера сборной Дании, и с тех пор тружусь по сей день. Тогда думал, что поработаю несколько лет, а дальше будет видно. И вот я уже в этой профессии почти 18 лет. Очень люблю футбол, но в жизни есть и другие вещи.

Каждый день тренировки, перелёты, полная концентрация… Больше всего надоели ожидания в аэропортах, ожидания автобусов, перелёты, отели перед матчами с однотипными ресторанами. Всё это утомляет. Годы проходят. Хочется попробовать другие вещи в жизни», – признался датчанин в 2018-м в интервью для Marca.

Впрочем, иногда пауза заставляет по-другому смотреть на те или иные вещи. Возможно, Лаудруп ещё вернётся к тренерской деятельности. По крайней мере, датчанин не скрывает, что скучает по футболу.

«Я не тренировал в течение трёх лет и, честно говоря, доволен своей новой жизнью, – сказал на днях Лаудруп в интервью для TV 2 Sport. – У меня трое внуков. Иногда я скучаю по футболу, но понимаю, что если я вернусь, то 11 месяцев в году буду жить тяжёлой и требующей отдавать всего себя жизнью тренера. Я чувствовал давление каждую неделю, каждый день. Мне не хватает этого, но, может быть, не так сильно.

Смотрю много футбола, хотя без болельщиков на трибунах скучно. То, что было и что есть, – не одно и то же. Часто включаю фильмы, сериалы. Нельзя ежедневно смотреть только футбол.

Откровенно говоря, с каждым месяцем и годом становится всё труднее думать о том, что ещё можно вскочить на подножку уходящего поезда и снова тренировать. Не могу обещать, что никогда не вернусь, но теперь, конечно, будет непросто. Как бы то ни было, футбол останется со мной на всю оставшуюся жизнь».

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Лаудрупа по-прежнему связывает с футболом работа экспертом-комментатором на телевидении. Он нашёл свою тихую гавань, а болельщики не потеряли возможность регулярно видеть у поля кумира молодости. Теперь он сам среди тех, кто «каждую неделю, каждый день» оказывает давление на тренеров и игроков.