«Спартак» дурят. Папа Левникова в комиссии не просто так сидит». Разбор судейства тура

Прошедший 25-й тур РПЛ получился по-настоящему скандальным. Большую роль в этом сыграли судьи – игру «Локомотива» и «Спартака» будут вспоминать ещё долго. Но вопросы к арбитрам могли возникнуть не только у красно-белых: странный матч провёл и Сергей Карасёв (ЦСКА — «Ротор»). Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал все игры тура и прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС признать все действия судьи матча «Локомотив» – «Спартак» верными.

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Слово Федотову.



«Химки» – «Тамбов» — 1:0



Матч судил Безбородов. Он провёл хорошую работу, на своём уровне. Странно, что ему дали такую игру, а не матч «Спартака», например. На пятой минуте, когда «Тамбов» бил по пустым воротам, Безбородов правильно остановил игру – футболист «Тамбова» выставлял руку и попал по лицу защитнику.



Ещё один момент случился в конце первого тайма. Многие возмутились, когда «Химки» выходили в атаку, и их игрок отдавал опасный пас на Мирзова. Если бы судья не свистнул – мог бы быть выход один на один. Можно сказать, что это методическая ошибка, но несерьёзная, так как действие происходило на половине поля «Химок», надо было бежать метров 50. А в целом работа хорошая, оценка у Безбородова 8,3.



«Уфа» – «Ахмат» — 3:0



На игре работал Кукуян. На 86-й минуте игрок «Уфы» блокировал удар, выставив руку. Эпизод случился за штрафной, но Кукуян должен был наказать игрока гостей жёлтой карточкой. А на 88-й минуте игрок «Уфы» прыгнул в игрока «Ахмата», была скорость, фаза полёта, прямая нога и шипы. Надо было удалять, но Кукуян ограничился жёлтой. Оценка у него 7,8.

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«Ростов» – «Рубин» — 0:1



Васильев провёл неплохой матч. Ничего сложного и серьёзного я не увидел. Были падения в штрафной «Рубина» – в первом случае игра в мяч, во втором – игровое столкновение. Оценка — 8,4.



«Сочи» – «Зенит» — 1:2



Этот матч даже обсуждать не хочется, понятно, что игра ни о чём. У «Зенита» подняли очевидный «вне игры», а больше и говорить тут не о чем. У Москалёва 8,4.

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«Локомотив» – «Спартак» — 2:0



На 43-й минуте, в моменте с падением Промеса, не было нарушения правил. Контакт с Промесом был, но это не нарушение и не пенальти. Левников разобрался. Игрок «Локо» играл в мяч, поэтому и мяч от него пошёл вперёд. В моменте с удалением Айртона надо понимать, где судьи увидели нарушение правил. Они посчитали, что игрок «Локо» упал от контакта с ногой до штрафной, поэтому назначили штрафной, а не 11-метровый удар. Красная по делу — Айртон не играл в мяч.



Попадание мяча в руку Пабло на 53-й минуте — нарушение правил. Для меня это 11-метровый удар: мяч попал в грудь игроку «Локо» и от неё рикошетом в руку. Судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти. А Пабло следовало наказать жёлтой карточкой. Что касается стычки Джикии и Камано – тут следовало наказать обоих предупреждениями.

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По попаданию мяча в руку защитника «Локомотива» на 87-й минуте у меня один вопрос – что ещё надо сделать, чтобы назначили пенальти?! Мяч попал в руку защитнику «Локо» после прострела Маслова. Это чистая рука! Следовало назначать 11-метровый, это просто безобразие.



Также вопрос к Левникову – почему он так долго тянул с карточкой Мухину? Три фола сделал, дали жёлтую только на четвёртый раз. И был фол на Айртоне, был фол на Соболеве и Жиго. Он раньше наиграл на жёлтую, а Соболеву дали карточку быстро, хотя тот всем своим видом показывал, что не хотел фолить.



ЭСК признал действия Левникова верными. Но про VAR они пока ничего не сказали. Что сделал правильного Левников? Продолжил игру. А прав ли был Иванов, работавший на VAR? Конечно, «Спартак» и нас дурят. Было видео из-за ворот, все повторы смотрел именно Иванов. На 52-й минуте на повторе из-за ворот точно видно, что мяч попал в руку. А ещё именно VAR не позвал Левникова во втором моменте – где тоже видно попадание мяча в локоть.

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То, что все решения Левникова признают правильными, странно. Но понятно, что его ведут в Европу вместо Карасёва. И на колено он встал не просто так. И правильно говорят: папа Левникова в судейской комиссии не просто так сидит. А то, что он берёт отвод, ничего не означает. И инспектором на матче у Левникова был Зуев – заместитель председателя ЭСК. Так что тут ему даже папа не понадобился. Амбиции, кумовство, желание Левникова судить в Европе – отсюда ни одного решения о том, что он ошибся. А при Егорове его убирали месяцев на 10, и никто не помогал.



«Арсенал» – «Краснодар» — 1:0



Сиденков в очередной раз сделал хорошую работу. На 18-й минуте при атаке «Краснодара» игрок «Арсенала» катился в подкате, мяч попал ему в руку. Решение продолжить игру было правильным, так как защитник опирался на руку. По правилам игры это не фол. Оценка у него 8,5 – это непростой момент.



«Динамо» – «Урал» — 2:2



Панин на 56-й минуте правильно показал вторую жёлтую Шиманьскому. В остальном всё было спокойно, оценка 8,4.



ЦСКА – «Ротор» — 2:0

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Работа Карасёва меня удивила. Грубых ошибок не было, но он пропустил много фолов со стороны Степанова. Первую жёлтую ему надо было показывать на 11-й минуте, а вторую – на 21-й. Ещё в первом тайме матча с «Ротором» ЦСКА должен был остаться в большинстве. А Карасёв не дал ничего! И это арбитр ФИФА? Видимо, решил не напрягаться, раз попал на чемпионат Европы. Хотя моменты тут очевидные. Это полный перекос против ЦСКА. Оценка у него 8,1, хотя в действительности наработал на 7,9.