Любимчик Гвардиолы тегнул Мбаппе после победы в ЛЧ, а потом снёс твит. Что случилось?

После ответного матча Лиги чемпионов с «Боруссией» игроки «Манчестер Сити» имели законное основание отпраздновать выход в следующую стадию. Команда впервые при Гвардиоле влетела в полуфинал, сделав мечту шейхов о выигрыше турнира чуть ближе к исполнению. Правда, дальше их ждёт такой же богатый «ПСЖ» с арабскими деньгами. Но всё это дело будущего (первый матч состоится 28 апреля).

В игре с «Боруссией» голом отметился 20-летний Фил Фоден – воспитанник «Манчестер Сити», который в этом сезоне закрепился в стартовом составе «горожан». И благодаря забитому мячу игрок установил сразу несколько достижений: стал всего лишь вторым футболистом, который забивал в двух четвертьфиналах ЛЧ в возрасте до 21 года, а также первым англичанином, который в этом возрасте забил 6 мячей в турнире.

После матча в «твиттере» Фодена появилась запись, где он обратился к другой звезде – нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. «Ты готов?» – спросил Фоден, отметив француза.

Что в этом такого?

Проблем в том, что с Фоденом не согласовали выход этого твита. За его соцсети отвечает маркетинговое агентство, которое решило взять ответственность на себя. Daily Mail написал, что Фоден был в бешенстве от такой провокационной записи, которая тут же собрала тысячи лайков и ретвитов. И попросил её удалить. Вероятно, игрок больше не будет работать с этим агентством.

У Гвардиолы ещё один крутой футболист. Почему тренер считает его талантливее Месси? Мальчик, подававший мячи, превратился в ключевого игрока «Манчестер Сити».

Интересно, что это не первый подобный случай с игроком «Сити». В 2019-м Рахим Стерлинг закончил отношения с пиар-компанией Purple PR после того, как просочилась информация о том, что Рахим должен был надеть капитанскую повязку сборной Англии на свой 50-й матч.

В нынешнем сезоне любовь Пепа к Фодену наконец-то трансформировалась в игровое время. Фил часто выходит левым полузащитником при схеме 4-3-3, правда его позиция условная. Его сильная сторона – в управлении скоростью атаки. Он зачастую получает мяч спиной к воротам соперника, благодаря щуплому телосложению ускользает от игроков обороны и направляет атаку «Манчестер Сити» в нужное русло.

Это качество невероятно ценно для Гвардиолы: ведь у него достаточно классных солдат, но мало художников. Ещё два года назад он говорил про Фила следующее: «Я упоминал это в прессе, но никогда не говорил в лицо Филу – он самый талантливый из тех, с кем я работал. У этого парня есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире».

Слишком мощная оценка от тренера, работавшего с кучей мировых звёзд. Но с того момента Пеп относится к Фодену с особенной теплотой: защищает его от руководства (английские медиа считают, что полузащитник – единственный игрок, на трансфер которого Гвардиола наложил стопроцентный бан) и активно продвигает в коллектив (Фодену сложно, так как в команде почти нет сверстников).

При этом Eurosport утверждает, что «Манчестер Сити» уже работает над новым контрактом для Фодена, действующее соглашение истекает в 2024 году. Таким образом, клуб хочет поощрить игрока, который помог команде выйти в полуфинал ЛЧ. А если команда Гвардиолы выиграет турнир – Фил точно войдёт в историю. И про провокационный твит уже никто не вспомнит.