У Гвардиолы ещё один крутой футболист. Почему тренер считает его талантливее Месси?

В первой игре четвертьфинального противостояния в рамках Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с трудом обыграл дортмундскую «Боруссию». Победный гол вонзил Фил Фоден, который весь матч работал на обострение. В этом сезоне 20-летний англичанин успел провести больше минут на поле, чем за весь прошлый, а в ЛЧ отыграл все девять матчей.

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Прогресс Фодена оказался возможен благодаря терпению и тактической гибкости. Он идеально подходит под систему Гвардиолы, команды которого часто напоминают карусель – в одном матче одни и те же игроки могут сменить несколько амплуа. В 39 играх сезона Фоден выходил на левом и правом флангах полузащиты, в центре поля и даже появлялся на позиции номинального форварда. Отсюда и приличная статистика: 12 голов и 9 ассистов.



Фил с четырёх лет находится под присмотром «Сити». В клубе видели огромный потенциал уже тогда и боялись, что мальчугана переманит другой клуб из Манчестера – папа и брат болели именно за «Ман Юнайтед». «У нас не было много денег, мы были тенью «Юнайтед», – жаловался Терри Джон, один из основоположников юниорской академии «Сити», который сейчас работает на «Ливерпуль».



Официально закрепить ребенка за академией можно было только с девяти лет. До этого возраста талант мог своровать кто угодно. Чтобы этого не произошло, Джон годами выбивал лояльность Фоденов: дарил бутсы, отвозил на тренировки, когда не получалось у родителей, и даже покупал книги, связанные с рыбалкой – главным хобби в семье.

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Фил, кстати, до сих пор тащится от ловли рыбы. Удочка заменяет ему онлайн-игры, в которые рубятся большинство молодых футболистов. Самый жирный улов – сом на 62 кг в Испании. В сезоне-2017/18 Фоден стал самым юным обладателем золотой медали АПЛ, но вместо празднования с командой отправился с папой за рыбой: «Я принимал участие в матчах того сезона, но чувствовал, что пока не заслуживаю праздновать. А на рыбалке можно забыть о футболе и расслабиться».



Привязанность к «Ман Сити» взращивалась постепенно. В шесть лет парню позволили вывести на заполненный «Этихад» Мартина Петрова. Когда Фодены заключили соглашение с «горожанами», Фила активно задействовали в качестве болбоя. Помните же легендарный чемпионский гол Агуэро в 2012-м? Фоден тогда стоял за воротами и очумевал от происходящего, а после финального свистка оказался на газоне вместе с довольной мамой – она, в отличие от мужа и второго сына, всегда топила за «Сити».

Переговоры по первому профессиональному контракту заняли всего десять минут – Фил фанател от «Сити» и даже не смотрел в сторону других клубов. «Когда я спрашивал молодых игроков его возраста, чего они хотят добиться, в ответ слышал что-то вроде: «Хочу водить Ferrari». Фоден ответил на этот вопрос так: «Я хочу стать легендой «Сити», – вспоминал глава академии «МС» Джейсон Уилкокс.

Гвардиола впервые увидел игру Фодена в 2016-м, когда только пришел в клуб. Реакция была похожей на ту, когда Роберт Левандовски оформил пента-три за девять минут. Пеп вскочил со стула и спросил: «Кто этот парень под десятым номером?» Через несколько месяцев 16-летний воспитанник попал в заявку на матч взрослой Лиги чемпионов. Симпатия оказалась взаимной: «С первого дня я удивлялся его страсти и мотивации. Я хотел развиваться под его руководством и стать по-настоящему его игроком, потому что верил во все, что он говорил».



В июле 2017-го Гвардиола взял тинейджера в США на товарищеский Международный Кубок чемпионов. Дебют выпал на матч против «Юнайтед». Фил отбегал 74 минуты, «Сити» проиграл, но испанский тренер остался в восторге: «У меня нет слов, чтобы описать, что я сегодня увидел. Вам повезло ребята, поверьте мне. Вы увидели, как этот парень сыграл первую игру за «Манчестер Сити».



Тогда же Фил выбрал номер, под которым до сих пор играет – 47-й. Цифра не рандомная: в 47 лет дедушка Уолтер погиб в автокатастрофе. Фоден готов сменить этот номер только на десятку, так как день рождения деда выпадал на это число. Возможно, это случится уже в следующем сезоне – после ухода Агуэро в конце сезона номер будет вакантным.

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На том турнире мог сыграть и Джейдон Санчо – еще один бриллиант из академии. Вместе с Фоденом они тащили молодёжную сборную Англии: Джейдона признали лучшим игроком Евро U-17, Фила — чемпионата мира. Но у Санчо не было ДНК «Сити». Он присоединился к клубу только в 2015-м и не успел прикипеть к клубу. Перед поездкой в США Санчо отказался подписывать контракт, потому что понимал, что стабильное игровое время в основе ему светит не скоро.



Фоден выбрал другой путь и запасся терпением. Филу предлагали аренды «Тоттенхэм» в декабре 2018-го и «Эвертон» в декабре 2019-го, но он не стал покидать родной город. Полузащитник предпочел тренироваться рядом с кумирами и перенимать у них все самое лучшее. Когда закончился контракт Давида Сильвы, Гвардиола не волновался: «Я сказал руководству, что у нас есть Фил, поэтому искать замену не нужно. У меня нет сомнений, что в течение следующих 15 лет Фоден будет выдающимся игроком нашей команды».

От молодого англичанина фанатеют разные специалисты, не только Пеп. В прошлом году Фоден начал отдельно работать с беговым тренером Тони Кларком по кличке «Сумасшедший». «Я тренирую около 15 лет и кручусь в спорте примерно 27. Работал со многими людьми и каждому приходилось объяснять отдельные технические моменты по три-четыре раза. Фил схватывает всё с первого раза, очень умный парень», – восхищался Кларк.



Фоден расцвёл, потому что вник во все требования Гвардиолы. Сейчас он становится системообразующим элементом и показывает, что готов дирижировать оркестром. В сборной Англии это уже заметили и наверняка используют на грядущем чемпионате Европы. «Фоден – самый талантливый футболист за всю мою карьеру игрока и тренера», – признал Пеп. Человек, который поиграл с Роберто Баджо и поработал с Месси, Иньестой и Левандовски, ерунды не скажет.