Ни в одной из топ-5 лиг Европы ещё не ясно, кто станет чемпионом! Изучаем расклады

В разгар пандемии в европейском футболе сложилась уникальная ситуация: ни в одной из топ-5 лиг до сих пор нельзя со стопроцентной уверенностью назвать будущего чемпиона. В Англии, Испании, Италии, Германии и Франции борьба за титул будет вестись до самого финиша. Когда такое было в последний раз – не вспомнишь!

«Денежные мешки» уже не доминируют так, как раньше, и это только на руку болельщикам. Всё-таки любое соревнование перестаёт вызывать интерес, если в нём нет интриги. Давайте взглянем на календари лидеров каждой из топ-5 лиг Европы и попробуем спрогнозировать, чем завершатся «золотые гонки».

АПЛ: «Ман Сити» может проиграть золото из-за календаря

«Манчестер Сити», 74 очка

Календарь: «Астон Вилла» (в гостях, соперник занимает 11 место), «Кристал Пэлас» (г, 13), «Челси» (дома, 5), «Ньюкасл» (г, 17), «Брайтон» (г, 15), «Эвертон» (д, 8).

«Манчестер Юнайтед», 63 очка (игра в запасе)

Календарь: «Бёрнли» (д, 16), «Лидс» (г, 10), «Ливерпуль» (д, 6), «Астон Вилла» (г, 11), «Лестер» (д, 3), «Фулхэм» (д, 18), «Вулверхэмптон» (г, 12).

Казалось бы, «Манчестер Сити» достаточно далеко оторвался от ближайшего преследователя, но не всё так просто. Во-первых, у «Манчестер Юнайтед» в запасе одна игра, после которой отставание от лидера может сократиться до восьми очков. Кроме того, у команды Хосепа Гвардиолы очень насыщенный календарь. Впереди полуфинал (а возможно, и финал) Кубка Англии, финал Кубка лиги, две встречи в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Вдобавок в АПЛ у «Манчестер Сити» остались лишь две домашние игры, а остальные – на выезде.

«Манчестер Юнайтед» имеет график попроще, хотя и команде Уле-Гуннара Сульшера ещё играть с «Ливерпулем» и «Лестером» дома. Конечно, догнать «горожан» трудно, но это точно не будет чудом. «Манчестер Сити» недостаёт свежести, лидер проиграл два из пяти последних матчей в АПЛ.

Примера: «Атлетико» на финише легче, чем «Реалу» и «Барсе»

«Атлетико», 67 очков

Календарь: «Эйбар» (д, 20), «Уэска» (д, 16), «Атлетик» (г, 11), «Эльче» (г, 18), «Барселона» (г, 3), «Реал Сосьедад» (д, 5), «Осасуна» (д, 14), «Вальядолид» (г, 17).

«Реал», 66 очков

Календарь: «Хетафе» (г, 15), «Кадис» (г, 12), «Бетис» (д, 6), «Осасуна» (д, 14), «Севилья» (д, 4), «Гранада» (г, 8), «Атлетик» (г, 11), «Вильярреал» (д, 7).

«Барселона», 65 очков

Календарь: «Хетафе» (д, 15), «Вильярреал» (г, 7), «Гранада» (д, 8), «Валенсия» (г, 13), «Атлетико» (д, 1), «Леванте» (г, 9), «Сельта» (д, 10), «Эйбар» (г, 20).

В Испании сумасшедший сюжет! За золото борются сразу три команды с почти равными шансами. У двух мадридских клубов оригинальные календари. «Атлетико» два раза подряд сыграет дома, потом трижды кряду в гостях, а затем опять два раза на своём поле. «Реал», напротив, ждут два выезда, после них три игры в родных стенах и снова два выезда.

Тем не менее «Атлетико» можно назвать фаворитом не только из-за преимущества по очкам, но и в связи с тем, что у команды Диего Симеоне менее сложный календарь. Сумма мест всех будущих соперников лидера Примеры равняется 104, тогда как у «Барселоны» – 83, а у «Реала» – вообще 77. При этом «Реалу» ещё играть в полуфинале Лиги чемпионов. С другой стороны, «Атлетико» или «Барса» обязательно потеряют очки, так как их ждёт очная встреча на «Камп Ноу».

Серия А: «Интер» ушёл в отрыв, но его рано короновать

«Интер», 74 очка

Календарь: «Наполи» (г, 5), «Специя» (г, 14), «Верона» (д, 9), «Кротоне» (г, 20), «Сампдория» (д, 10), «Рома» (д, 7), «Ювентус» (г, 3), «Удинезе» (д, 12).

«Милан», 63 очка

Календарь: «Дженоа» (д, 13), «Сассуоло» (д, 8), «Лацио» (г, 6), «Беневенто» (д, 16), «Ювентус» (г, 3), «Торино» (г, 17), «Кальяри» (д, 18), «Аталанта» (г, 4).

«Ювентус», 62 очка

Календарь: «Аталанта» (г, 4), «Парма» (д, 19), «Фиорентина» (г, 15), «Удинезе» (г, 12), «Милан» (д, 2), «Сассуоло» (г, 8), «Интер» (д, 1), «Болонья» (г, 11).

Самая слабая интрига в Италии, но не стоит спешить короновать «Интер». Как минимум по той причине, что «нерадзурри» не выигрывали скудетто 11 лет. У этого состава «Интера» нет чемпионского опыта, нужного запаса прочности, а зачастую в таких случаях команды, чувствуя приближение золота, начинают ошибаться и терять очки под давлением. Впереди восемь туров, и нет никакой уверенности в том, что «нерадзурри» выиграют хотя бы половину из оставшихся матчей.

Опять же, если суммировать места всех будущих соперников, то у «Интера» (80) календарь чуть тяжелее, чем у «Милана» (85). Правда, у «Ювентуса» (72) даже более сложное расписание. Пока ещё действующий чемпион проведёт лишь три домашних матча и пять гостевых. Зато «старая синьора» сыграет дома и с «Миланом», и с «Интером».

Бундеслига: «РБ Лейпциг» огорчён вылетом «Баварии» из ЛЧ

«Бавария», 65 очков

Календарь: «Вольфсбург» (г, 3), «Байер» (д, 6), «Майнц» (г, 14), «Боруссия» М (д, 8), «Фрайбург» (г, 10), «Аугсбург» (д, 11).

«РБ Лейпциг», 60 очков

Календарь: «Хоффенхайм» (д, 12), «Кёльн» (г, 17), «Штутгарт» (д, 9), «Боруссия» Д (г, 5), «Вольфсбург» (д, 3), «Унион» (г, 7).

За победу в Бундеслиге продолжают сражаться два клуба. В «РБ Лейпциг», скорее всего, огорчились вылету «Баварии» из Лиги чемпионов. Это значит, что теперь команде Ханса-Дитера Флика не нужно распределять силы на два турнира: действующий чемпион сосредоточится на защите титула.

Календари у «Баварии» и «РБ Лейпциг» на финише сезона примерно одинаковые по степени сложности. Для мюнхенцев самыми непростыми должны стать ближайшие матчи с «Вольфсбургом» и «Байером», а команде Юлиана Нагельсмана, наоборот, наиболее сильные оппоненты достались в последних турах. По всей видимости, «Бавария» не упустит первое место, однако «РБ Лейпциг» не стоит терять надежды.

Лига 1: «Монако» Головина ждут четыре выезда

«Лилль», 69 очков

Календарь: «Монпелье» (д, 8), «Лион» (г, 4), «Ницца» (д, 9), «Ланс» (г, 5), «Сент-Этьен» (д, 13), «Анже» (г, 11).

«ПСЖ», 66 очков

Календарь: «Сент-Этьен» (д, 13), «Метц» (г, 10), «Ланс» (д, 5), «Ренн» (г, 7), «Реймс» (д, 12), «Брест» (г, 16).

«Монако», 65 очков

Календарь: «Бордо» (г, 15), «Анже» (г, 11), «Лион» (д, 4), «Реймс» (г, 12), «Ренн» (д, 7), «Ланс» (г, 5).

«Лион», 64 очка

Календарь: «Нант» (г, 19), «Лилль» (д, 1), «Монако» (г, 3), «Лорьян» (д, 17), «Ним» (г, 18), «Ницца» (д, 9).

Во Франции, как и в Испании, сразу несколько команд претендуют на победу. При этом действующий чемпион «ПСЖ» – не очевидный фаворит гонки. Париж отстаёт от лидера на три очка и должен разрываться между Лигой 1 и Лигой чемпионов.

Лучший календарь вроде бы у «Лиона» (сумма мест всех соперников – 67), которого ждут три встречи с аутсайдерами. С другой стороны, «ткачам» ещё играть с «Лиллем» и «Монако». Если команда Руди Гарсии победит прямых конкурентов, то может мечтать даже о золоте. У «Лилля» (50) статистически самый неприятный график. «Доги» встретятся на выезде с двумя командами из топ-5, а примут две команды из топ-10.

Было бы приятно увидеть полузащитника сборной России Александра Головина чемпионом Франции. Вот только и у монегасков сложная концовка чемпионата. «Монако», в отличие от конкурентов, четыре раза сыграет в гостях.