10 матчей дисквалификации – без доказательства вины. Как такое может быть?

«Мы не встанем перед вами на колени!» Грандиозный скандал в Лиге Европы

«Славия» дважды сыграла с «Арсеналом» без своего защитника Ондржея Куделы – 14 апреля он получил 10-матчевый бан по линии УЕФА за расистское оскорбление футболиста «Рейнджерс» Глена Камара.

Игроки «Славии» перед обоими матчами с лондонским клубом не встали на колено – вместо этого они выстроились в линию напротив преклонившихся футболистов «Арсенала». Это явно был жест поддержки наказанного товарища: учитывая, что Куделе уже 34 года, он вполне может завершить карьеру, прежде чем закончится эта длинная и, как многие уверены, несправедливая дисквалификация.

Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Что такого сделал Кудела?

На 87-й минуте матча в Шотландии Кудела прикрыл рот рукой и что-то сказал в адрес футболиста «Рейнджерс» Глена Камара, на что тот довольно эмоционально отреагировал. Главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард тогда заявил, что его игрок выглядел расстроенным из-за услышанных оскорблений на расистской почве, и он даже предложил ему уйти с поля. Кудела же объяснил, что просто назвал Камара «ублюдком», и отказался признать какое-либо проявление расизма. В «Рейнджерс» стояли на своём: директор клуба Стюарт Робертсон заявил, что отказывается признавать любую попытку опровергнуть «насилие, которое Камара пережил этой ночью».

«По реакции Глена и Бонгани Зунгу можно точно понять, что было сказано что-то ужасающее, – сказал Робертсон. – Я совершенно не сомневаюсь, что произошедшее было заснято видеокамерами».

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На это выступление ответил президент «Славии» Ярослав Тврдик, потребовав прекратить давление на УЕФА и полицию, которая также расследовала инциденты, произошедшие в том матче. Вдобавок он рассказал о другом, куда более неприятном эпизоде, случившемся уже в подтрибунном помещении:

«Ондржей Кудела стал объектом публичного порицания без каких-либо доказательств. Он жертва предубеждений, несмотря на действующую презумпцию невиновности. Со стороны некоторых заинтересованных сторон и британских СМИ явно растёт ксенофобское предубеждение против клубов, игроков и людей из Центральной и Восточной Европы. Печальная сторона этой ситуации – «Рейнджерс» явно пытаются скрыть собственную агрессию.

Если кому-то интересно, что произошло: делегация «Рейнджерс» заявила о желании поговорить с Ондржеем, чтобы прояснить ситуацию с предполагаемым оскорблением на расовой почве. Разговор должен был состояться в тоннеле в присутствии делегации УЕФА и тренеров обеих команд, однако камеры в подтрибунном помещении были намеренно закрыты. Тогда господин Камара без предупреждения и без какого-либо намерения вести разговор напал на Ондржея, ударив его кулаком в лицо. После того как Кудела попытался ответить, Камара убежал в раздевалку вместе с мистером Джеррардом, не извинившись. Это позорное происшествие.

Любая форма расовой дискриминации противоречит нашим ценностям и принципам, и мы никогда не потерпим такого поведения. Мы считаем, что все люди должны быть свободны и равны в своих правах и достоинстве. «Славия» строго придерживается политики борьбы с расизмом».

Камара долго молчал, а потом всё же решил рассказать, что такого шепнул ему Кудела. «Он подошел и сказал: «Ты обезьяна! Ты … обезьяна! И ты знаешь, что это так», – цитировало футболиста ITV. – Я сказал, что он расист. Я чувствовал себя униженным, маленьким мальчиком. В тот момент я был так зол, что у меня в глазах стояли слёзы. То, что такое сказал так называемый коллега-профессионал, – безумие». Также Камара сказал, что, будь у него возможность вернуться назад, он бы всё же ушёл с поля.

В итоге УЕФА дисквалифицировал Куделу на 10 матчей за расизм, а Камара – на 3 матча за драку после игры. При этом бан чеха распространяется и на сборную, то есть он пропустит ЧЕ, а дисквалификация финна – только на клубные турниры.

Ни одна из сторон не осталась довольна решением УЕФА: адвокат Камара назвал наказание «символическим», заметив, что Кудела заслуживает дисквалификации минимум на год. Чех остался удивлён тем, что организация вынесла вердикт, не собрав убедительных доказательств его вины.

Бывший нападающий сборной Шотландии Крис Ивелумо остался недоволен решением УЕФА – мол, наказание минимальное, подобные поступки заслуживают чуть ли не пожизненного бана. Да-да, так и сказал: «Как по мне, речь должна идти как минимум о дисквалификации на год, а то и о пожизненной. Давайте вымараем расизм из футбола.

Поверьте, Кудела всё делал умышленно, прикрыл рот и пошёл к Камара. Давайте накажем по всей строгости закона».

Бывший спартаковец Мартин Йиранек придерживается другого мнения: он считает, что тема расизма в футболе раздута, а наказания зачастую оказываются ложными. «Решение УЕФА строгое, – цитирует экс-защитника «Р-спорт». – Сам Кудела говорил мне, что не было никакого расизма с его стороны. К сожалению, ему придётся пропустить и чемпионат Европы. Футболист находится в хорошей форме, здорово играет, но не поможет ни сборной, ни клубу».

Также четырёхматчевый бан получил нападающий «Рейнджерс» Кемар Руф за удар шипами в лицо вратаря «Славии» Ондржея Коларжа.

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А был ли расизм?

В том-то и дело, что доказательств, кроме слов оскорблённого Камара, нет.

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж написал огромное письмо в Дисциплинарную комиссию УЕФА, разгромив их решения и назвав борьбу организации с расизмом верхом лицемерия и дискриминации. Оно настолько чёткое, что приводим его полностью.



«Уважаемая Дисциплинарная комиссия. Я хотел бы обратиться к вам в связи с вашим недавним решением о наказании футболиста Ондржея Куделы. Он был наказан за предполагаемое расистское заявление, сделанное 18 марта 2021 года во время матча между «Рейнджерс» и пражской «Славией». Его дисквалифицировали на 10 матчей.

В уже упомянутом матче произошло много событий. «Славия» играла хорошо, они громили соперника благодаря своей качественной и честной игре. Соперник отвечал грубыми фолами, после одного из которых серьёзную травму получил вратарь Ондржей Коларж. У него перелом черепа, и до конца жизни ему придется выходить на поле в защитном шлеме. После второго мяча соперник вёл себя грубо, неспортивно и раздражённо.

Чешские спортсмены после матча подверглись нападению со стороны игроков «Рейнджерс» внутри стадиона, их не пускали в раздевалку. Итог? Футболист, который раздробил череп сопернику, получил от Вас четыре матча дисквалификации, а ещё один игрок, напавший на футболиста «Славии», пропустит три матча.

А предполагаемый расизм? 10 матчей дисквалификации. Я замечу, что факт расизма не доказан, нарушение просто предполагают. Даже инспектор УЕФА засомневался, что Ондржей Кудела сказал что-то расистское.

Несмотря на всё это, вы вынесли беспрецедентное решение в отношении игрока, который никому не навредил и только устно, если верить его словам, оскорбил соперника. Вы осудили приличного человека без каких-либо причин. А спортсмен теряет возможность реализовать мечту и играть в Лиге Европы. А всё потому, что вы хотите удовлетворить ожидания маленькой группы активистов и клуба, который не способен побеждать на поле и только выкрикивает пустые и неприятные слова о расизме.

С вашей подачи борьба с расизмом превратилась в борьбу проигравших против победивших, стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами. Ваши усилия могут привести к обратному: возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не обладает тёмным цветом, будут дискриминировать, их права будут ущемлять. Этому процессу необходимо противостоять.

Хоть вы наверняка к такому и не привыкли, позвольте мне сказать вам одну вещь. Я очень рад, что чешское общество не поддерживает ваш вердикт. Это касается всего нашего общества. Вам удалось объединить старых противников, пускай даже и на короткое время. Мы не будем вставать на колени перед вами, а угрозы не подействуют на чешских футбольных фанатов.

С ситуацией подробно ознакомлен президент Милош Земан, и он считает, что случившееся важно не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения справедливости и человеческой чести. Он поддерживает всех граждан Чехии, которые следят за делом Куделы и расстроены его исходом. При этом он желает игрокам и фанатам не терять присутствия духа и призывает поддерживать друг друга, несмотря на сложившуюся ситуацию».

При этом «Славия» отгородилась от дела, дав понять, что апелляцию должен подавать уже сам игрок: президент клуба Тврдик сказал, что уважает решение УЕФА и попросил прощения у Камара за эту ситуацию. Переобулся, так сказать.

И что дальше?

Кудела вместе со своими защитниками подаст апелляцию, чтобы сократить срок дисквалификации, «Рейнджерс» – обжалует бан Камара и Руфа. Клуб считает их наказания (бан за драку на три матча и за удар шипами в лицо – на четыре) слишком суровыми.