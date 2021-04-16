«Локо» пострадал из-за Сухины. Три захода в судейскую = один матч на нейтральном поле

Во вторник КДК перенёс заседание по делу Станислава Сухины на пятницу по нескольким причинам: во-первых, начальник команды «Локомотива» находился в командировке; во-вторых, органу требовалось больше видеоматериалов. В тот же день к делу добавился ещё один участник — Василий Козловцев, занимающий аналогичную должность в «Спартаке»: sport24 опубликовал ролик, на котором он тоже заходит в судейскую.

Гильерме наказан реально, «Спартак» — условно. Спорные решения КДК Как один скандал перерос в другой.

КДК при рассмотрении дела руководствовался подпунктом г) пункта 7.6 регламента РПЛ:

«… исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате Делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках команд. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц за исключением Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, дополнительных Помощников Судьи, Видеоассистента Судьи (Video assistant referee), Помощника Видеоассистента Судьи (Assistant video assistant referee) Инспектора, Делегата и Комиссара…»

На заседании члены КДК просмотрели видеозаписи со стадиона «Локомотива» и установили, что Сухина входил в судейскую до начала матча три раза: сначала на две минуты, потом на полторы, а в третий раз — на полсекунды. Он объяснил это решением вопросов с протоколами и заявками: мол, надо было сделать копию, потому что принтер не работал.

«Но Сухина заходил в судейскую и после матча, — сказал председатель КДК Артур Григорьянц. — Как и начальник «Спартака» Козловцев. Заходили они только по деловым вопросам. Сухина и Козловцев не отрицают, что они туда заходили. Охранник запустил начальников, несмотря на запреты, которые установлены регламентом. Безопасность лиц не соблюдалась. В прошлом году Сухина тоже заходил в судейскую, но в тот раз он оскорблял судейскую бригаду. Сейчас мы имеем рецидив по данному эпизоду. Учитывая тот факт, что условный срок не закончился — будет реальная санкция».

При этом проверку Козловцева инициировал сам «Спартак» («Локомотив» никаких материалов не присылал), заявив устное ходатайство о поверке необеспечения безопасности на стадионе. Григорьянц сказал, что клуб поступил честно.

«Судейская — это не проходной двор, — добавил он. — Они даже не спрашивали разрешения охранника — просто заходили. Сухина объяснил, что это связано с протоколом. Но мы же знаем, что протоколы в электронном виде. Зачем было заходить в судейскую? Можно было подойти к охраннику, попросить выйти резервного арбитра. Или передать через делегата».

По итогу КДК отменил условное наказание и за необеспечение безопасности на стадионе оштрафовал «Локомотив» на 300 тыс. руб., а также обязал провести матч с «Динамо» на нейтральном поле (с момента решения должно пройти пять дней). Помимо этого, Сухина и Козловцев получили штраф в 150 тыс. рублей.

Одним из самых адекватных вариантов для «Локо» в выборе поля представляется «Арена Химки». Во-первых, по регламенту нейтральное поле в случае Москвы и Санкт-Петербурга должно быть в другом субъекте федерации, а Химки – это Московская область и ближайший доступный стадион; во-вторых, в этот день местный клуб играет на выезде. Заместитель генерального директора арены Дмитрий Устинов заявил «Чемпионату», что они не против принять «Локо»: «Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы».

Ограничений по количеству зрителей нет — ну, кроме коронавирусных.