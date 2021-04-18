ЦСКА не будет в Лиге чемпионов. По крайней мере, не с такой игрой

Счет 2:1 не должен вводить в заблуждение. «Сочи» был значительно лучше ЦСКА. От разгрома гостей спасли Акинфеев и Заика, который не попал в пустые ворота с двух метров.

Вообще ЦСКА при Оличе отлично начал в РПЛ: два тура – две победы. Правда, соперниками были «Тамбов» и «Ротор» – пожалуй, наиболее удобные соперники на сегодня. Теперь же ЦСКА выглядел неубедительно на фоне «Сочи». Красноречивая статистика по ударам в створ – 13:3.

Вот скрин для любителей xG – далеко не идеальной метрики на короткой дистанции, но всё же в этом случае наглядной. Больше моментов было у хозяев. Кстати, кто был хозяином – вот тут не так очевидно. По шумовой поддержке было полное ощущение, что ЦСКА играет дома. Большинство зрителей были явно не за «Сочи».

Важно оговориться, что ЦСКА за день до игры лишился ключевого футболиста – лучшего правого защитника РПЛ. Марио Фернандес попал в заявку на матч, хотя принять участие в игре не мог. При этом других защитников на скамейке у ЦСКА не было в принципе, а справа в обороне сыграл Карпов.

Отдельно хочется сказать по самому яркому футболисту ЦСКА на сегодня. У Эджуке какой-то отдельный вид спорта. В РПЛ нет другого футболиста, у которого дриблинг настолько превосходил бы пас. На качественном газоне «Фишта» обвести 1-2 соперников – не проблема, но отдать точную передачу… Вообще игра ЦСКА во многом сводилась к тому, чтобы создать пространство для нигерийца и отдать ему мяч. Как вы уже поняли, толку от этого было немного – у «Сочи» работала подстраховка.

Первый гол может показаться случайным, но он точно был по-своему закономерным. Когда мяч чаще в штрафной ЦСКА, то больше вероятность, что какой-то нелепый рикошет или вот такой пенальти случится именно в ворота Акинфеева. Достаточно нелепым образом мяч попал в руку Тикнизяну: главный судья не заметил нарушения самостоятельно – только при помощи VAR. Как только арбитр указал на «точку», Акинфеев прибежал в центр поля, чтобы лично высказать что-то Тикнизяну. Не хотелось бы оказаться на его месте в этот момент.

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Забавно, что тренер «Сочи» Федотов отвернулся, когда Нобоа забивал с пенальти. А реакция фанатов ЦСКА бесценна: в ответ на пропущенный мяч они стали скандировать стандартную оскорбительную кричалку в адрес «Зенита». Видимо, мы ещё долго не избавимся от шуток на тему того, что в Сочи выступает второй состав «Зенита».



Олич в перерыве попробовал добавить атаке ЦСКА больше креатива, выпустив Дзагоева, но этот ход игры не поменял – отличились снова хозяева. Заболотный скинул мяч, а Юсупов буквально вколотил его в ворота Акинфеева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube.

Однако кое-что хорошее ЦСКА в этот вечер всё же удалось – штрафной удар. Если честно, то я впервые увидел двойную стенку в исполнении атакующей команды. Даже одна стенка – это редкость в таких случаях. Точный удар удался Дивееву (если что, Влашич отыграл весь матч, хотя это могли не все заметить).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в RuTube.

Жемалетдинов — один из лучших игроков весны в РПЛ. Грустно, что вокруг него начались игры История взаимных спекуляций, в которой не будет победителей.

Теперь ЦСКА по набранным очкам делит с «Динамо» 5-6 места. Отставание от второго места небольшое – 3 очка (при победе «Спартака» станет – 4), но с такой игрой команде Олича разве что чудо поможет пробиться в Лигу чемпионов. Дерби со «Спартаком» в следующем туре – фактически последний шанс.