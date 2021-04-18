Головин станет чемпионом Франции?! «Монако» — в двух очках от первого места

Российский полузащитник Александр Головин в шестой раз подряд попал в стартовый состав «Монако». В 33-м туре Лиги 1 его команда гостила в Бордо, чей представитель сейчас борется за выживание. На этот раз наш земляк занял место не в центре полузащиты, а на левом фланге, а его клуб одержал очередную разгромную победу.

«Великолепный пас Головина!» Фанаты «Монако» в восторге от игры россиянина У Александра уже восемь голевых передач — больше, чем у Мбаппе!

Чем запомнился Головин в матче с «Бордо»?

Команда Нико Ковача с первых минут начала подтверждать свой фаворитский статус. Уже на 15-й минуте Головин имел отличный шанс, чтобы открыть счёт, но нанёс удар с близкого расстояния прямо в голкипера «Бордо» Бенуа Костиля.

Спустя четверть часа «монегаски» взломали оборону соперника благодаря голу Кевина Фолланда. Виссам Бен-Йеддер ассистировал немецкому форварду, который убрал мяч под правую ногу и нанёс точный удар в дальний угол ворот «Бордо» — 0:1.

К концу первого тайма хозяева попытались подойти к воротам Бенджамена Лекома, но ничего опасного не создали.

В начале второго тайма “Монако” удвоил счёт. Чуамени вывел один на один Желсона Мартинша, и тот уверенно переиграл Бенуа Костиля, послав мяч в сетку ворот «Бордо» — 0:2.

Головин тоже мог отличиться во втором тайме. Александр вошёл в штрафную, получил пас, но из-за острого угла не смог перекинуть голкипера жирондинцев. «Бордо» провёл ответную атаку, в которой чуть не сократил преимущество, однако Бенджамен Леком выручил «монегасков», сохранив свои ворота в неприкосновенности.

На 65-й минуте Головин ушёл с поля, уступив своё место Софьяну Диопу. За час с небольшим в деле Александр нанёс два удара, совершил семь навесов, выиграл две верховые дуэли (из восьми) с точностью паса в 75% (33 точные передачи из 44).

В оставшиеся время хозяева остались в меньшинстве. Арбитр Франсуа Летексье за фол в центре поля показал вторую жёлтую карточку полузащитнику Тому Лаку. А под конец встречи «Монако» довёл дело до разгрома благодаря точному удару вышедшего на замену Стефана Йоветича.

Теперь «монегаски» всерьез претендуют на победу в чемпионате Франции. Одержав очередную победу, они набрали 68 очков и вплотную приблизились к «Лиллю» (70) и «ПСЖ» (69). До конца чемпионата остаётся пять туров, так что борьба за титул намечается ожесточённая. Уже через неделю, 25 апреля, «Монако» отправится в гости к «Анже».