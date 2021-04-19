«Суперлига убьёт европейский футбол». Что думают в России о новом турнире

Пока Россия спала, в европейском футболе фактически свершилась революция. УЕФА и ФИФА теперь стараются не допустить перехода топ-клубов в Суперлигу, но война чиновников и клубов уже началась. Подробнее о турнире и противостоянии боссов клубов с футбольными властями можно почитать здесь. А мы выяснили, что думают о создании лиги российские специалисты и легенды футбола. Спойлер: мнения в основном негативные. А некоторые предложили добавить в Суперлигу «Зенит».

Официальная позиция

Российская лига отреагировала на создание Суперлиги достаточно оперативно. Естественно, там высказались против и поддержали УЕФА и ФИФА:



– РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги, – заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. – Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведётся спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон.

Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему.

А вот клубам РПЛ, кажется, вообще не до создания каких-то других лиг. Вот короткое, но чёткое заявление «Сочи»: «Суперлига — новый турнир, по большому счёту что-то говорить нет смысла, потому что сконцентрированы на своём турнире, – рассказал гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко. – Обсуждать это абсолютно не хочется. У нас четыре тура, надо подняться по турнирной таблице и решить свои задачи. А потом можно рассуждать».

Что грозит клубам и будут ли аналоги Суперлиги?

Сразу после объявления о создании нового турнира резко против выступили ФИФА и УЕФА. Обсуждают в том числе и возможные санкции клубам. Насколько всё серьёзно с юридической точки зрения, «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец:

– Отношение к созданию Суперлиги как у болельщика и человека, связанного с футболом, у меня негативное. И не потому, что это неинтересно смотреть, а потому что есть система управления футболом. Именно она сделала футбол богатым видом спорта с развитой трансферной, контрактной, управленческой системой, а Суперлига это управление разрушит. Есть чёткая субординация: ФИФА, потом УЕФА, национальные федерации и клубы. Сейчас клубы просто перепрыгивают через две ступеньки, говорят, что будут делать всё сами. С экономической точки зрения их понять можно, но с точки зрения менеджмента и управления – нет.

ФИФА и футбол сильно оторвались от баскетбола и хоккея, где есть по одной закрытой лиге. И футбол оторвался именно за счёт этой системы управления. Сейчас, если каждый будет сам за себя, после Суперлиги захотят создать скандинавскую лигу, другие ребята захотят возродить чемпионат СССР. Проекты существуют. И футбол превратится из одной стройной системы в набор организаций, будут забирать друг у друга спортсменов без договорённостей, вся вертикаль рухнет. Понятно, что клубы думают о выручке – никто не обязан думать о других. Но такими процветающими и богатыми клубы стали благодаря системе ФИФА и УЕФА.

Думаю, ФИФА сделает всё, чтобы осложнить жизнь этой лиге. Глубоко вопрос по сборным я не изучал, но организатор матчей сборных, чемпионатов мира – ФИФА. И они могут устанавливать критерии допуска футболистов, уверен, они могут отстранять футболистов, которые принимают участие в турнирах, не одобренных ФИФА. Так что вопрос допуска в сборную может стать разменной монетой. Безусловно, клубы будут исключены и из национальных лиг, еврокубков. Поэтому мне кажется, что участники Суперлиги просчитывали эти варианты. Скорее всего, это приглашение к переговорам от клубов: «УЕФА, дайте нам больше денег от Лиги чемпионов, отмените ФФП». Банки, выделяющие деньги, тоже просчитывают риски. Ну, получат клубы по 300 миллионов евро, а что они будут с ними делать? Придёт футболист и скажет: я хочу играть за сборную и выиграть АПЛ, контракт разрываю. А контракт уже не защищён нормами ФИФА, по ним футболист не может расторгнуть договор без компенсации. Если норм ФИФА не будет существовать, то клубы будут терять игроков и деньги просто так. Все эти риски несопоставимы с той прибылью, которые клубы рисуют в своей голове. Думаю, в итоге все сядут за стол переговоров, клубам увеличат прибыль, и история закончится.

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В свою очередь генсекретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков идею с созданием нового турнира поддержал:

— Вероятность существования такой Суперлиги очень высока. Даже при попытках запретить играть на чемпионатах Европы и мира, игроки, размышляя об этом, скорее выберут постоянный доход, постоянные игры между грандами. Они предпочтут выступать за свои клубы и примут временное решение не играть за сборные своих стран. Склонен думать, что лига будет развиваться и станет очень успешной. К ней будут желать присоединиться и другие клубы, ведь количество мест в ней будет ограничено. Ажиотаж за право попасть туда всё равно возникнет. Это облегчит работу организаторам Лиги и укрепит их позиции. Что касается российского футбола и других чемпионатов, которые находятся за пределами этой лиги, то для них открываются возможности для создания подобных соревнований, но на региональном уровне: восточно-европейском, южно-европейском. Для России разумным шагом было бы создание объединённой лиги в том числе с участием турецких клубов, так мы получим возможность продолжать играть зимой. Поэтому ждать смысла нет, мы всё равно не участники процесса основного обсуждения, а денег в российском чемпионате больше не будет. Тогда как вероятность увеличения дохода в новых международных клубных чемпионатах очень существенна.

Мнения экспертов

Легенда нашего футбола Юрий Сёмин сразу раскритиковал идею Суперлиги:

— Футбол принадлежит болельщикам, а их об этом никто не спросил. И не только болельщиков этих команд, но и всего мира. А я думаю, они не в восторге. 12 человек не могут решать такой серьёзный вопрос. И спортивного принципа тут нет. Это плохо не только для России. Когда-то в финале Кубка чемпионов играла «Црвена Звезда». В финал по спортивному принципу мог пробиться любой, кто был хорош. Деньги играют роль, но к футболу надо относиться бережно. Такие решения не пойдут на пользу.

Высказался и другой известный российский специалист – Анатолий Бышовец:

– Есть все основания полагать, что Суперлига убьёт европейский футбол. Нынешняя система себя полностью оправдывает, способствует и популяризации, и амбициозности, и интересу к футболу, и повышению уровня других команд в целом. Новая система выглядит необоснованно. Российскому футболу точно не нужна Суперлига, это делается исключительно в интересах клубов, которые находятся в более высоком иерархическом и олигархическом положении. Для команд, имеющих меньшие финансовые возможности, это будет очень проблематично, будет тормозить их уровень футбольного развития.

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На создание Суперлиги отреагировали даже в Госдуме – вот мнение депутата Игоря Лебедева:

— Основной причиной подобных действий является усталость ведущих европейских клубов от формата, который существует на сегодняшний день. Лига чемпионов и Лига Европы устарели, и если ФИФА и УЕФА хотят остаться в тренде клубного чемпионата, то надо срочно что-то предпринимать. Потому что тот формат, который есть сегодня, надоел уже не только болельщикам, но и футболистам. Естественно, новая Суперлига по зрелищности, финансовой стороне вопроса, посещаемости будет на голову выше. Если в этом случае клубы примут решение не участвовать в ЛЧ, то Лига чемпионов вместе с Лигой Европы сами по себе умрут.

А экс-президент «Локо» Николай Наумов заявил, что такую лигу хотели создать ещё при его руководстве в клубе 12 лет назад:

— Проект Суперлиги очень интересен, но это невозможно сделать без согласования с УЕФА. Клубы, особенно английские, которые давно рвутся создать Суперлигу, явно погорячились. Если футболистам запретят играть за национальные сборные, то кому это нужно? Суперлига связана с большими деньгами — богатые клубы на это и рассчитывают. Когда я работал в «Локомотиве» в 2009 году, они уже говорили о создании такой лиги. Сомневаюсь, что это получится согласовать с УЕФА, так как большие деньги будут уходить на сторону. УЕФА никогда не пойдёт на такое. Это разговоры ради разговоров.

Недоволен созданием нового турнира и бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев:

– Очевидно, это решение президентов обосновано заработком, а в условиях пандемии это лишь больше обострило их желание быстрее запустить финансово выгодный для них проект. Я думаю, что это исключительно финансовый интерес больших людей из топ-клубов под соусом создания «интересной» лиги и неизвестно, чем это всё может обернуться для клубов и их самих. Например, что там делает «Арсенал», который в ЛЧ попасть не может, я не понимаю, но, зная, что их владелец Кронке, который имеет несколько коммерчески выгодных проектов на территории США и Великобритании, всё становится вполне очевидно по турниру и тем, кто там участвует. Большинство владельцев клубов не имеют никакого отношения к футболу. Безусловно, с точки зрения эстетики футбола, фанаты получат большой проект с крутыми клубами, с сильными игроками, с непредсказуемыми исходами. Но с точки зрения развития футбола в целом, если не будет никакого четкого регламента по взаимодействию со всеми участниками, по тем, кто может попасть в эту лигу, что происходит с тем, кто вылетает из неё… Самое главное, чтобы в данном случае структура турнира ни в коем случае не ущемляла интересы остальных клубов и их болельщиков и этот турнир был доступен как для условного «Лестера», так и для условного «Марселя».

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Кто мог бы представлять Россию в суперлиге?

На любом празднике жизни хочется побывать самому. Поэтому после объявления о создании Суперлиги начались обсуждения об участии в ней и наших клубов. Основным претендентом называют «Зенит», но многие не верят, что России в принципе есть место в новом турнире:

– Это, конечно, затронет российский футбол, – заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков. – Лига чемпионов, которая будет проводиться в этих условиях, потеряет значимость. Россия больше не увидит сильнейшие команды. Во-вторых, значительно уменьшатся призовые за участие в ЛЧ. Все спонсорские деньги уйдут в Суперлигу. Всё это несёт негативные последствия для клубов как с точки зрения зрелищности, так и с финансовой. Из российских клубов никто бы не смог там играть. В теории всё возможно, но на сегодняшний день я не вижу перспектив для наших команд.

– От нас кто пойдёт? «Зенит», что ли? – задаётся вопросом российский специалист Игорь Колыванов. – Я не знаю, зачем это нужно, мне это непонятно. Хотят ли наши клубы там участвовать или нет, всё-таки уровень команд будет очень высок. В нижней части таблицы находиться не хотелось бы. А чтобы составлять конкуренцию, надо покупать каких-то великих футболистов. Для наших команд это очень трудно. Не хочется получать по три-четыре мяча за матч.

Идею с «Зенитом» поддерживает и легенда «Спартака» Александр Мостовой. Правда, только по финансовому признаку:

— Суперлига хочет жить только за счёт финансов. По финансовому признаку, в теории, тот же «Зенит» спокойно смог бы участвовать в таком турнире. Однако при создании такого соревнования принцип «футбол для всех» вылетает.

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что из России в Суперлигу попасть могут только сине-бело-голубые:

— «Зениту» участие в Суперлиге, конечно же, пошло бы на пользу. Будет больше матчей с топ-клубами — это же очень здорово! Нынешний сезон Лиги чемпионов в очередной доказал, что петербургская команда недостаточно хорошо играет в Европе. Нужно больше играть с сильными командами, набираться опыта — всё это и есть Суперлига. К сожалению, в России таких соперников и близко нет.

В РПЛ тоже есть хорошие команды: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак»… Но в Суперлиге нужны лучшие, поэтому от России подойдёт только «Зенит».