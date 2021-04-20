«Раскол в еврофутболе даёт России великий шанс». Читатели «Чемпионата» – о Суперлиге

3307 голосов – столько мы получили в нашем опросе про создание Европейской Суперлиги. Большинство выступило против нового турнира для богачей, но тех, кто поддерживает его, тоже немало. Постарались прочитать все ваши ответы и сейчас приводим некоторые из аргументов.

В Европе утвердили создание Суперлиги. Лиге чемпионов – конец? Назревает большая футбольная революция!

Аргументы «за»

Justlikemirror: «Топы получат деньги, зрители – футбол, внутренние чемпионаты – интригу. Но турнир должен быть открытым, с вылетом 5 слабейших и добором по итогам какого-то летнего мини-турнира (1 круг, победители топ-лиг и несколько уайлд-кард)».



Иннокентий: «Уровень футбола с каждым годом снижается во всех лигах. Матчи становятся безумно скучными, начинаешь искать для себя иной спорт. На Суперлигу есть надежда, что градус матчей будет выше. И что ещё важно: УЕФА и ФИФА насквозь коррумпированные структуры, в Суперлиге коррупции должно быть меньше».



Ad1k: «Клубы будут получать солидные деньги за участие, не будет финансового фэйр-плей, при котором богатые богатеют, а бедные беднеют, имидж трансляций топовых клубов и просто футбол лучших команд мира – я думаю, это будет интересный эксперимент. ФИФА задушила средние клубы, у которых есть спонсоры, но они не могут сполна этим пользоваться для дорогостоящих покупок. Как итог – богатым клубам стало скучно играть с середняками, и они решили создать свою лигу. Считаю, что УЕФА и ФИФА сами виноваты в сложившейся ситуации».

Суперлига для богатых – отличная идея! Поддержка УЕФА в этой войне – лицемерие и страх В этой истории нет «светлой» и «тёмной» стороны. Все просто боятся революции.

Blackheart: «Реформа футбола давно назрела. УЕФА и ФИФА последние годы занимаются созданием второсортных турниров (привет Лиге наций и Лиге конференций), усложняют правила игры и просто гребут деньги. Нужно что-то менять».



Кирилл: «Устои периодически надо ломать. Это способствует эволюции. К тому же новый формат ЛЧ — отстой. А Суперлига – это какой-то праздник футбола».



Maestro7: «Новый формат ЛЧ убивает участие российских клубов в лучшем турнире. Раскол в еврофутболе даёт России великий шанс отвоевать потерянные позиции и начать прогрессировать. От создания Суперлиги страдают АПЛ, Ла Лига, Серия А – для нас это запредельный космос как по доходам, так и по титулам. УЕФА нужны реформы, и эта война наверху может помочь России вылезти из болота. Только нужно действовать прямо сейчас. Суперлигу не остановить. Она стартует! Это уже данность».

Sid_Vicious: «УЕФА — мастера стрелять себе в ноги.



1. Натурализация игроков убила институт сборных.



2. Перспектива расширения ЛЧ с 32 до 36 команд. Ок, давайте превратим элитный турнир в некое подобие кубка Берега Слоновой Кости.



3. Международные турниры сборных любой ценой (это привело к повышенному травматизму игроков конкретно в сезоне-2020/2021).



Иными словами, появление Суперлиги – это логичный финал творящегося последние 30 лет бардака. УЕФА что хотел, то и воротил. А теперь они заныли про солидарность и справедливость – тех двух вещах, которых тут просто сроду не было»



Юрий: «1. Разрыв бюджетов клубов огромный уже сейчас, финансовый фэйр-плей ситуацию не улучшил.



2. Негативная реакция ФИФА/УЕФА обусловлена тем, что от этих организаций уйдёт часть футбольной власти и большой денежный поток, находящийся у них под контролем. Во многом их «борьба» не имеет ничего общего с развитием футбола, речь про деньги от телеправ, спонсорские контракты. Притом коррупция явно не чужда этим организациям – в прессе постоянно появляются вбросы на эту тему.



3. Игроков вряд ли не пустят на ЧЕ/ЧМ. Есть контракты, они их отрабатывают. Не играть в клубе условный Месси или Феликс не может, у них есть обязательства. Выкупить их контракты УЕФА не сможет (освободить от обязательств), допустить до Евро придётся.



4. Вероятно, клубы блефуют ради более выгодных условий в ЛЧ (выход в турнир не по спортивному принципу, больше доходов за «былые достижения», особые условия по спонсорским контрактам (количество логотипов) и т.д.).



Если УЕФА в итоге пойдёт на уступки сейчас, чтобы сохранить денежные потоки, через 5 лет десятка клубов снова выкатит свои претензии, организации снова придётся идти на уступки, в итоге никакого «равенства» прав и возможностей как нет, так и не будет в будущем.



УЕФА же пусть займётся ЛЧ и ЛЕ (третий турнир можно будет отложить). Упадёт ли интерес к ЛЧ? Да, отчасти. Но интерес региональный, скорее, поднимется».

Аргументы «против»

Георгий: «Это убьёт футбол. Будет 15-20 богатых клубов и сотни мелких команд, меньше детей будут заниматься, и в итоге футбол как вид спорта станет примерно, как регби или хоккей на траве».



Foma: «Малые клубы будут совсем отсечены от соревнования с топами. Условные «Порту» или «Аякс» уже не смогут сверкнуть. Многие страны вообще окажутся за бортом».



Денис: «Введение такой лиги убьёт возможность менее именитым клубам что-то показать на международной арене. Матчи а-ля «Реал» Мадрид – «Ливерпуль» будут играться намного чаще, что постепенно убьёт интерес к громким афишам, которые с нетерпением ждёшь в нынешних еврокубках».

УЕФА может спасти футбол. Но, кажется, выбирает войну Это исторический момент. Но профессиональный футбол может его и не пережить.

Leo19: «В Суперлиге нет спортивной составляющей и спортивного принципа. Она убивает конкуренцию и возможность роста для менее топовых клубов. То есть саму соревновательность футбола. В её основе лишь коммерческая составляющая, чтобы богатые стали еще богаче».



Hiromachi: «Убийство уникальности и идентичности футбольных противостояний. Полная коммерциализация закрытой (полуоткрытой) лиги».



Luisao: «Выглядит, как революция. А по сути не что иное, как борьба за большие деньги. Одни хотят прибрать к себе потоки, другие не хотят их уступать! Кто победит – не ясно, но пострадает от этого футбол».

Ёжкин кот: «Интерес футбольных клубов, создающих Суперлигу, понятен – европейские топы хотят монетизировать свою международную популярность и не делиться коммерческими доходами ни с УЕФА, ни с остальными клубами. Грядёт эдакая футбольная НБА со всеми её плюсами и минусами. Не имеющим шансов попасть в Суперлигу командам останется только жить на доходы от продажи игроков в топ-клубы и соревноваться в турнирах местного уровня. Зато гранды будут наращивать свою популярность, всё больше превращая спорт в шоу. Порог входа в Суперлигу для нового клуба будет доступен только для брендов газового уровня (РБ или «Газпром»). Если вы, как болельщик условного «Лестера»/«Спартака»/»Црвены Звезды», хотите, чтобы ваш любимый клуб играл с «Реалом» и «Барселоной» – надейтесь, что в ваш клуб придёт какой-то спонсор глобального уровня. И также на то, что место не перекупят спонсоры условного «Гуанчжоу Эвергранд». Из плюсов – можно быть болельщиком топ-клуба и гордиться своей на 1/20 причастностью к спортивному шоу высшего уровня.



Меня (даже если «Газпром» договорится с Суперлигой, и «Зенит» в неё попадёт) такая картина скорее печалит. В первую очередь, потому, что у обычных клубов исчезнет возможность приблизиться к топ-клубам за счёт грамотного менеджмента и планомерной работы. Во вторую, в перспективе Суперлига рискует стать лигой не клубов, а франшиз — болеть будут не за своих в чём-либо ребят, а за название».



Ivan: «Во многом интерес к внутренним чемпионатам пропадёт. Все еврокубки сделают шаг назад, Лига конференций превратится в клоунаду из «Роторов», «Халл Сити», «Брешиа» и пр. В РПЛ будет стагнация из-за неумения зарабатывать деньги. ФИФА и УЕФА запретят участникам Суперлиги играть на ЧЕ и ЧМ, что за второсортные составы будут играть? Спонсорские телеправа уйдут на Суперлигу, остальные останутся ни с чем. Как в России – деление на «олигархов» и «нищих»».

АПЛ и Суперлига не готовы быть вместе. Что дальше? Как создание нового турнира повлияет на клубы богатейшей лиги мира.

Domwel: «Опасность гиперинфляции. Если у клубов Суперлиги появятся из ниоткуда огромные средства, это приведёт к увеличению стоимости игроков. Вспомним ситуацию, когда у «Барселоны» появились 222 миллиона после трансфера Неймара. Тогда каждый клуб осознавал, что у «Барсы» есть средства, и поэтому ценник на игроков для них автоматически взвинчивался вверх. В итоге Коутиньо купили за 160 миллионов.

При таком же раскладе, условный Холанд (из клуба, который не примкнул к проекту Суперлиги) в случае перехода в клуб из этой новой лиги, будет стоить не 150 миллионов, а значительно больше. Даже потолок расходов, установленный в рамках Суперлиги, не поможет. Да, доходы будут выше, но вместе с тем вырастут и расходы.

Вследствие чего мыльный пузырь будет раздуваться ещё сильнее, а пропасть между богатыми и бедными будет становиться ещё более ощутимой».



Варя: «Европейский футбол из-за Суперлиги просто развалится. С вероятностью 99% клубы-участники будут исключены из всех турниров УЕФА и ФИФА, то есть национальные лиги, кубки, а также ЛЧ, ЛЕ, ЧМ и ЧЕ утратят свою ценность, и тогда мы потеряем все традиции, которые имели. Я считаю всех причастных к основанию Суперлиги виновными в том, что они рушат атмосферу футбола».



Артём: «Футбольный продукт, созданный только ради денег, мне неинтересен. В нынешнем футболе и так слишком велик разрыв между богатыми и бедными, а теперь это будет просто пропасть. Да и сам футбол, с увеличением денег в нём, становится слишком идеальным, роботизированным. В нём всё меньше души».

Евгений (Otvet): «Футбол для всех, а не только для богатых. Это противоречит принципу «фэйр-плей». Идея футбола – объединять, а не разделять, когда одним достаётся всё самое лучшее в мире футбола, а другим – только то, что останется. Ценность футбола заключается в равенстве».



Olenina: «Главное, почему я против, – это причина попадания команды в Суперлигу. Клуб попадает не потому, что он один из лучших в стране, а потому, что он богат. Некоторые говорят, что там будут играть лучшие команды, лучшие игроки, но как под это описание попадают «Арсенал», «ТТХ» или «Милан»? Некоторые говорят, что не будет проходных матчей, как в ЛЧ, но, опять же, матч с «Арсеналом» не будет проходным для «Реала» или «Барселоны»? Когда в чемпионате «Барселона» встречается с «Реалом», поражение может означать потерю титула. А что тут? Ну проиграл ты, и чего? Потерял титул? А кому он нужен, если он не престижный и, по сути, не отличается от победы на товарищеском турнире в США. Потерял в деньгах? Все команды обладают миллиардными бюджетами, а игроки уже миллионеры, какое им до этого дело. Болельщики? Уже давно нет никому до нас дела, давайте честно».