«Умные люди должны услышать». Отстранение Вилкова – попытка РФС исцелить наш футбол

Прошедший тур РПЛ может стать определяющим в попытке РФС разрешить кризис в судействе. Скандалов стало слишком много – и глава департамента арбитров Ашот Хачатурянц приступил к решительным действиям. Вчера он заявил «Чемпионату», что «пока он работает», арбитр Вилков не будет обслуживать матчи РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Претензии к Вилкову возникли после встречи «Локомотива» и «Ростова». По ссылке — подробный разбор судейства этого матча:

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Сегодня же состоялось заседание экспертно-судейской комиссии. Было бы странно, признай эксперты все решения Вилкова верными. Этого и не случилось:

«ЭСК единогласно решила, что в матче «Локо» — «Ростов» Вилков ошибся в обоих случаях (и с назначением пенальти в ворота «Ростова», и с удалением Гиговича. – Прим. «Чемпионата»), – заявил Хачатурянц «Чемпионату». – И в первом, и во втором спорном эпизоде — очевидная ошибка. В первом иностранные эксперты посчитали, что должен был быть назначен свободный удар в другую сторону. По одиннадцатиметровому удару вообще непонятно, как его можно было назначить. Я не особо понимаю, почему Вилков так отсудил матч. Считаю, что его ошибки не соответствуют профессиональному уровню».

Вопросы по этому матчу возникли и к Игорю Панину. Он работал в паре с Вилковым (на VAR), но не исправил ошибку коллеги. По словам Хачатурянца, его действия проверяют, слушая переговоры судей.

«Умные люди должны услышать, всё меняется»

Поменял риторику Хачатурянц и в отношении самого Вилкова. Если вчера на желание арбитра «поговорить по-мужски» он отвечал, что им разговаривать не о чем, то сегодня уже готов к встрече: «Я в любом случае встречусь с Вилковым после 26 апреля. По-мужски поговорить? По-мужски (смеётся), в любом формате, в котором Михаилу будет интересно поговорить со мной. Я же с ним после дисквалификации разговаривал, вызвал к себе, объяснил, почему первый раз дисквалифицировали, предупредил, что это шанс начать с чистого листа, вернуть доверие. Я обо всём Вилкова предупреждал, так же — по-мужски».

«Давно надо было его убрать!» Скандальный судья Вилков отстранён от работы в РПЛ Почему это решение было лишь делом времени.

Здесь важно понять, что имеет в виду глава наших судей. Он вспоминает скандал после осеннего матча между «Краснодаром» и «Рубином» – тогда Вилков нарушил протокол VAR, но не признал этого и, говоря официальным языком, ввёл в заблуждение КДК. После этого арбитра отстранили, но зимой дали ещё один шанс.

Но главное в истории с Вилковым – это не только его отстранение, но и сигнал другим судьям: работать нужно на совесть и по правилам. Возможно, эта попытка исцелить наш футбол от некачественного судейства окажется успешной.

– Есть надежда, что это последнее отстранение судей?

– Умные люди должны это услышать, всё меняется, сигнал есть. Очень надеюсь на новую кровь: в середине сезона будут судьи, которые получат лицензию VAR. Нужны новые молодые лица.

При этом появление иностранных арбитров исключено – Хачатурянц подробно объяснил, почему это невозможно: «Это тупиковая история. Приглашение иностранцев означает, что своих никогда не вырастим. Им платят большие деньги, потому что хорошие за маленькие деньги сюда не приезжают. Их ответственность не очень велика. Считаю, что это неперспективное направление».

Лапочкин пока не завершает карьеру, а Хачатурянц благодарен клубам РПЛ за поддержку

Этот вторник вообще можно считать днём своеобразного перемирия между клубами и РФС по теме судейства. Если в последнее время было много критики в адрес судей, а команды в правовом поле старались давить на арбитров и чиновников, то сегодня (видимо, на фоне отстранения Вилкова) поддержку Хачатурянцу выразили «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Уфа», «Ахмат» и «Урал». Их поддержку босс наших арбитров заметил и оценил:

«Мне было очень приятно сегодня получить поддержку от клубов РПЛ. В конечном итоге всё делается ради футбола. Мне хочется, чтобы быстрее настали времена, когда все будут обсуждать футбол, а не судейство».

Российский топ-судья отстранён от работы! В чём подозревают Лапочкина? Ранее он уже проходил проверку на полиграфе.

Ещё один скандал, пусть и меньший по масштабу, произошёл на прошлой неделе с Сергеем Лапочкиным. УЕФА отстранил его на 90 дней. Всё из-за матча Лиги Европы между «Бордо» и «Вентспилсом», который состоялся в 2018 году. Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Арбитр отказался, но не сообщил об этом в УЕФА. И сейчас, на время проверки, его отстранили. Позже СМИ сообщали о том, что судья и вовсе может завершить карьеру. Но Хачатурянц эту информацию не подтвердил:

«Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру. Его отстранение — грустное событие, он очень профессиональный человек. Это игнорирование простых правил о том, что нужно докладывать и отражать в рапортах. Я пытаюсь объяснить всем нашим судьям, что обходить стороной такие правила нельзя».