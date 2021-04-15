Российский топ-судья отстранён от работы! В чём подозревают Лапочкина?

В последнее время российских арбитров обсуждают чаще, чем наш футбол. На это есть причины. Теперь под раздачу попал судья Сергей Лапочкин, которого отстранили от футбольной деятельности на 90 дней. В чём же его подозревают?
Лапочкина отстранили из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента
«Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d). РФС оказывает полное содействие в расследовании», — сообщает служба коммуникаций РФС.
Вот выдержка из статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d):
Статья 11
2. Нарушение принципов совершается кем-либо:
a. кто участвует и делает попытки участвовать в мошенничестве, активном или пассивном взяточничестве и/или коррупции;
Статья 12
2. Честность проведения матчей и соревнований нарушается, например, каким-либо лицом:
a. которое действует таким образом, что с большой долей вероятности окажет незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица;
d. которое незамедлительно и добровольно не сообщает УЕФА о том, что на него пытались повлиять в связи с деятельностью, нацеленной на незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнования.
К арбитру обращались с просьбой обеспечить необходимый результат
Сергей Лапочкин временно отстранён от футбольной деятельности из-за того, что не сообщил в УЕФА о попытке оказания влияния на результат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами «Бордо» и «Вентспилс». Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранён от футбольной деятельности на время расследования», – сказал собеседник «Чемпионата».
Ранее Лапочкина проверяли на полиграфе
Летом 2020 года Лапочкина заподозрили в игре на ставках. Судью сразу же сняли с матча «Краснодар» – «Ахмат», но переставили в бригаду VAR на игру «Динамо» – «Крылья Советов». Сначала российского арбитра подозревали в связи с бывшим судьёй Павлом Стипиди по подозрению в махинациях на тотализаторе. Правда, чуть позже Стипиди в интервью «Чемпионату» заявил, что никогда в жизни не занимался ставками и тотализаторами.
РФС всё же провёл проверку, но только по работе Лапочкина на матче «Спартак» – «Локомотив», в котором арбитра подозревали в предвзятом судействе. После проверки никаких вопросов к Лапочкину не осталось, он прошёл проверку на полиграфе.
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