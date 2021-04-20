«Локомотив» тащат в ЛЧ, а давление «Спартака» приносит плоды? Разбор судейства 26-го тура

Закончившийся вчера 26-й тур РПЛ снова запомнился судейским скандалом. На этот раз пострадал не «Спартак», но в мутной истории опять оказался замешан «Локомотив». После игры с «Ростовом», в которой арбитр Вилков назначил спорный пенальти, глава судейского департамента Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков отстранён от игр под эгидой РФС и «при мне судить не будет». Были в туре и другие спорные эпизоды. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все матчи 26-го тура.

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Слово Федотову.



«Ахмат» – «Химки» – 3:1



Первый гол «Ахмата» в ворота «Химок» стоило отменить и показать красную карточку Ненахову. Было серьёзное нарушение, нельзя говорить о том, что это просто «пропуск фола».



Например, если бы арбитр пропустил фол на пенальти в ворота «Ахмата», и команда из Грозного после этого забила бы гол «Химкам», то следовало назначить 11-метровый «Ахмату», а гол в ворота «Химок» отменить. Здесь такая же ситуация: красная карточка – это серьёзный инцидент. А Казарцев вместо отмены гола показал жёлтую и засчитал взятие ворот.



На 33-й минуте Казарцев назначил 11-метровый удар – это правильное решение. Игрок «Химок» не успевал сыграть в мяч и попал по ноге соперника. На 50-й минуте был интересный момент: вратарь «Ахмата» отбил мяч, игрок «Химок» снова пробил, а Казарцев назначил угловой. VAR проверял момент на возможный пенальти: перед вторым ударом «Химок» защитник «Ахмата» выставлял руку в сторону, и мяч в неё попал. Судья был в хорошей позиции, почему он не увидел фол – непонятно. Но его спасло то, что до этого игрок «Химок» попал в офсайд. Так как изначально было положение вне игры, а потом рука, то пенальти не было. Оценка 7,3.

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«Локомотив» – «Ростов» – 4:1



Не стоило назначать пенальти в ворота «Ростова», судьи просто отдают долги Сухине. На VAR работает Панин, а когда в прошлый раз отстраняли Сухину, именно он работал на матче между «Локо» и «Ахматом». Сухина тогда на него орал.



Что касается самого эпизода, то игрок «Ростова» просто поставил ногу, а Крыховяк по ней ударил. Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова».

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Второй жёлтой карточки Гигович тоже не заслуживал – удалять игрока «Ростова» не следовало. А больше об этой игре говорить нечего. Оценка у Вилкова 7,4.



«Краснодар» – «Зенит» – 2:2



Игра проходила нормально. На 71-й минуте была непонятная карточка Чернову – грубой игры не было, как и срыва перспективной атаки. Если Иванов такой принципиальный, то стоило показывать жёлтую Кузяеву, который жестом давал арбитру понять, что следует показать карточку сопернику. На 76-й минуте гол забил «Зенит», но забил его не по правилам: перед моментом с голом был фол на игроке «Краснодара». Берга подбили по ноге. Должен был вмешаться VAR, так как Ракицкий тут же отправил мяч в штрафную площадь «Краснодара», потом ошибся Сафонов, и Азмун забил. Следовало вмешаться VAR и назначить фол в пользу «Краснодара», гол следовало отменить – он забит не по правилам. Для Иванова это пропуск фола, а не серьёзная ошибка. Поэтому оценка у него 8,3.

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«Урал» – «Рубин» – 0:1



На 82-й минуте игрок «Урала» упал в штрафной «Рубина», а судья Любимов продолжил игру. Это правильное решение. Но Левников позвал Любимова посмотреть повтор, и авторитет Левникова судью прибил. Игрок «Рубина» ничего не делал, оба параллельно шли к мячу. Игрок «Рубина» поставил ногу, а соперник поставил свою ногу на мяч, а потом прыгнул в игрока «Рубина». Пенальти назначать не следовало.

Был и ещё один момент – на 92-й минуте шла атака «Урала», игрок команды из Екатеринбурга фолил на игроке «Рубина», а штрафной получил в свою пользу «Урал». Они могли забить гол. По этим моментам к Любимову у меня большие вопросы, оценка – 7,9.



«Ротор» – «Динамо» – 0:3



На 56-й минуте Кукуян правильно разобрался и назначил пенальти в ворота «Ротора». Защитник хозяев не успевал сыграть в мяч и сфолил на Паршивлюке по неосторожности. На 85-й он здорово оценил момент и дал принцип преимущества: Кукуян правильно подождал 2-3 секунды. После отстранения Вилкова судьи наложили в штаны и начали работать. Оценка – 8,4.



«Арсенал» – «Тамбов» – 4:0



Это игра-цирк. Работал Кукуляк. Кайков – защитник «Тамбова», «фестивалил» всю игру. На 10-й минуте просто так ударил по ноге игрока «Арсенала» в штрафной – я даже не знаю, как это обсуждать. Пенальти по делу. На 54-й минуте этот же Кайков ударил соперника по коленке, а потом бедром в живот. Кукуляк, наверное, понял, что что-то не чисто, и дал карточку за симуляцию. Хотя для меня это 11-метровый удар – да, игрок «Арсенала» прыгал рыбкой, чуть-чуть рисовал, но уже после контакта с соперником. Оценка у судьи 7,9.



«Сочи» – ЦСКА – 2:1



Пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» назначен по делу, здесь без вариантов. Было движение руки вверх, Тикнизян играл по мячу, всё правильно. Вмешался VAR в лице Безбородова и назначил 11-метровый. Он подтверждает свой класс лучшего арбитра в России.

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На 80-й минуте был фол на Сигурдссоне, нарушение случилось за штрафной. Нужно было дать штрафной и жёлтую. Оценка 7,8.



«Спартак» – «Уфа» – 0:3



На 44-й минуте Кудрявцев поднял офсайд, которого не было. Тем самым он лишил возможности «Уфу» забить гол. Отвратительно выбрал позицию, не разобрался в простом моменте.



Жёлтая Жиго была, но Мешков и Сухой, который работает на VAR, это люди Сухины – его воспитанники. Наверное, если ты умный человек, то не полезешь в этот момент. А теперь все будут говорить, что Жиго убрали специально перед ЦСКА. Судьи просто расчищают дорогу «Локомотиву». Не дал бы он эту вторую жёлтую, никто б и не вспомнил про неё.



На 86-й минуте Мешков правильно назначил 11-метровый. Но почему он увидел этот эпизод, а Левников в матче «Спартака» и «Локо» руку не увидел? И Казарцев не увидел руку в матче «Ахмата»? Все моменты одинаковые. Что касается того, что у «Спартака» игроки рано оказались на жёлтых, то там всё было по делу. Оценка 8,5.

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