В хоккей играть проще, чем в футбол? Как Аршавин и Быстров встали на коньки

Александр Мостовой легко обводит Андрея Аршавина, а Роман Широков забивает в ворота Александра Кержакова. Это не какая-то тренировка перед ветеранским турниром: всё больше российских игроков по окончании карьеры гоняют в хоккей и кайфуют от этого.

Пока таких футболистов можно условно разделить на две группы. У одних было детство, где летом все бегали с мячом, а зимой переходили на шайбу. Другие же открыли для себя хоккей недавно.

Наталья Кларк и Александр Мостовой Фото: РИА Новости

Самый опытный футбольный хоккеист — Александр Мостовой. Он совмещал мяч с коньками до 15, после чего взял паузу почти на 30 лет. Начав с нерегулярных тренировок и игр с друзьями, Царь дозрел до Ночной хоккейной лиги. Его пригласили выступать за «Ледяных Волков», где Александр стал одноклубником Евгения Плющенко. В хоккее футбольный плеймейкер переквалифицировался в защитника, хоть и сохранил за собой 10-й номер. Главное открытие Мостового: в хоккей ему играть проще, чем в футбол.

Александр Мостовой бывший полузащитник сборной России по футболу «Откровенно говоря, если я в футбол поиграю, то потом три дня встать не смогу. А после хоккея более-менее себя на следующий день чувствуешь».

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Выступает в Ночной хоккейной лиге и Дмитрий Сычёв. Бывшего нападающего «Локомотива» позвали в одну из команд РЖД, где он сохранил не только 11-й номер, но и амплуа нападающего. Омич успел даже появиться на Матче звёзд КХЛ — 2019, поучаствовав в конкурсе буллитов. Правда, в Казани Дмитрию пришлось совместить два вида спорта – на вратаря он выезжал не с шайбой и клюшкой, а с мячом, который пытался пнуть коньком.

При этом Сычёва футбольные рефлексы пока не покинули. Он неоднократно признавался, что иногда на автомате пытается принять шайбу ногой в воздухе или пробить по воротам. Хотя разумом понимает – нельзя.

Дмитрий Сычёв — хоккеист Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Легче переключился Роман Широков. После окончания карьеры он начал играть в хоккей несколько раз в неделю – на футбольное поле бронзовый призер Евро-2008 выходит реже. Нашел себе экс-полузащитник «Зенита» и хоккейных друзей. Среди них выступавшие за сборную России Сергей Широков, Игорь Григоренко, Александр Радулов, а также администратор сборных команд в ФХР Олег Шулья.

Трио Широков – Мостовой — Сычёв даже пригласили сыграть на Красной площади. В январе 2020-го в одной команде с призёрами Олимпиад Алексеем Яшиным и Андреем Николишиным бывшие футболисты выступили в шоу-матче в рамках уже московского All Star Game. Правда, в этот раз продемонстрировать навыки на самом Матче звёзд КХЛ никого из них не позвали.

Родина новой школы хоккеистов с футбольным прошлым – Санкт-Петербург. Пару лет назад встать на коньки решились Андрей Аршавин и Владимир Быстров. Экс-футболистам «Зенита» подарили полный комплект формы, что, по их словам, тоже сыграло свою роль.

Аршавин принципиально не хотел играть в ветеранский футбол. Признавался, что ему это неинтересно – все ходы читает наперёд. Так и появились мысли попробовать встать на коньки.

Быстров в детстве всё же гонял шайбу, однако хоккеем это назвать сложно. Не было ни коньков, ни ледовой площадки возле дома. Так что бегал в ботинках по снегу. Сейчас же Владимир гордо рассказывает, что научился кататься спиной вперёд, и старается составлять компанию дочке на катке – она ходит в секцию фигурного катания.

Андрей Аршавин Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Бывшие игроки «Зенита» занимаются в «Юбилейном». Аршавин называет собравшуюся команду «группой здоровья» и подшучивает над тренерами. Один из них – Александр Сазыкин – не стесняется давать экс-футболисту сборной отпор.

«Когда они только начали, мы увидели: два топора. Ни дать, ни взять. Выходили на лёд, два метра – падение. Клюшка – третья точка опоры», – вспоминал специалист в репортаже «Матч ТВ» о жизни Аршавина после завершения профессиональной карьеры.

Схожую оценку навыкам Андрея и Владимира выдал и Александр Мостовой. Петербуржцы признают, что до уровня Царя пока не дотягивают.

Андрей Аршавин бывший полузащитник сборной России по футболу «Он ради приличия посмотрел посмотрел на наши раскатки и сказал тренироваться. Говорит, года через три увидимся».

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В июле 2020-го к друзьям и бывшим партнерам по «Зениту» присоединился Александр Кержаков. Забавно, что лучший бомбардир в истории сборной России предпочёл встать в ворота, а не забрасывать шайбы. Дебютный выезд на лёд Кержаков назвал осуществлением детской мечты, а затем начал регулярно выкладывать в «Инстаграме» фото и видео с катка – понравилось. В комментариях нашлись не только Аршавин с Быстровым, но и Сами Хююпя.

Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» был одним из тренеров Кержакова в «Цюрихе». Теперь же финн усиленно приглашает Александра сыграть с ним в хоккей и спрашивает, сколько платят новоявленной звезде российского льда.

Увлечение российских футболистов хоккеем же рискует выйти за рамки хобби. В планах у «Матч ТВ» сделать новый проект, где Аршавин, Быстров и другие будут учиться играть в хоккей. Об этом в марте рассказал главный редактор телеканала Александр Тащин. Может, и не придётся Андрею тренироваться три года, чтобы достичь уровня Мостового.