Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили побоище в Москве. Почему бездействовала полиция?

В фанатской Москве неспокойно — около 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА массово подрались ночью накануне дерби. Таких крупных околофутбольных столкновений в городе не было с 2016 года, когда 200 фанатов ЦСКА и «Спартака» подрались на Большой Пироговской улице.
Где и когда? В ночь с 24-го на 25 апреля, на Юго-Востоке Москвы в районе Карачарово. Конкретно — на пешеходном мосту над путями Горьковской железной дороги.
Почему именно там? Рядом с карачаровским мостом находится фанатское граффити, из-за которого и разгорелся конфликт.
Что за граффити? Несколько дней назад фанаты «Спартака» нарисовали граффити: восемь надгробий с названиями армейских околофутбольных группировок плюс надпись «кладбище домашних животных».
Следите за движением фанатов:
1. Армейцы приехали на место, чтобы перебить граффити.
2. Там их встречали спартаковцы.
3. Произошла драка. По информации фанатских ресурсов, 80 спартачам противостояли 60 армейцев, и победа осталась за красно-синими.
4. В результате фанатов «Спартака» прогнали, и армейцы перебили граффити в жёсткой манере (как утверждают на тех же фанатских ресурсах): написали «кладбище дохлого мяса», «ЦСКА или умри», также на могилах появились фамилии уже умерших спартаковцев.
Оскорбительные граффити ни до конфликта, ни после на сайте мы не покажем — при желании вы сможете их найти в интернете.
Где была полиция? В этом и вопрос.
По словам телеграм-канала Baza, местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, но патрульные не ехали. «Как только через некоторое время на горизонте всё же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого».
Более того — полиция Москвы опровергает драку: что информация из видео и других материалов не соответствует действительности. Что же тогда происходит на видео, снятом жильцом дома в Орехово-Зуевском проезде, и на других видео по теме?
Итого — первая массовая драка фанатов после домашнего чемпионата мира. И ноль наказанных. Пока.
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«Чемпионат» обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД, но на момент публикации материала ответа не получил.
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