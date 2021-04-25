Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили побоище в Москве. Почему бездействовала полиция?

В фанатской Москве неспокойно — около 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА массово подрались ночью накануне дерби. Таких крупных околофутбольных столкновений в городе не было с 2016 года, когда 200 фанатов ЦСКА и «Спартака» подрались на Большой Пироговской улице.



Где и когда? В ночь с 24-го на 25 апреля, на Юго-Востоке Москвы в районе Карачарово. Конкретно — на пешеходном мосту над путями Горьковской железной дороги.



Почему именно там? Рядом с карачаровским мостом находится фанатское граффити, из-за которого и разгорелся конфликт.



Что за граффити? Несколько дней назад фанаты «Спартака» нарисовали граффити: восемь надгробий с названиями армейских околофутбольных группировок плюс надпись «кладбище домашних животных».



Следите за движением фанатов:



1. Армейцы приехали на место, чтобы перебить граффити.



2. Там их встречали спартаковцы.



3. Произошла драка. По информации фанатских ресурсов, 80 спартачам противостояли 60 армейцев, и победа осталась за красно-синими.



4. В результате фанатов «Спартака» прогнали, и армейцы перебили граффити в жёсткой манере (как утверждают на тех же фанатских ресурсах): написали «кладбище дохлого мяса», «ЦСКА или умри», также на могилах появились фамилии уже умерших спартаковцев.



Оскорбительные граффити ни до конфликта, ни после на сайте мы не покажем — при желании вы сможете их найти в интернете.

Где была полиция? В этом и вопрос.



По словам телеграм-канала Baza, местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, но патрульные не ехали. «Как только через некоторое время на горизонте всё же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого».



Более того — полиция Москвы опровергает драку: что информация из видео и других материалов не соответствует действительности. Что же тогда происходит на видео, снятом жильцом дома в Орехово-Зуевском проезде, и на других видео по теме?



Итого — первая массовая драка фанатов после домашнего чемпионата мира. И ноль наказанных. Пока.



***



«Чемпионат» обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД, но на момент публикации материала ответа не получил.