Гончаренко впервые обыграл Слуцкого! «Краснодар» пошёл на поправку?

Команда Леонида Слуцкого набрала приличный ход и перед этим туром взобралась на четвёртое место в таблице РПЛ. Оставались шансы зацепиться за Лигу чемпионов. «Быки» же после воодушевляющей ничьей с «Зенитом» (2:2) ехали в Казань, чтобы одержать первую победу при Викторе Гончаренко. И это у них получилось!

Первая победа Гончаренко над Слуцким

«Рубин», игравший без Хвичи, провёл ужасный первый тайм. «Краснодар» с начала матча захватил инициативу, больше атаковал и владел мячом. Уже на 17-й минуте Классон выдал идеальный пас пяткой, выведя Ионова один на один с Дюпиным. 32-летний атакующий полузащитник свой момент не упустил, забив третий гол в последних двух матчах.

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После забитого мяча «быки» продолжили натиск на ворота «Рубина». Отличиться мог и сам Классон, но швед пробил мимо ворот. Только к концу первого тайма у хозяев появилась хоть какая-то мысль в атаке, но ни к чему опасному это и не привело. Слуцкий, уходя на перерыв, выглядел очень недовольным.

Во второй половине встречи игра «Рубина» оживилась. Казанцы стали совершать хоть какие-то подходы к воротам соперника, пытаясь создать опасность у ворот Сафонова. Хороший момент получил Хван Ин Бом, но его выстрел заблокировала оборона «быков».

«Краснодар» же имел ещё несколько шансов увеличить счёт. Сначала Газинский из убойной позиции не попал по воротам, а спустя десять минут удар Классона потащил Дюпин.

Ближе к концу матча «Рубин» всеми силами активизировался, создав первую реальную возможность отыграться. Йевтич отдал шикарный пас на Деспотовича, который сразу же пробил в ближний угол. Однако сложный мяч отразил Сафонов.

Затем Бакаев хорошо навесил на голову Деспотовича. 29-летний форвард метил в девятку, но мяч опустился над перекладиной. Наконец, в компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Игнатьев пальнул мимо ворот из-за пределов штрафной. «Рубин» так и не смог уйти от поражения.

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Виктор Гончаренко одержал не только первую победу в качестве главного тренера «Краснодара», но и первую победу над Слуцким. Из шести предыдущих очных встреч белорусский специалист проиграл пять и одну свёл вничью. Теперь его команда набрала 38 очков и занимает десятое место.

«Рубин» остаётся на четвёртой строчке, разделяя её с «Сочи», ЦСКА и «Динамо». В последних трёх турах борьба за место в Лиге Европы будет ожесточённой.